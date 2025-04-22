Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте.

Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользуйтесь павильоном и небесным джакузи на крыше.

Начало строительства - 2 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао, известный как самый длинный и увлекательный пляж на закате Пхукета, приглашает вас глубоко вздохнуть, позволить спокойным волнам омыть вас и позволить увлекательному закату унести ваши заботы.