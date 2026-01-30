Карон, Таиланд

Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный p…