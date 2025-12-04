  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Тхаланг
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Тхаланге, Таиланд

Si Sunthon
277
Чонг Тале
265
Теп Красатти
14
Са Кху
29
Поиск новостроек
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Са Кху, Таиланд
от
$60,482
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 21–32 м²
6 объектов недвижимости 6
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и одного из самых красивых на Пхукете пляжа Най Янг был построен кондоминиум, где новые и полностью оборудованные квартиры. Семиэтажный кондоминиум предлагает квартиры площадью от 20,5 до 32,4 квадр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
20.5 – 32.4
63,480
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$618,838
Уникально спроектированный малоэтажный бутик-кондоминиум, расположенный в престижном районе Лайан, недалеко от известного комплекса Laguna Phuket и живописного пляжа Бангтао. Проект воплощает в себе всё лучшее из прибрежной жизни, предлагая своим жильцам умиротворенный уголок, где гармонично…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Уникальное предложение для инвестирования! Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходимой мебелью для комфортного проживания! Рассрочка! Апартаменты с собственным бассейном и с прекрасными видами на озеро Лагуна и пляж Банг Тао. Angsana Oceanview Residences, малоэтажный кондоминиу…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Чонг Тале, Таиланд
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Ayana Heights Seaview Residence - это премиальный жилой комплекс со всеми удобствами будет построен на площади 49.000 м2 в Престижном районе острова Банг Тао, рядом с курортом Лагуна и пляжем Лаян. Комплекс предлагает разнообразные варианты апартаментов с панорамными видами на Андаманское…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$606,317
Жилой комплекс включает 263 квартиры площадью от 38 м2 до 138 м2. На территории комплекса будут расположены: профессиональный спортивный комплекс Dynamic с ассоциацией Reebok второй филиал известного ресторана Пхукета - Мираж детский игровой клуб - территория для игр и развития ребенка мног…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Жилой комплекс Maestro by Harmony
Чонг Тале, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 271–503 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря 0 метров, Надежный застройщикО комплексе:Новый комплекс на Пхукете предлагает 3-комнатные дуплексы и пентхаусы с площадью от 271,24 кв.м до 503,19 кв.м. Расположен рядом с пляжем Лаян. Включает бассейн (22×3 м²), тренажерный зал с сауной (120 м²), подземную парковку на 44 машины с за…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
271.2 – 503.2
663,044 – 1,02 млн
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$171,271
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный проект под управлением Radisson в пешей доступности от пляжа Банг Тао Новый проект расположен на Банг Тао, рядом с живописным районом Лагуна. Здесь роскошные 5-звездочные отели окружены пышными зелеными полями для гольфа и стильными яхт-клубами. Кондоминиум находится в …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$775,093
Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природ…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$860,964
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Пляж Лайян - 15 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Пляж Най Тон - 22 минуты Аквапарк - 7…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,48 млн
Предлагаются эксклюзивные виллы с живописным видом на побережье, внутренними двориками, большими бассейнами и джакузи. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Особенности квартир Каждый …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Title Heritage Bangtao
Жилой комплекс The Title Heritage Bangtao
Жилой комплекс The Title Heritage Bangtao
Жилой комплекс The Title Heritage Bangtao
Жилой комплекс The Title Heritage Bangtao
Жилой комплекс The Title Heritage Bangtao
Choeng Thale, Таиланд
от
$145,936
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 32–185 м²
22 объекта недвижимости 22
Надежный застройщикО комплексе:Наслаждайтесь роскошной жизнью рядом с пляжем Банг Тао. Комплекс состоит из 789 элитных квартир в 7 этажей, от стильных 1BR до просторных 3BR, площадью от 32 до 185 кв.м. Архитектура в неоколониальном стиле создает уникальную атмосферу. Прекрасная внутренняя ин…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0 – 64.0
147,883 – 334,969
Квартира 2 комнаты
66.0 – 145.0
323,328 – 780,500
Квартира 3 комнаты
122.0 – 185.0
601,357 – 995,811
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Чонг Тале, Таиланд
от
$184,415
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 37–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии. Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.8
406,945
Студия
36.7
209,505
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$672,247
Предлагаются просторные виллы в тропическом стиле с панорамным видом на море, большими террасами, бассейном. Застройщик получил за этот проект престижную награду Dot Property Thailand Awards в категории «Лучший бутиковый дизайн вилл с бассейном». Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Чонг Тале, Таиланд
от
$169,867
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Необыкновенная застройка в районе Банг Тао — новый проект апартаментов премиум-класса, расположенный недалеко от пляжа Лаян в одном из элитных островных районов.Вдохновленные тропиками и ярким местным колоритом, мы смогли создать проект, который демонстрирует симбиоз человека, архитектуры и …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,97 млн
Современный жилой комплекс включает 17 вилл, пешеходные дорожки, фитнес зал, кафе и пространство для мероприятий. В ходе строительства используются материалы высшего качества. Важным плюсом является возможность настраивать планировку дома под предпочтения владельца. Дополнительные возможнос…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,48 млн
Комплекс состоит из 18 современных элитных вилл. Проекте представлены двухэтажные дома с 3-5 спальнями. Особенности: терраса бассейн парковка лифт зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Международная школа - 7 минут Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут Междуна…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$766,930
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 99–131 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для взыскательных людей, ценящих комфорт, роскошь и инвестиционную выгоду. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных арендных вложений. О локации: Laguna Seaside Residences располагается в пре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0
846,726 – 1,13 млн
Квартира 3 комнаты
131.0
940,169 – 1,13 млн
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$3,92 млн
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Пхукета - 25 минут Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и т…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Жилой комплекс Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Жилой комплекс Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Жилой комплекс Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Жилой комплекс Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,46 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 417 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошный дом на пляже с комфортом высокого уровня и доступ к премиальным удобствам. Этот проект подходит для взыскательных покупателей, ценящих природную красоту и удобное расположение. О локации: Ра…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
417.0
3,05 млн – 3,07 млн
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Laya/Wanda Vista Resort
Жилой комплекс Laya/Wanda Vista Resort
Жилой комплекс Laya/Wanda Vista Resort
Жилой комплекс Laya/Wanda Vista Resort
Жилой комплекс Laya/Wanda Vista Resort
Пхукет, Таиланд
от
$154,216
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Представляем уникальный жилой комплекс Laya Resort на одном из самых красивых островов Таиланда - Пхукете. Здесь, среди изумрудных вод и живописных гор, воплощается мечта о роскошной жизни, где природа и современный комфорт сливаются в гармонии. Laya Resort включает в себя три элегантных …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Eden Residences
Жилой комплекс Eden Residences
Жилой комплекс Eden Residences
Жилой комплекс Eden Residences
Жилой комплекс Eden Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$518,726
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
4 объекта недвижимости 4
Новый элитный проект на первой линии Бангтао Этот проект предлагает 141 резиденций в 50 метрах от пляжа Банг Тао. Каждую отличают восхитительные виды на море или внутренний сад, доступ к развитой инфраструктуре комплекса и первоклассный гостиничный сервис. Проект находится всего в 5…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Grand View Lagoon Residences
Жилой комплекс Grand View Lagoon Residences
Жилой комплекс Grand View Lagoon Residences
Жилой комплекс Grand View Lagoon Residences
Жилой комплекс Grand View Lagoon Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$901,143
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 460 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для искушенных покупателей, стремящихся к сочетанию роскоши, комфорта и инвестиционной выгоды в одном из самых престижных районов Пхукета. Подходит для семейного проживания и отдыха на побережье. О локации: Расположенный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
459.6
994,903
Вилла
459.6
994,903
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 1
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 1
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 1
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 1
Жилой комплекс Wanda Vista Resort – Phase 1
Пхукет, Таиланд
от
$186,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 39–57 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов, ищущих выгодные возможности в туристическом секторе Пхукета, а также для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью рядом с белоснежными пляжами Лаян и Бангтао. О локации: Расположенный на западном по…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.0
205,457 – 209,655
Квартира 2 комнаты
41.6 – 57.3
232,639 – 319,869
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$177,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 37–629 м²
40 объектов недвижимости 40
До моря: 800 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый проект на западном побережье Пхукета, в 800 м от пляжа Лаян, включает разнообразие юнитов от студий до 5BR с площадями от 38.8 до 629.3 м². Архитектура вдохновлена природой и устойчивыми решениями с террасами, панорамным остеклением и энер…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.2 – 105.0
179,478 – 631,138
Квартира 2 комнаты
88.5 – 170.0
448,274 – 1,01 млн
Квартира 3 комнаты
146.4 – 226.0
690,638 – 1,31 млн
Квартира 4 комнаты
394.7 – 511.7
2,27 млн – 3,16 млн
Квартира 5 комнат
629.3
3,88 млн
Дуплекс
511.0
3,24 млн
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$102,365
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 30–78 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 500 м, Гарантия дохода 8%, Надежный застройщикО комплексе:Новый бутик-кондоминиум, расположенный рядом с пляжами Сурин и Бангтао. В этом тропическом уголке предлагается возможность покупки с свободным правом собственности и приемом криптовалют (Bitcoin, Ethereum and USDT). Срок завер…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 51.0
113,016 – 192,125
Квартира 2 комнаты
78.0
306,813
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,41 млн
Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 2,75 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями. П…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$760,420
Предлагаются одноэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. В комплексе есть 4 типа вилл с 3 или 4 спальнями (каждая с ванной комнатой), бассейнами 9,5х3,8 или 10х4 м. Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной. Виллы продаются как на права…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$173,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Above Element - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в одном из наиболее престижных районов Пхукета – Чонг Тале, всего в 2,5 км от пляжа Банг Тао. Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из двух 7-этажных корпусов, в которых расположены 263 юнита - апарт…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$209,353
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Магическое место для роскошной жизниСегодня Пхукет является популярным островным направлением, сочетающим в себе природную красоту и развитую инфраструктуру. Лайян Верде расположен на западном побережье острова, всего в 2 минутах от нетронутого пляжа.Layan Verde – это новая достопримечательн…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Vinzita Elite Residences
Жилой комплекс Vinzita Elite Residences
Жилой комплекс Vinzita Elite Residences
Жилой комплекс Vinzita Elite Residences
Жилой комплекс Vinzita Elite Residences
Си Сунтон, Таиланд
от
$792,342
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Откройте для себя элитные резиденции Винзиты, где роскошь гармонирует с природой. Найдите покой в окружении пышной зелени, гор и безмятежного водохранилища Bang Niew Dam. Вдыхайте свежий воздух с первоклассным качеством воздуха.Живите в современных пространствах, предназначенных для комфорта…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Choeng Thale, Таиланд
от
$955,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Laguna Beachside, Пхукет — это современный и стильный проект, расположенный всего в 200 метрах от знаменитого пляжа Бангтао, в одном из самых престижных районов Пхукета. Комплекс предлагает уютные квартиры с 1-3 спальнями, которые идеально подходят как для проживания, так и дл…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,35 млн
Предлагаются апартаменты с террасами и собственными бассейнами. Резиденция является частью большого жилого комплекса, располагается на берегу лагуны и имеет собственный причал. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем Банг Тао. Исторический центр Пхукета - 30…
Агентство
TRANIO
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Таиланд
от
$126,615
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Жилой комплекс Garrya Residences
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$994,978
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Резиденции Garrya Пхукет: пляжная недвижимость на ПхукетеРезиденции Garrya Пхукет гордо стоит как первая и единственная резиденция отеля на центральном западном побережье Пхукета, чтобы предложить широкий спектр оздоровительных услуг, обеспечивая убежище для тела и души. Побалуйте себя тропи…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$854,309
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Bosch Расположение и объекты поблизости Международная школа - 12 минут Гольф…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,29 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь земельных участков - от 480 м2 до 2 431 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 7 минут Пляж Банана…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Жилой комплекс WYNDHAM GRAND
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$178,699
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Ультрасовременный комплекс для комфортного проживания и инвестиций. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Апартаменты меблированы! Wyndham Grand Phuket Surin Beach — это комплекс с видом на море и ультрасоврем…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 518 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто желает сочетать роскошный образ жизни и спокойствие в живописном Пхукете. The Ozone Grand Residences подойдут как для семейного отдыха, так и для долгосрочного проживания или инвестиции. О локации: Комплекс располо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
517.6
1,15 млн
Вилла
517.6
1,15 млн – 1,36 млн
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Комплекс вилл с детским садом и спа-центром рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с детским садом и спа-центром рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с детским садом и спа-центром рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с детским садом и спа-центром рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с детским садом и спа-центром рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,08 млн
Предлагаются элитная вилла с панорамным видом, бассейном и парковкой. Резиденция располагает детским садом, детским клубом и детской площадкой, спа-зоной и фитнес-центром, кафе, зоной для йоги, беговой дорожкой, коворкингом, многофункциональным залом. Расположение и объекты поблизости Торг…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.5000 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к об…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Жилой комплекс Angsana Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Роскошные квартиры с видом на Лагуну и личными бассейнами Проект расположен в прибрежной полосе в самом центре элитного района Лагуна, всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Банг Тао. Комплекс апартаментов выделяется потрясающим видом на море и озера района. Состоит из …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$261,615
Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао. Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс THE TITLE MODEVA
Жилой комплекс THE TITLE MODEVA
Жилой комплекс THE TITLE MODEVA
Жилой комплекс THE TITLE MODEVA
Жилой комплекс THE TITLE MODEVA
Тхаланг, Таиланд
от
$133,247
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты в кондоминиуме, идеально подходящие для комфортного проживания и получения дохода от аренды! Полная меблировка! 500 м до пляжа! The Title Modeva - это новый кондоминиум на Пхукете, предлагающий стильные апартаме…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Capri Residence
Жилой комплекс Capri Residence
Жилой комплекс Capri Residence
Жилой комплекс Capri Residence
Жилой комплекс Capri Residence
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$129,419
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 35–75 м²
10 объектов недвижимости 10
До моря: 850 мО комплексе:Расположенный в Пхукете, комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 35 до 75 кв.м. Современная архитектура и изысканные интерьеры создают атмосферу роскоши и уюта. Внутренняя инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн, коворкинг, общественный с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
142,885 – 164,053
Квартира 2 комнаты
70.0 – 75.0
285,770 – 351,543
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс AYANA Heights
Жилой комплекс AYANA Heights
Жилой комплекс AYANA Heights
Жилой комплекс AYANA Heights
Жилой комплекс AYANA Heights
Чонг Тале, Таиланд
от
$221,912
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Спрыгните прямо с самолета и прилетите в свой райский уголок.Ayana Heights Seaview Residence недалеко от пляжа Лаян, Таланг, ПхукетAyana Heights Seaview Residence, шедевр роскошной жизни, расположенный вдоль захватывающих берегов пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд. Разработанный уважаемой T.H Group…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,22 млн
Создавая близость к природе, одноэтажные виллы с бассейном имеют обширные пространства, которые свободно перетекают из внутреннего двора в просторные спальни и выходят на террасу у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Наклонные крыши искусно созданы для того, чтобы естест…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Title Artrio
Жилой комплекс The Title Artrio
Жилой комплекс The Title Artrio
Жилой комплекс The Title Artrio
Жилой комплекс The Title Artrio
Choeng Thale, Таиланд
от
$112,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Старт продаж нового комплекса от лучшего застройщика Пхукета в престижном районе Бангтао! Успейте оставить заявку, чтобы купить лучшие планировки по самым первым ценам. Что дает участие на самом старте продаж проекта: Самые первые цены Возможность выбрать лучшие планировки и виды Мебельный …
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$143,252
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Площадь 34–250 м²
9 объектов недвижимости 9
До моря: 500 м, Готов к заездуО комплексе:Новый кондоминиум всего в 500 м от пляжа Банг Тао предлагает роскошные резиденции с уникальной инфраструктурой. На выбор: 1, 2, 3 спальни и пентхаусы с видами на горы, лес или море. На крыше - бассейн 32 м, лаунж и бар. Возможность покупки за криптов…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.7 – 46.9
158,156 – 226,923
Квартира 2 комнаты
67.3 – 93.8
309,781 – 439,663
Квартира 3 комнаты
206.0 – 250.0
903,275 – 1,27 млн
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$90,588
Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом. На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Тхаланг, Таиланд
от
$706,168
Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Жилой комплекс The Title Residences Nai Yang
Са Кху, Таиланд
от
$112,370
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 7
Площадь 35–81 м²
18 объектов недвижимости 18
До моря: 250 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Проект с 472 апартаментами, расположен в 250 м от пляжа Най Янг. Комплекс состоит из нескольких зданий и предлагает различные типы юнитов с площадями от 30 до 100 кв. м. Архитектура направлена на комфорт и функциональность, включ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0 – 48.0
87,092 – 151,977
Квартира 2 комнаты
64.0 – 81.0
146,549 – 276,039
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika с гарантированным доходом от аренды.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$113,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Гарантированный доход от аренды 6% на 3-и года! Современный жилой комплекс расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Банг Тао, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из четырех зданий, включает 614 квартир, площадью от 40 м2 до 140 м2, в…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,36 млн
Уникальный жилой комплекс, где каждый день наполнен безмятежностью и комфортом. Расположенный в престижном районе Пхукета, известном как "местная Рублёвка", он предлагает своим жителям эксклюзивный уровень жизни, сочетающий в себе близость к природе, развитую инфраструктуру и высочайший серв…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Baan Mai Khao
Жилой комплекс Baan Mai Khao
Жилой комплекс Baan Mai Khao
Жилой комплекс Baan Mai Khao
Жилой комплекс Baan Mai Khao
Тхаланг, Таиланд
от
$350,807
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2015
Количество этажей 5
Площадь 60–263 м²
32 объекта недвижимости 32
До моря 50 м, Готов к заездуО комплексе:Премиальный комплекс на северо-западе Пхукета, всего в 50 метрах от одного из самых чистых и уединённых пляжей острова. Готово к заселению. Жилая площадь отличается просторностью. Из окон открываются виды на бассейн, море, город, горы и сад. Включает в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 70.0
245,096 – 410,337
Квартира 2 комнаты
88.0 – 134.0
294,735 – 620,496
Квартира 3 комнаты
134.0 – 263.0
620,496 – 1,97 млн
Дуплекс
114.0 – 129.0
398,514 – 614,291
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс So Origin Lagoon Cherngtalay
Жилой комплекс So Origin Lagoon Cherngtalay
Жилой комплекс So Origin Lagoon Cherngtalay
Жилой комплекс So Origin Lagoon Cherngtalay
Жилой комплекс So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Таиланд
от
$86,280
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 26–87 м²
326 объектов недвижимости 326
Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 3 зданий на территории площадью 8,765.2 кв.м с 511 юнитами от 26 до 105 кв.м. Типы: студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Архитектура гармонично сочетает современный стиль и уют. Пространства включают лобби, социальный клуб, игровые и фитне…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0 – 39.0
95,257 – 151,806
Квартира 2 комнаты
60.0 – 61.0
199,585 – 242,527
Квартира 3 комнаты
85.0 – 87.0
298,471 – 352,903
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры всего в двух шагах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$350,925
Вторая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.500 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общ…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Choeng Thale, Таиланд
от
$99,704
Варианты отделки С отделкой
Долгожданный старт продаж в Банг Тао легендарного девелопера Title! The Title Vivi Condominium - новый бутик-проект в районе Банг Тао, всего в 350 метрах от моря. Здесь заложен потенциал, который сложно игнорировать: Вход на 1.5 млн бат ниже, чем в Modeva и Legendary А значит, …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном районе, рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Си Сунтон, Таиланд
от
$462,247
Комплекс состоит из 4 вилл в современном тропическом стиле. бассейн парковка сад террасы Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Солнечные панели "Умная" система безопасности Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с пляжами, школами и торгов…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$443,256
Удобства и услуги: Лобби и бар Приветственный уголок 2 ресторана Конференц-зал с зонами отдыха Тренажерный зал и спа Бар на крыше и бар у бассейна Главный бассейн Детский бассейн и детский клуб Круглосуточный персонал Обслуживание номеров Охрана, видеонаблюдение, Wi-Fi Radisson Platinum тол…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Skypark Elara Lakelands
Жилой комплекс Skypark Elara Lakelands
Жилой комплекс Skypark Elara Lakelands
Жилой комплекс Skypark Elara Lakelands
Жилой комплекс Skypark Elara Lakelands
Чонг Тале, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 57 м²
1 объект недвижимости 1
Надежный застройщикО комплексе:Расположен среди пышной природы с видом на лагуны, проект предлагает 220 роскошных жилых единиц в 3 семиэтажных зданиях. Планировки включают 1-3 спальни, площадью от 54 до 186 кв.м. Открытые и просторные конструкции, вдохновленные лесными текстурами и цветами, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.0
287,282
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в элитном жилом районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в элитном жилом районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в элитном жилом районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в элитном жилом районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в элитном жилом районе, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$629,076
Rungtiva - это комплекс элитных вилл, обеспечивающих потрясающее уединение в окружение великолепной природы и сочетающих в себе роскошь и уют. Комплекс состоит из 18 уникальных современных тропических вилл площадью от 341,5 м2 с 3-4 спальнями и бассейнами. Площадь комплекса составляет 8 000 …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,28 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 7 минут Пляж Банг Тао - 13 минут Пляж Най Тон - 1…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$333,040
Элитная резиденция, расположенная рядом с пляжами Лайян и Банг Тао. Комплекс состоит из 4 шестиэтажных зданий и предлагает широкий выбор роскошных квартир с современным дизайном, обеспечивая высокий уровень комфорта. Есть апартаменты с различной планировкой от односпальных до трехспальных, а…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Тхаланг, Таиланд
от
$157,937
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально сочетающие комфорт и доступность! Полная меблировка! Bamboo Forest представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет жилье на Пхукете с акцентом на экологичность и комфорт. Этот проект может быть …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Choeng Thale, Таиланд
от
$159,526
Варианты отделки С отделкой
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.500 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общ…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Са Кху, Таиланд
от
$170,546
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 37–74 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон. Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0
179,957
Квартира 2 комнаты
51.0 – 74.0
365,837
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Serene condominium
Жилой комплекс Serene condominium
Жилой комплекс Serene condominium
Жилой комплекс Serene condominium
Жилой комплекс Serene condominium
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$653,847
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Экологичная концепция Участок представляет собой открытую территорию без леса или больших деревьев, чтобы минимизировать воздействие на природу во время строительства. Участок находится в Желтой зоне, что означает меньшее скопление людей и меньшую плотность застройки и позволяет строить …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$131,458
Жилой комплекс представляет собой арт-пространство для комфортной жизни, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу роскоши в тропиках. Погрузитесь в уникальный образ жизни, вдохновленный умиротворенным очарованием художественной галереи, где продуманная архитектура прин…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$200,718
Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока. Сдача: первая фаза в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$1,40 млн
Предлагаются эксклюзивные просторные виллы в тропическом стиле с видом на море, большими террасами, бассейном. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2026 год. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижим…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Жилой комплекс Clover Residence Phase 1
Си Сунтон, Таиланд
от
$931,272
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 343–873 м²
13 объектов недвижимости 13
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семей, любителей роскошной жизни и инвесторов, стремящихся к высокой доходности и удобному проживанию в тропическом раю Пхукета. О локации: Расположен вблизи живописного пляжа Бангтао, проект обеспечивает легкий дост…
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Arise vibe
Жилой комплекс Arise vibe
Жилой комплекс Arise vibe
Жилой комплекс Arise vibe
Жилой комплекс Arise vibe
Си Сунтон, Таиланд
от
$65,938
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Arise Vibe Phuket – современный жилой комплекс с 3 зданиями по 7 этажей, включая подземный паркинг. Всего 411 юнитов: студии, 1- и 2-спальные квартиры, включая варианты Plus, площадью от 28,85 до 91,62 кв.м. Комплекс предлагает гармоничное сочетание современных архитектурных решений и умных …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$865,509
Предлагаются просторные виллы и таунхаусы. Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположе…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Жилой комплекс The Residence Prime Phase 2
Thalang, Таиланд
от
$648,001
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 352 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет сочетание уединения и современной роскоши на Пхукете. Прекрасный для семейного отдыха, длительного проживания и инвестиционных покупок. О локации: Престижная локация в центре острова, всего в нескольких минутах…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
352.0
715,423 – 721,574
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс SO ORIGIN
Жилой комплекс SO ORIGIN
Жилой комплекс SO ORIGIN
Жилой комплекс SO ORIGIN
Жилой комплекс SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в элитные апартаменты в кондоминиуме SO Origin на побережье Пхукета с высокой доходностью и прекрасными условиями для отдыха! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Расстояние до пляжа - всего 100 м! Панорамный вид на жилой комплекс и экзотическую приро…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,29 млн
В этом эксклюзивном комплексе всего пять 2-этажных вилл с частными бассейнами, ландшафтными садами и парковочными местами. Высококачественные материалы и отделка создают утонченную и элегантную атмосферу. Freehold. План оплаты: 2% - резервация 28% - подписание контракта после 30 дней от вне…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Above Element Condo
Жилой комплекс Above Element Condo
Жилой комплекс Above Element Condo
Жилой комплекс Above Element Condo
Жилой комплекс Above Element Condo
Choeng Thale, Таиланд
от
$168,258
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Уникально спроектированный квартирный комплекс Above Element олицетворяет свободныйстиль жизни, богатство, стабильность и умиротворение.Такая жизнь напоминает отдых на тропическом курорте, со всеми пляжными преимуществаминеподалеку. Роскошный уединенный образ жизни в развивающемся районе.В о…
Ассоциация
Phuket Property Association
