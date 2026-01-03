  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ратсада
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ратсаде, Таиланд

Паттайя
29
Пхукет
44
Ко Самуи
3
Хуахин
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Показать все Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Ратсада, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 1 013–1 373 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит для тех, кто ищет элитное жилье с современной архитектурой, великолепными морскими видами и высокой степенью приватности на живописном острове Пхукет. Этот проект создан для людей, ценящих комфорт, р…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти