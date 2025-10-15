Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.

Hennessy Residence Karon - архитектурный манифест стиля, уюта и качества в 100 метрах от пляжа Карон.

Проект от Art House Group, застройщика с подтверждённым портфелем на Пхукете, предлагает жильё в формате резиденции с авторским дизайном, уникальной концепцией и атмосферой частного клуба.

Инфраструктура Hennessy - больше, чем стандартные удобства: два фирменных бара Moet и Hennessy, сигарный лаунж Cohiba, библиотека с коворкингом, ресторан Mirage, детский клуб, панорамный бассейн и rooftop-бар.

Комплекс состоит из девяти 4-х этажных зданий, всего 297 юнитов - апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями, площадью от 45 м2 до 94 м2.

Все апартаменты предлагаются с чистовой отделкой, дизайнерской мебелью, встроенной кухней, сантехникой и системой кондиционирования.

Дополнительно можно заказать пакет полной меблировки и текстиля от застройщика.

Гарантированный доход: от аренды 7% на 3-и года!

Программа Rental Pool: 60% | 40%.

Планировки и цены:

1BR (45 м2 - 47 м2) - цена от 8 660 000 ฿

2BR (57 м2 - 94 м2) - цена по запросу!

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

Панорамный бассейн

Rooftop-бар

Ресторан Mirage

Два фирменных бара Moet и Hennessy

Сигарный лаунж Cohiba

Библиотека с коворкингом

Детский клуб

Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.