Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд

Новый жилой комплекс располагается в пышном природном ландшафте с видом на безмятежные лагуны и дополняет новаторский проект Laguna Lakelands, предлагающий владельцам спокойное место, которое можно назвать домом, окружённое садами и лесами.

Жильцов ждут прекрасные роскошные кондоминиумы, дополняющие жизнь в окружении тропической природы удобством и стилем. Жильцы получают эксклюзивный доступ к инфраструктуре для отдыха на крыше, включая панорамный бассейн с потрясающим видом и просторную открытую террасу, зону барбекю, удобные места для отдыха и пешеходные дорожки с видом на лес и безмятежные лагуны. Кроме того, жильцы имеют доступ ко всей инфраструктуре Laguna Lakelands и соседнего курортного комплекса Laguna Phuket.

Просторные апартаменты с открытыми парками на крыше в окружении15-километровой сети троп или роскошные виллы у воды находятся в окружении обширных ландшафтов, тропических лесов, ботанических садов и безмятежных лагун.

Жители комплекса могут посещать парк приключений на склоне холма, спортивный и водный комплекс, а также общественный центр в оживленном центре города формирует основу всей общины. И в довершение всего — собственный первоклассный пляжный клуб.

Особенности квартир

Стильные современные резиденции, оформленные в нейтральных естественных лесных цветах, создают ощущение нахождения в лесу, как будто природа находится и внутри и снаружи вашего дома. Просторные открытые планировки с одной, двумя и тремя спальнями идеально подходят для любых потребностей и бюджетов. Все резиденции оснащены уникальными складными «рабочими зонами» для современного гибридного образа жизни и работы из дома. Открытый и просторный дизайн вдохновлен цветами и текстурами леса, которые гармонично сочетаются с естественным окружением тропического сада, дополненного деревьями и кустарниками, прилегающими к частным балконам комплекса, расположенного среди зеленых газонов и лугов.

Встроенная мебель (шкафы-купе, кухонные гарнитуры и встроенная бытовая техника) и ландшафтный дизайн включены в стоимость. Мебель, произведения искусства и декор не включены в стоимость, но их можно приобрести отдельно.

светодиодные светильники

потолочный кондиционер/настенная сплит-система

полы - керамогранит, искусственная древесина

основная бытовая техника - индукционная плита, вытяжка, утилизатор пищевых отходов

проточный нагреватель для нагрева воды

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Владельцы получат членство в фирменной программе владельцев недвижимости Banyan Group - Sanctuary Club, которая дает владельцам право на скидки и привилегии на курортах, спа-салонах и галереях Banyan Group по всему миру.

При краткосрочной аренде от 1 до 6 месяцев аренда должна осуществляться исключительно через Banyan Leaving. На длительный срок (6 месяцев и более) сдача в аренду может быть произведена владельцем или сторонним агентом.

Гарантия на конструкцию здания сроком на 5 лет с момента завершения строительства.

Полное право собственности - freehold.