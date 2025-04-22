  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$249,026
19.05.2025
$249,026
18.05.2025
$249,545
17.05.2025
$250,298
16.05.2025
$247,939
14.05.2025
$250,084
13.05.2025
$250,259
11.05.2025
$250,251
10.05.2025
$249,740
09.05.2025
$250,037
08.05.2025
$249,666
07.05.2025
$249,304
14.04.2025
$244,160
13.04.2025
$244,304
12.04.2025
$243,056
11.04.2025
$245,508
10.04.2025
$241,705
09.04.2025
$244,874
08.04.2025
$244,295
07.04.2025
$246,293
06.04.2025
$246,317
;
13
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22156
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394114
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Новый жилой комплекс располагается в пышном природном ландшафте с видом на безмятежные лагуны и дополняет новаторский проект Laguna Lakelands, предлагающий владельцам спокойное место, которое можно назвать домом, окружённое садами и лесами.

Жильцов ждут прекрасные роскошные кондоминиумы, дополняющие жизнь в окружении тропической природы удобством и стилем. Жильцы получают эксклюзивный доступ к инфраструктуре для отдыха на крыше, включая панорамный бассейн с потрясающим видом и просторную открытую террасу, зону барбекю, удобные места для отдыха и пешеходные дорожки с видом на лес и безмятежные лагуны. Кроме того, жильцы имеют доступ ко всей инфраструктуре Laguna Lakelands и соседнего курортного комплекса Laguna Phuket.

Просторные апартаменты с открытыми парками на крыше в окружении15-километровой сети троп или роскошные виллы у воды находятся в окружении обширных ландшафтов, тропических лесов, ботанических садов и безмятежных лагун.

Жители комплекса могут посещать парк приключений на склоне холма, спортивный и водный комплекс, а также общественный центр в оживленном центре города формирует основу всей общины. И в довершение всего — собственный первоклассный пляжный клуб.

Особенности квартир

Стильные современные резиденции, оформленные в нейтральных естественных лесных цветах, создают ощущение нахождения в лесу, как будто природа находится и внутри и снаружи вашего дома. Просторные открытые планировки с одной, двумя и тремя спальнями идеально подходят для любых потребностей и бюджетов. Все резиденции оснащены уникальными складными «рабочими зонами» для современного гибридного образа жизни и работы из дома. Открытый и просторный дизайн вдохновлен цветами и текстурами леса, которые гармонично сочетаются с естественным окружением тропического сада, дополненного деревьями и кустарниками, прилегающими к частным балконам комплекса, расположенного среди зеленых газонов и лугов.

Встроенная мебель (шкафы-купе, кухонные гарнитуры и встроенная бытовая техника) и ландшафтный дизайн включены в стоимость. Мебель, произведения искусства и декор не включены в стоимость, но их можно приобрести отдельно.

Удобства и оснащение в доме
  • светодиодные светильники
  • потолочный кондиционер/настенная сплит-система
  • полы - керамогранит, искусственная древесина
  • основная бытовая техника - индукционная плита, вытяжка, утилизатор пищевых отходов
  • проточный нагреватель для нагрева воды
Преимущества

Владельцы получат членство в фирменной программе владельцев недвижимости Banyan Group - Sanctuary Club, которая дает владельцам право на скидки и привилегии на курортах, спа-салонах и галереях Banyan Group по всему миру.

При краткосрочной аренде от 1 до 6 месяцев аренда должна осуществляться исключительно через Banyan Leaving. На длительный срок (6 месяцев и более) сдача в аренду может быть произведена владельцем или сторонним агентом.

Гарантия на конструкцию здания сроком на 5 лет с момента завершения строительства.

Полное право собственности - freehold.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Utopia Karon
Карон, Таиланд
Цена по запросу
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Бангкок, Таиланд
от
$60,537
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$417,545
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$129,108
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$597,781
Вы просматриваете
Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$249,026
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,25 млн
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, обще…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель SCOPE THONGLOR
Апарт - отель SCOPE THONGLOR
Бангкок, Таиланд
от
$5,52 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 32
Инвестируйте в роскошные апартаменты в центре Бангкока! Рассрочка! Мебель включена в стоимость! Scope Thonglor - известное имя в сфере роскошных кондоминиумов в Бангкоке, является воплощением изысканности и городской жизни. Органично сочетает в себе роскошь, комфорт и стратегическое…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Пхукет, Таиланд
от
$143,818
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou. Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м. Все апартаменты с собственным балконом…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации