Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.

Комплекс апартаментов, расположенный всего в 800 метрах от пляжа Ката, одного из самых популярных туристических мест Пхукета, предлагает идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций.

В пешей доступности расположены рестораны, магазины и спа-салоны, что обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства для жильцов.

Всего в комплексе 686 квартир, апартаменты полностью меблированы с использованием таких качественных материалов, как искусственный камень и текстурированное дерево.

Интерьер выполнен в современном стиле, с акцентом на эргономику и функциональность. Большие окна и балконы обеспечивают хорошую естественную освещенность и обеспечивают великолепные виды на природу и море.

Детали объекта:

До моря: 800 м

Спальни: студии, 1, 2

Ванные: 1 - 2

Жилая площадь: 26 м2 - 75 м2

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания)

В стоимость включено: отделка, пакет мебели, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: