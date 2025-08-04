  1. Realting.com
  Таиланд
  Карон
  Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.

Карон, Таиланд
от
$116,000
BTC
1.3797969
ETH
72.3210551
USDT
114 687.4026764
Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 28080
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс апартаментов, расположенный всего в 800 метрах от пляжа Ката, одного из самых популярных туристических мест Пхукета, предлагает идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций.

В пешей доступности расположены рестораны, магазины и спа-салоны, что обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства для жильцов.

Всего в комплексе 686 квартир, апартаменты полностью меблированы с использованием таких качественных материалов, как искусственный камень и текстурированное дерево.

Интерьер выполнен в современном стиле, с акцентом на эргономику и функциональность. Большие окна и балконы обеспечивают хорошую естественную освещенность и обеспечивают великолепные виды на природу и море.

Детали объекта:

  • До моря: 800 м
  • Спальни: студии, 1, 2
  • Ванные: 1 - 2
  • Жилая площадь: 26 м2 - 75 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: отделка, пакет мебели, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Фитнес-центр
  • Лаундж-зоны на открытой местности
  • Зоны для коворкинга
  • Сад и терраса для наблюдения за закатом

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
