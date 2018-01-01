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Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,17 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами.

Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м².

Особенности квартир

Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и выходом в сад и к бассейну, прачечную/помещение для хранения, спальни с гардеробными и ванными комнатами.

В некоторых вилла имеется многофункциональное помещение, в котором можно оборудовать фитнес-зал и кабинет.

Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухонная бытовая техника
  • Кухонная мебель
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 7 минутах езды от Laguna Phuket и пляжей Лаян и Банг Тао, в 20 минутах езды от аэропорта и международных школ, в 1 минуте от кафе и спа-центра, в 9 минутах от торгового центра.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,17 млн
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Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни премиум-класса на берегу моря и всех удобств. А поскольку пляж Чалонг находится всего в 80 метрах, красоты острова находятся всего в нескольких минутах ходьбы. На территории комплекса есть большой бассейн, ресторан, парковка на 31 машину, больше 1000 м2 зелёных зон. Преимущества Плата за бронирование - 200 000 бат Подписание договора (за вычетом комиссии за бронирование) в течение 20 дней - 50% 15 декабря 2023 г. - 20% 15 марта 2024 г. - 20% При сдаче - 10% Расположение и объекты поблизости Пляж Чалонг - 80 м Пирс Чалонг - 800 м Пляж Раваи - 5 км Пляж Ката - 6 км Пляж Най Харн - 7 км Пляж Патонг - 14,5 км Международный аэропорт - 40 км Поле для гольфа Пхунака - 4,5 км Загородный гольф-клуб Пхукета - 12,5 км Гольф-клуб Лох-Палм - 15,3 км Гольф-клуб Red Mountain Пхукет - 15,3 км ТЦ Макро Раваи - 600 м ТЦ Теско Лотус Раваи - 550 м Магазин беспошлинной торговли King Power - 6 км ТЦ Пхукет Флореста - 10,5 км Больница Чалонг - 1,5 км Больница Дибук - 5,5 км Бангкокская больница Сириродж - 11,8 км Больница Бангкока - 14,5 км Международная школа BCIS Phuket - 6,2 км Международная школа Оук-Медоу - 8,5 км Международная школа Head Start - 10,7 км Международная школа BISP - 15,8 км Большой Будда - 2,8 км Смотровая площадка Карон - 7,57 км Смотровая площадка «Ветряная мельница» - 8,2 км Мыс Промтеп - 8,7 км
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Сдача в: 2024
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Melia Phuket Karon Residences - это роскошный проект кондо и виллы с бассейном и видом на море, расположенный в живописном районе Карон. Всего в 1,5 км от пляжа Карон жители могут насладиться гармоничным сочетанием красивых пейзажей Андаманского моря и зелени леса! Проект находится по адресу: 404/9 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Таиланд. Всего в проекте 63 единицы: 49 квартир и 14 вилл. Тщательно продуманная планировка и архитектура резиденций создают ощущение спокойствия и безмятежности, что делает их идеальным убежищем от шума и суеты повседневной жизни. Одним из ключевых преимуществ проекта является управление отелем. Ваша недвижимость будет входить в престижную сеть отелей, что обеспечит вам множество преимуществ и удобств. Проект идеально подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания, предлагая баланс между спокойствием и возможностями для активного образа жизни. Вы сможете наслаждаться спокойной атмосферой и одновременно находиться в непосредственной близости развлечений и удобств, включая рестораны, магазины, спа-центры и многое другое. Типы комнат: - 1-спальная с видом на океан (56,40 кв.м) - 2-спальная с видом на океан (88,50 кв.м) - 3-спальная вилла с бассейном (200 кв.м) Инфраструктура резиденции включает в себя: - Клуб - Фитнес - Детский клуб - Холл - Рестораны и кафе - Интернет Wi-Fi - - Бассейн на крыше - Парковочное место - Сад - Круглосуточная охрана - Видеонаблюдение - Парковка Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
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