Са Кху, Таиланд

Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон. Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…