  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.

Жилой комплекс Премиальные проект Hennessy Residence Karon в 100 метрах от моря.

Карон, Таиланд
от
$264,185
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
10
ID: 32711
ID новостройки на Realting
In CRM: 003130
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Hennessy Residence Karon - архитектурный манифест стиля, уюта и качества в 100 метрах от пляжа Карон.

Проект от Art House Group, застройщика с подтверждённым портфелем на Пхукете, предлагает жильё в формате резиденции с авторским дизайном, уникальной концепцией и атмосферой частного клуба.

Инфраструктура Hennessy - больше, чем стандартные удобства: два фирменных бара Moet и Hennessy, сигарный лаунж Cohiba, библиотека с коворкингом, ресторан Mirage, детский клуб, панорамный бассейн и rooftop-бар.

Комплекс состоит из девяти 4-х этажных зданий, всего 297 юнитов - апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями, площадью от 45 м2 до 94 м2.

Все апартаменты предлагаются с чистовой отделкой, дизайнерской мебелью, встроенной кухней, сантехникой и системой кондиционирования.

Дополнительно можно заказать пакет полной меблировки и текстиля от застройщика.

Гарантированный доход: от аренды 7% на 3-и года!
Программа Rental Pool: 60% | 40%.

Планировки и цены:

  • 1BR (45 м2 - 47 м2) - цена от 8 660 000 ฿
  • 2BR (57 м2 - 94 м2) - цена по запросу!

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

  • Панорамный бассейн
  • Rooftop-бар
  • Ресторан Mirage
  • Два фирменных бара Moet и Hennessy
  • Сигарный лаунж Cohiba
  • Библиотека с коворкингом
  • Детский клуб
  • Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

