  2. Таиланд
  3. Теп Красатти
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
12
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$760,420
Предлагаются одноэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. В комплексе есть 4 типа вилл с 3 или 4 спальнями (каждая с ванной комнатой), бассейнами 9,5х3,8 или 10х4 м. Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной. Виллы продаются как на права…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$854,309
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Bosch Расположение и объекты поблизости Международная школа - 12 минут Гольф…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,29 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь земельных участков - от 480 м2 до 2 431 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 7 минут Пляж Банана…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Thalang, Таиланд
от
$648,001
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 352 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет сочетание уединения и современной роскоши на Пхукете. Прекрасный для семейного отдыха, длительного проживания и инвестиционных покупок. О локации: Престижная локация в центре острова, всего в нескольких минутах…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
352.0
715,423 – 721,574
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,01 млн
Предлагаются виллы с 15-метровыми бассейнами, джакузи, большими террасами, зелеными садами и панорамным видом на горы. Резиденция располагает садом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки в гостиной открытой планировки (6 метров) П…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Жилой комплекс Siamese Bangtao
Thalang, Таиланд
от
$81,349
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
До моря 600 м, Можно с животными, Надежный застройщикО комплексе:Кондоминиум Siamese Bangtao в районе Ченг Тхале, Пхукет, предлагает 95 юнитов в 7-этажном здании. Проект сочетает современный дизайн и высокое качество строительства от ведущих девелоперов Таиланда. Уникальные удобства включают…
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Теп Красатти, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Агентство
Udomo
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$757,186
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от лучшей международной школы Пхукета и самого большого спортивно…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$440,969
Предлагаются виллы трех типов (2, 3 и 4 спальни) с садами на крыше и бассейнами с минеральной водой. Резиденция располагает видеонаблюдением, спа-центром, студией йоги и сауной, кафе и рестораном, многофункциональным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружени…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$904,141
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой и джакузи, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Встроенная мебель Полностью оборудованная кухня Солнечные панели Кондиционеры Wi-Fi Подземный резервуар для воды Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 6,9 км (12 минут) П…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$706,168
Предлагаются виллы с бассейном 12х4,5 м и ухоженным садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Сочетание ветра, света и пышной зелени создает величественную атмосферу для отдыха, комфорта, медитации и творчества. Дизайн интерьера отражает культуру и обычаи Таиланда. От изящных арх…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный кондоминимум Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Современный кондоминимум Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Современный кондоминимум Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Современный кондоминимум Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Современный кондоминимум Arise Vibe в районе Таланг.
Жилой комплекс Современный кондоминимум Arise Vibe в районе Таланг.
Thalang, Таиланд
от
$83,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Стильный жилой комплекс в районе Таланг от тайского застройщика с 15-летним опытом строительства. Проект предлагает стильные и комфортабельные апартаменты с продуманной планировкой, расположенные в тихой и зелёной зоне. Для жителей предусмотрены бассейн, фитнес-зона и уютные общие простра…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Теп Красатти, Таиланд
от
$154,179
Варианты отделки С отделкой
Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, предст…
Агентство
Udomo
