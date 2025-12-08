  1. Realting.com
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Равай, Таиланд
от
$134,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 43–147 м²
35 объектов недвижимости 35
Babylon Sky Garden 2 - новый кондоминиум с видом на Андаманское море, расположенный в районе Раваи на тропическом острове Пхукет в Таиланде. Уникальный проект, отличающийся итальянским дизайном и традиционным тайским гостеприимством. 6-этажное здание состоящее из 49 стильных юнитов с о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.5 – 59.7
252,818 – 299,893
Квартира 2 комнаты
68.9 – 147.2
217,088 – 739,780
Квартира
43.2 – 45.1
162,941 – 169,991
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Равай, Таиланд
от
$84,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры Aura Condominium рядом с Nai Harn Кондоминиум АУРА, это современный проект кондоминиума, расположенный в Раваи, провинция Пхукет. Кондоминиум имеет 2 зданий, каждое здание с 7 этажей, всего 241 единиц. Доступные для продажи кондоминиумы варьируются от 2.63 миллиона бат в  8.64 милл…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Равай, Таиланд
от
$317,578
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Равай, Таиланд
от
$159,647
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная концепция проекта делает его точкойпритяжения всего районаРаваи. Недвижимость здесьобладает высоким арендным потенциалом независимо отсезона.В комплексе35премиальныхвилл и 2 кондоминиума. ПрограммаRentalPool:40% от дохода инвестору, 60%-управляющей компании (расходы на доле УК)…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$674,025
Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи) Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$247,504
Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. Особенности квартиры с видом на море практичные планировки система "умный дом" современный дизайн и качественные материалы лобби и ресепшн подземная парковка…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$148,167
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой и открытой парковкой, коворкингом, 2 бассейнами, детским бассейном, детским клубом и детской площадкой, кинотеатром, спа-центром, сауной и фитнес-залом, рестораном и баром, бассейном на крыше с террасой. Удобства и оснащение в доме Быто…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Равай, Таиланд
от
$112,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket - это комплекс роскошных кондоминиумов, составляющий четвертую фазу проекта Utopia Nai Harn. Вот несколько причин, по которым стоит выбрать этот комплекс: Престижное расположение: один из самых популярных пляжей Пхукета, известный своими развлечениями и …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$156,718
Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете. Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Saturday S
Жилой комплекс Saturday S
Жилой комплекс Saturday S
Жилой комплекс Saturday S
Жилой комплекс Saturday S
Жилой комплекс Saturday S
Равай, Таиланд
от
$192,981
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2017
Количество этажей 4
Площадь 43–118 м²
18 объектов недвижимости 18
Полная меблировкаО комплексе:Этот жилой комплекс на Пхукете предлагает 119 современных и просторных юнитов на территории площадью 7 000 квадратных метров. Представлены различные типы юнитов с площадями от 50 до 75 квадратных метров. Комплекс отличается элегантной архитектурой, в которой соче…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0 – 82.0
162,535 – 279,713
Квартира 2 комнаты
80.0 – 118.0
273,497 – 388,490
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Равай, Таиланд
от
$125,684
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн! Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! R…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Выгодные инвестиции!Гарантированный доход 7% в течение трех лет! Рассрочка! Всего 800 метров до моря. Utopia — это первые на острове тематические кондоминиумы и резиденции, которые планируют перерасти в роскошный бутик-отель. Удобства: внутренний двор с ухоженным садом и бассейном, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,01 млн
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Современный дизайн и функциональные жилые пространства созданы, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Особенности проекта: ресепшн фитнес-центр конфер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP Space Odyssey
Жилой комплекс VIP Space Odyssey
Жилой комплекс VIP Space Odyssey
Жилой комплекс VIP Space Odyssey
Жилой комплекс VIP Space Odyssey
Жилой комплекс VIP Space Odyssey
Равай, Таиланд
от
$125,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 30–60 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Найн Харн и Раваи. Помимо прекрасных пляжей недалеко от комплекса находятся объекты инфрастуктуры — торговые центры, рестораны, международные школы. Комплекс — 4 зданий и виллы. Площадь равна 25,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 32.0
133,475 – 145,774
Квартира 2 комнаты
60.0
273,327
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл в 10 минутах от пляжа Равай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл в 10 минутах от пляжа Равай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл в 10 минутах от пляжа Равай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл в 10 минутах от пляжа Равай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл в 10 минутах от пляжа Равай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл в 10 минутах от пляжа Равай, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$388,546
Резиденция представляет собой уединенное эксклюзивное закрытое сообщество с круглосуточной охраной, расположенное в окружении пышной растительностью и зелеными холмами. Каждая просторная вилла включает 2-3 спальни, имеет бассейн и заполнена естественным светом. Окончание строительства - 4 кв…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Равай, Таиланд
от
$162,216
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 7
Площадь 45–116 м²
11 объектов недвижимости 11
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного пребывания на юге Пхукета. Уютный бутик-комплекс с просторными апартаментами от 45 кв.м. Комплекс включает кафе на крыше, бар, спортивный зал, СПА, бассейн, террасу и парковку. Панорамные виды на бассе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 68.0
139,856 – 272,254
Квартира 2 комнаты
81.0 – 116.0
357,100 – 452,201
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на м…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$248,375
Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Равай, Таиланд
от
$128,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony - это эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий покупателям современным дизайном, высококачественными отделочными материалами и прекрасным расположением в одном из самых престижных районов острова. Основные особенности: Местоположение: Проект находится в районе Лагуна, одном…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.7
129,024
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Равай, Таиланд
от
$103,275
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor. Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом д…
Застройщик
The One Phuket Naiharn
Оставить заявку
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Равай, Таиланд
от
$93,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в живописном районе Раваи на юге Пхукета в 700 метрах от моря. Комплекс объединяет уникальную архитектуру, передовые строительные технологии и инфраструктуру уровня бизнес-класса, создавая комфортну…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Равай, Таиланд
от
$91,539
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Dream Builder поможет вам реализовать свои мечты с помощью различных концепций в рамках проекта U2. Реализуйте свои мечты среди множества стилей уникально оформленных номеров. Пусть ваша мечта сияет в реальности. Вдохновение для строительства лежит за точками ниже.Размер (кв.м.) 29-32Потолоч…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Равай, Таиланд
от
$113,129
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Лучшее из лучших!  Утопия не хочет быть похожим на своих конкурентов, и стремится воплотить в жизнь мечту создать собственность с несколькими темами. Выбранное расположение находится во внутренних районах Наи-Харн-Бич и Пляж Равай для удобства для известных прекрасных пляжей, а также уединен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$582,820
Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности. Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$366,190
Этот современный кондоминиум с неповторимым романтическим стилем пленяет с первой секунды своей уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Будоражащий чувства коктейль из светлых оттенков, на удивление простых форм и характерных интерьеров создает ощущение простора и прекрасно п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$826,432
Комплекс включает 16 роскошных 2-этажных вилл, в которых современный эко-стиль сочетается с тропической зеленью. Стиль хай-тек понравится тем, кто ищет инновационные решения, при этом не забывая о гармонии с природой. Жилой проект предлагает уникальную общую зону площадью 500 мц с различными…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Равай, Таиланд
от
$103,755
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Привлекательный объект для инвестиций! Гарантированный доход 6% на первые 3 года. Рассрочка! 800 метрах от пляжа Раваи! VIP Space Odyssey расположен на фоне лесистых холмов. Удобства: спорт-зал, инфинити бассейн на крыше, детская комната. Расположение: - пляж Rawai, 800м…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Отель Utopia Naiharn, считающийся нашим флагманским отелем, удобно расположен между двумя знаменитыми пляжами острова — Раваи и Найхарн, а также неподалеку от фотогеничного пляжа Януи. На этом современном курорте класса люкс есть номера с большой жилой площадью, отдельная спальня с отдельной…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Равай, Таиланд
от
$139,923
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Кондоминиум Сириус -это захватывающий новый жилой комплекс, расположенный в оживленном районе Раваи, Пхукет. Этот современный проект охватывает 3 здания, в общей сложности 282 квартиры, размещенные на 7 этажах, предлагая разнообразные современные жилые пространства, разработанные для удовлет…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$125,549
Предлагаются современные апартаменты нескольких типов (от 24 м2 до 36 м2). Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами. Окончание строительства - 31 марта 2024 года. Преимущества Ежегодный доход 7% в течение 3 лет. При оплате 100%…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Равай, Таиланд
от
$196,189
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 57–80 м²
2 объекта недвижимости 2
Готовые квартиры на юге в премиум сегменте Этот кондоминиум, расположенный в районе Раваи, был завершен в сентябре 2016 года. Состоит из 119 квартир на 4 этажах и был разработан застройщиком с безупречной репутацией и долгой историей успешных проектов. Проект отличает классическая арх…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.0
212,064
Квартира 2 комнаты
80.0
298,461
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Равай, Таиланд
от
$90,401
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Площадь 31 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 500 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный малоэтажный кондоминиум с квартирами на продажу, расположенный в южной части Пхукета, недалеко от пляжей Най Харн, Януи и Раваи. Идеальное место благодаря зеленым и спокойным окрестностям. Жители могут воспольз…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.5
99,982
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Равай, Таиланд
от
$128,824
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс Rawayana состоит из нескольких частей и включает 22 виллы премиум класса площадью от 410 до 665 кв.м., кондоминиум с 108 квартирами, отель с 140 номерами и торгово-развлекательный комплекс. Во всех виллах с 4-6 спальнями есть собственный частный бассейн. На терр…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Равай, Таиланд
от
$88,100
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2015
Количество этажей 7
Площадь 35–112 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 2000 мО комплексе:Комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы. Площадь квартир — от 36 до 118 кв.м. Особенности: кондиционеры, балкон, кухня, гостиная и отдельные спальни. На территории: охрана 24/7, бассейн, детская площадка, тренажерный зал, кафе, прачечная…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0 – 50.0
90,129 – 175,534
Квартира 2 комнаты
57.0 – 112.0
130,532 – 217,553
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$115,920
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 37–350 м²
12 объектов недвижимости 12
Полная меблировкаО комплексе:Новый малоэтажный проект, состоящий из 240 юнитов, расположенных на 5 этажах. Площадь квартир варьируется от 36.98 кв.м до 73.18 кв.м. Общая площадь территории - 6611 кв.м. Архитектура сочетает современный стиль и естественные материалы. Особенность - 3 бассейна,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 46.0
128,206 – 225,324
Квартира 2 комнаты
73.2 – 77.2
308,374 – 353,587
Квартира 4 комнаты
350.0
1,53 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$917,402
Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл. Особенности бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой парковка сад с пальмами и декоративными тропическими растениями захватывающие виды на горы круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$345,507
Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы. Двухуровневые апартаменты на верхнем этаже имеют собственные террасы. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция премиум класса располагает инфинити-бассейном на крыше и террасой, двухуровневым панорамным ресторан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Равай, Таиланд
от
$148,602
Варианты отделки С отделкой
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$122,114
Резиденция состоит их трех семиэтажных корпусов с инфраструктурой, ориентированной на философию slow living — спокойный ритм жизни в гармонии с природой. Всего в комплексе 285 юнитов различной планировки от студий до трехспальных апартаментов. Архитектура и дизайн проекта отражают баланс при…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$134,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 34–460 м²
137 объектов недвижимости 137
Комплекс апартаментов от девелопера Sunny Development Group c доходностью 11% годовых Мы обеспечиваем высокую ликвидность инвестиционного проекта за счет: Уникальное расположение Знаковая архитектура Соственная управляющая компания Наш подтвержденный опыт в 7 странах мира На…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Квартира 2 комнаты
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Квартира 3 комнаты
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Квартира
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Равай, Таиланд
от
$54,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 4
Площадь 39–45 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет сочетать роскошный отдых с инвестиционными возможностями. Проект создан для взыскательных клиентов, ценящих комфорт и стабильный доход от аренды. О локации: Расположенный всего в нескольких сотнях ме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.5 – 45.0
60,587 – 408,881
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
от
$147,000
Варианты отделки С отделкой
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает первоклассные апартаменты в районе Раваи в 400 метрах от пляжа. Комплекс расположен на площади 17.080 м2, состоит из 8-и блоков всего 516 юнитов, в продаже отельные номера - ст…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс The Title
Жилой комплекс The Title
Жилой комплекс The Title
Жилой комплекс The Title
Жилой комплекс The Title
Жилой комплекс The Title
Равай, Таиланд
от
$265,699
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 4
Площадь 27–64 м²
11 объектов недвижимости 11
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие здания с широкими зелеными зонами, более 65% площади – это сады и парки. Комплекс включает охрану и видеонаблюдение, лобби, сауну, фитнес, бассейн, парк и парковку. Расстояние до пляжа 100 м. Возможн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.0 – 50.0
85,442 – 293,859
Квартира 2 комнаты
63.0 – 64.0
125,834 – 295,252
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$242,231
В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей. Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм.…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Равай, Таиланд
от
$157,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи. Проект занимает площадь более 3200 квадратных метров и включает в себя пятиэтажное здание с 49 стильными квартирами, размеры которых варьируются от 43 м2 до 147 м2 квадратных метров. Кондоминиум н…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Равай, Таиланд
от
$102,998
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 43–147 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 250 м, Полная меблировкаО комплексе:Бутик-комплекс включает 49 апартаментов в одном здании. Доступны юниты с 1 и 2 спальнями площадью от 44 до 145 кв.м. Большинство предлагают вид на море или доступ к собственному бассейну. Дизайнерские интерьеры представлены в трех стилях: классичес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.4 – 69.8
113,914 – 209,007
Квартира 2 комнаты
68.9 – 145.3
173,326 – 589,979
Дуплекс
145.3 – 147.2
605,267 – 612,881
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Равай, Таиланд
от
$117,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: ОТ 35 ДО 125 М2 Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. ЛОКАЦИЯ: Благодаря своему расположению на возвышенности, комплекс Enigma является одним из самых привлекательных объек…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,11 млн
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$487,082
Предлагаются двух- и трехуровневые апартаменты класса люкс. Резиденция располагает бассейнами, клубом, парковкой, охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Раваи, в 800 метрах от пляжа
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$613,657
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, стол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс La Vita
Жилой комплекс La Vita
Жилой комплекс La Vita
Жилой комплекс La Vita
Жилой комплекс La Vita
Жилой комплекс La Vita
Равай, Таиланд
от
$131,452
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 29–151 м²
17 объектов недвижимости 17
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов и тех, кто ищет спокойное место для отдыха в южной части Пхукета. Также подходит для семей, ценящих комфорт и природу. О локации: Проект находится в районе Nai Harn-Rawai, который славится своими красивы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.0 – 71.0
133,641 – 309,362
Квартира 2 комнаты
95.0 – 151.0
310,792 – 658,755
Дуплекс
75.0 – 151.0
295,252 – 660,495
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Равай, Таиланд
от
$137,948
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
4 объекта недвижимости 4
Новый проект класса Deluxe в районе Равай Новый клубный дом класса deluxe недалеко от набережной Раваи с двумя бассейнами, видовой крышей и рестораном на территории начал строиться одним из самых надежных и хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом застройщиком острова. Жилой комплекс ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Enigma Residence
Жилой комплекс Enigma Residence
Жилой комплекс Enigma Residence
Жилой комплекс Enigma Residence
Жилой комплекс Enigma Residence
Жилой комплекс Enigma Residence
Равай, Таиланд
от
$94,404
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 35–125 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 600 м, Полная меблировкаО комплексе:Премиальный жилой комплекс на Пхукете расположен на возвышенности, что открывает захватывающие виды на бухты Rawai и Chalong, а также зеленые холмы Nai Harn. Комплекс включает 3 здания и 164 апартамента. Типы юнитов: студии (35 кв.м), 1-спальневые …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0 – 71.8
111,945 – 379,072
Квартира 2 комнаты
63.7 – 125.0
233,871 – 643,671
Студия
35.0
104,409
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Равай, Таиланд
от
$96,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 35–270 м²
8 объектов недвижимости 8
Next Point Condominium — комфорт и инвестиции на юге Пхукета Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, всего в 7 минутах от пляжа Най Харн. Проект включает 4 здания, 4 бассейна (940 м²), фитнес-центр, квартиры с видом на море и горы, покрытые тропиками, подземную парковку и б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.7 – 59.4
175,935 – 177,286
Квартира 2 комнаты
70.0 – 100.4
195,727 – 331,040
Квартира 3 комнаты
132.2
476,374
Квартира 4 комнаты
269.8
1,10 млн
Студия
35.0
98,963
Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$106,851
Роскошный жилой комплекс спроектирован так, чтобы обеспечить спокойную жизнь с городскими удобствами. Функционально спланированное пространство и дизайн интерьера создают ощущение простора и свободного пространства, усиливая чувство спокойствия и глубокого расслабления. Особенности: апартам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Равай, Таиланд
от
$120,073
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 27–69 м²
47 объектов недвижимости 47
Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде.  8 этажей, 196 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте.  В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.9 – 69.0
190,748 – 512,959
Квартира 2 комнаты
53.6
407,791
Квартира
26.8 – 34.9
155,036 – 199,095
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$121,870
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34–165 м²
12 объектов недвижимости 12
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект сочетает современный дизайн с природной гармонией, располагая двумя 8-этажными зданиями. Всего 228 юнитов, от студий до 3-спальных квартир, площадью от 33.50 до 165.00 кв.м. Обширные окна предоставляют открытые виды на море. Уникальные арх…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.5 – 80.3
134,786 – 318,849
Квартира 2 комнаты
110.0 – 117.6
362,228 – 470,431
Квартира 3 комнаты
165.0
670,941
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$952,865
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Рынок морепродуктов - 3,3 км Пляж Най Харн - 4,2 км Пирс Чалонг - 4,9 км Мыс Промтеп - 6,2 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Равай, Таиланд
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами, идеально объединяющие комфорт тропической природы и возможность приватного отдыха на свежем воздухе. Апартаменты отличаются высотой потолков от 2.70 м до 3.05 м и оснащены системой «умный дом», п…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Равай, Таиланд
от
$141,853
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Babylon Sky Garden II расположен на южной оконечности острова Пхукет в престижном месте рядом с пляжем Раваи, откуда открывается потрясающий вид на залив Чалонг и остров Ко Лон на заднем плане.  Площадь участка: около 3,200 кв.м. 49 квартир на 5ти этажах. Парковка: автостоянка 36, мо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Равай, Таиланд
от
$91,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт городской жизни с близостью к природе и знаменитым пляжам. Одним из главных преимуществ комплекса является его удобное расположение - всего в нескольких минутах от пляжей Найхарн и Ката, а также рядом …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Равай, Таиланд
от
$101,158
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестиционно - привлекательный объект! Доход от 7 %! Рассрочка! Апартаменты меблированы, с личными террасами. Расстояние до пляжа: 200 метров. Dominion Rawai - это возможность наслаждаться спокойствием и природой в центре событий, где современный комфорт сочетается с духовным ра…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$133,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 36–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в районе Раваи Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи! Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости. От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей Не упустите свой шан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0
16,84 млн
Квартира 2 комнаты
73.0
18,92 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Essence by Harmony
Жилой комплекс Essence by Harmony
Жилой комплекс Essence by Harmony
Жилой комплекс Essence by Harmony
Жилой комплекс Essence by Harmony
Жилой комплекс Essence by Harmony
Равай, Таиланд
от
$127,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 52–260 м²
16 объектов недвижимости 16
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивный проект вблизи пляжа Раваи предлагает 160 апартаментов, расположенных в одном здании. Площади варьируются от 30 до 70 кв.м. Уникальная архитектура с геометрическими силуэтами, декоративными солнцезащитными решетками и ночной подсв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0 – 84.0
141,455 – 318,280
Квартира 2 комнаты
98.0 – 260.2
309,741 – 598,901
Дуплекс
80.0
326,548
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Равай, Таиланд
от
$146,836
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
5 объектов недвижимости 5
Старт продаж комплекса апартаментов в самом центре Равай Новый комплекс строится на юге Пхукета в центре Раваи, одного из самых популярных районов острова, в двух минутах ходьбы от известного рынка морепродуктов и 5 минутах езды от пляжей Януй и Найн Харн. Район славится своей инфраструкт…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Равай, Таиланд
от
$188,247
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Добро пожаловать в Chalong Marina Bay View Condo, конечное пляжное направление премиум-класса на Пхукете, где встречаются роскошь и комфорт. Наши потрясающие кондоминиумы предлагают захватывающий вид на море, просторные планы этажей, и все спальни поставляются с ванными комнатами для действи…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Равай, Таиланд
от
$73,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 24–340 м²
25 объектов недвижимости 25
До моря 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Современный комплекс предлагает 4 здания апартаментов и виллы с частным бассейном и террасой. У каждого здания свои уникальные концепции интерьера: Zen, Reign, Den, Atelier, Myth, Noir, Zephyr. В главном здании стандартный дизайн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.0 – 40.0
81,792 – 158,457
Квартира 2 комнаты
48.0
191,390
Вилла
340.0
931,789
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$126,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.  196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2. В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 36 м²
1 объект недвижимости 1
California Rawai - это роскошный клубный дом премиум-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, утонченность и эксклюзивность. Проект представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры, стильного дизайна и привлекательного расположения на острове Пхукет. Пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.1
141,769
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Равай, Таиланд
от
$156,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 4
Площадь 37–59 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс роскошных апартаментов с семейной направленностью на Пхукете. Расположен между пляжами Най Харн и Раваи, вблизи озера Най Харн. Включает лофты с 1 и 2 спальнями площадью от 37 до 61 кв. м с видами на аквапарк, горы, сад и бассейн. Внутре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 59.0
107,902 – 186,419
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$129,765
Новейший кондоминиум бизнес-класса, где роскошь сочетается с устойчивостью и экологичностью. Это не просто место для жизни, это ваш личный уголок гармонии и комфорта. Инфраструктура и удобства в комплексе: Умный дом Подземный паркинг Большой бассейн с морской водой и баром Лаунж зона с баро…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Равай, Таиланд
от
$72,056
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 29–96 м²
22 объекта недвижимости 22
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 зданий по 7 этажей и 241 юнита. Типы квартир: Superior Studio, One Bedroom, Two Bedroom и Three Bedroom. Площади варьируются от 29.23 до 96.07 кв. м. 10% юнитов имеют доступ к бассейну, 50% предлагают …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.2 – 75.0
79,692 – 211,159
Квартира 2 комнаты
54.4 – 81.9
152,039 – 234,342
Квартира 3 комнаты
96.1
261,925 – 268,742
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Pandora Residences
Жилой комплекс Pandora Residences
Жилой комплекс Pandora Residences
Жилой комплекс Pandora Residences
Жилой комплекс Pandora Residences
Жилой комплекс Pandora Residences
Равай, Таиланд
от
$446,375
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2018
Количество этажей 3
Площадь 251–371 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной жизни на острове Пхукет, ценит современный комфорт и высокие стандарты безопасности. Pandora Residences также привлекает инвесторов, ищущих перспективные возможности для вложени…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
250.7 – 371.3
493,683 – 646,667
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Равай, Таиланд
от
$116,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс апартаментов из 218 апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда, рядом с комплексом находится красивейшее озеро для прогулок и вечерних пробежек. В 3 минутах езды находится пляж Раваи, который знаменит многочисленными ресторанами, предлагающими необычные блюда…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон. Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гар…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Показать все Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Равай, Таиланд
от
$369,770
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Wamdom Villas Rawai — это эксклюзивный комплекс, включающий 7 юнитов: 3 двухэтажные виллы с бассейнами и 4 трехэтажных таунхауса. Площади юнитов варьируются от 238 до 258 кв. м. Комплекс находится в шаговой доступности от пляжа Раваи. Архитектура…