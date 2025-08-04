Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.

Комплекс апартаментов, расположенный всего в 800 метрах от пляжа Ката, одного из самых популярных туристических мест Пхукета, предлагает идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций.
В пешей доступности расположены рестораны, магазины и спа-салоны, что обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства для жильцов.
Всего в комплексе 686 квартир, апартаменты полностью меблированы с использованием таких качественных материалов, как искусственный камень и текстурированное дерево.
Интерьер выполнен в современном стиле, с акцентом на эргономику и функциональность. Большие окна и балконы обеспечивают хорошую естественную освещенность и обеспечивают великолепные виды на природу и море.
Детали объекта:
В стоимость включено: отделка, пакет мебели, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура: