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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,94 млн
24.06.2025
$1,94 млн
23.06.2025
$1,94 млн
22.06.2025
$1,94 млн
21.06.2025
$1,94 млн
20.06.2025
$1,95 млн
19.06.2025
$1,95 млн
18.06.2025
$1,95 млн
17.06.2025
$1,96 млн
15.06.2025
$1,96 млн
14.06.2025
$1,96 млн
13.06.2025
$1,96 млн
12.06.2025
$1,97 млн
11.06.2025
$1,97 млн
10.06.2025
$1,97 млн
08.06.2025
$1,97 млн
07.06.2025
$1,96 млн
06.06.2025
$1,97 млн
05.06.2025
$1,98 млн
04.06.2025
$1,97 млн
03.06.2025
$1,96 млн
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13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23078
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411812
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте.

Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользуйтесь павильоном и небесным джакузи на крыше.

Начало строительства - 2 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао, известный как самый длинный и увлекательный пляж на закате Пхукета, приглашает вас глубоко вздохнуть, позволить спокойным волнам омыть вас и позволить увлекательному закату унести ваши заботы.

  • Пляж Банг Тао - 400 метров
  • Пляж Сурин - 2,9 км
  • Пляжный клуб - 400 метров
  • Boat Avenue Phuket - 2,6 км
  • Porto de Phuket - 2,9 км
  • Blue Tree - 4 км
  • Laguna Golf Club - 5 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Choeng Thale, Таиланд
от
$1,94 млн
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