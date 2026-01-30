  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
44
Равай
84
Пхукет
53
Карон
56
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$134,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 34–460 м²
137 объектов недвижимости 137
Комплекс апартаментов от девелопера Sunny Development Group c доходностью 11% годовых Мы обеспечиваем высокую ликвидность инвестиционного проекта за счет: Уникальное расположение Знаковая архитектура Соственная управляющая компания Наш подтвержденный опыт в 7 странах мира На…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Квартира 2 комнаты
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Квартира 3 комнаты
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Квартира
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Жилой комплекс Kata View
Карон, Таиланд
от
$147,276
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 66 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый видовой комплекс от надежного застройщика Новый интересный проект от надежного застройщика располагается в редкой локации - богатой инфраструктурой части Пхукета, в пешеходной доступности от одного из красивейших пляжей острова - Каты.  Пляж Ката - один из самых красивых пляжей о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
66.0
157,749
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$91,984
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 31–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транс…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0
98,693
Квартира 2 комнаты
65.0
211,256
Квартира 3 комнаты
76.0
242,985
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,01 млн
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Современный дизайн и функциональные жилые пространства созданы, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Особенности проекта: ресепшн фитнес-центр конфер…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Пхукет, Таиланд
от
$331,865
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$129,765
Новейший кондоминиум бизнес-класса, где роскошь сочетается с устойчивостью и экологичностью. Это не просто место для жизни, это ваш личный уголок гармонии и комфорта. Инфраструктура и удобства в комплексе: Умный дом Подземный паркинг Большой бассейн с морской водой и баром Лаунж зона с баро…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Равай, Таиланд
от
$128,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony - это эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий покупателям современным дизайном, высококачественными отделочными материалами и прекрасным расположением в одном из самых престижных районов острова. Основные особенности: Местоположение: Проект находится в районе Лагуна, одном…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.7
130,958
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, садом и видом на море, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$106,851
Роскошный жилой комплекс спроектирован так, чтобы обеспечить спокойную жизнь с городскими удобствами. Функционально спланированное пространство и дизайн интерьера создают ощущение простора и свободного пространства, усиливая чувство спокойствия и глубокого расслабления. Особенности: апартам…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Равай, Таиланд
от
$139,923
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Кондоминиум Сириус -это захватывающий новый жилой комплекс, расположенный в оживленном районе Раваи, Пхукет. Этот современный проект охватывает 3 здания, в общей сложности 282 квартиры, размещенные на 7 этажах, предлагая разнообразные современные жилые пространства, разработанные для удовлет…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,55 млн
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова. Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Равай, Таиланд
от
$91,539
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Dream Builder поможет вам реализовать свои мечты с помощью различных концепций в рамках проекта U2. Реализуйте свои мечты среди множества стилей уникально оформленных номеров. Пусть ваша мечта сияет в реальности. Вдохновение для строительства лежит за точками ниже.Размер (кв.м.) 29-32Потолоч…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Равай, Таиланд
от
$112,929
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Привлекательный объект для инвестиций! Гарантированный доход 6% на первые 3 года. Рассрочка! 800 метрах от пляжа Раваи! VIP Space Odyssey расположен на фоне лесистых холмов. Удобства: спорт-зал, инфинити бассейн на крыше, детская комната. Расположение: - пляж Rawai, 800м…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$136,591
Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте. В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли. Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а та…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Равай, Таиланд
от
$134,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 43–147 м²
35 объектов недвижимости 35
Babylon Sky Garden 2 - новый кондоминиум с видом на Андаманское море, расположенный в районе Раваи на тропическом острове Пхукет в Таиланде. Уникальный проект, отличающийся итальянским дизайном и традиционным тайским гостеприимством. 6-этажное здание состоящее из 49 стильных юнитов с о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.5 – 59.7
256,607 – 304,388
Квартира 2 комнаты
68.9 – 147.2
220,342 – 750,867
Квартира
43.2 – 45.1
165,383 – 172,538
Агентство
Udomo
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$116,41 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и панорамным видом на море и сад. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Электрические жалюзи Кондиционеры Потолочные вентиляторы Система "умный дом" Солнечные панели Расположение…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.
Равай, Таиланд
от
$157,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи. Проект занимает площадь более 3200 квадратных метров и включает в себя пятиэтажное здание с 49 стильными квартирами, размеры которых варьируются от 43 м2 до 147 м2 квадратных метров. Кондоминиум н…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$126,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.  196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2. В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,90 млн
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами. Особенности комплекса: эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море зеленый парк охрана консьерж-сервис Расположение и объекты поблизости Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Пхукет, Таиланд
от
$4,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Laguna Phuket - главное интегрированное пункт назначения Азии. Находясь на потрясающем фоне Андаманского моря, на 3-километровом участке нетронутого пляжа, Лагуна Пхукет является домом для шести отелей мирового класса, премиальных объектов и фирменного отделения и подразделения недвижимости.…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Равай, Таиланд
от
$317,578
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,11 млн
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,23 млн
Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$487,082
Предлагаются двух- и трехуровневые апартаменты класса люкс. Резиденция располагает бассейнами, клубом, парковкой, охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Раваи, в 800 метрах от пляжа
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Жилой комплекс AURA CONDOMINIUM
Равай, Таиланд
от
$88,752
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 29–96 м²
171 объект недвижимости 171
Aura Condominium — уникальный жилой комплекс, расположенный на юге острова Пхукет. Он представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, функционала и комфорта, созданное для тех, кто ценит высокий уровень жизни и непревзойденные виды на тропические пейзажи и бирюзовые воды Андаман…
Агентство
Udomo
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,25 млн
Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общес…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$704,749
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами. Возможно приобретение с мебелью. Резиденция располагает зоной отдыха, общим бассейном, конференц-залом и фитнес-центром. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Главная дорога - 1,4 км …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Равай, Таиланд
от
$137,948
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
4 объекта недвижимости 4
Новый проект класса Deluxe в районе Равай Новый клубный дом класса deluxe недалеко от набережной Раваи с двумя бассейнами, видовой крышей и рестораном на территории начал строиться одним из самых надежных и хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом застройщиком острова. Жилой комплекс ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$366,190
Этот современный кондоминиум с неповторимым романтическим стилем пленяет с первой секунды своей уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Будоражащий чувства коктейль из светлых оттенков, на удивление простых форм и характерных интерьеров создает ощущение простора и прекрасно п…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.
Равай, Таиланд
от
$93,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в живописном районе Раваи на юге Пхукета в 700 метрах от моря. Комплекс объединяет уникальную архитектуру, передовые строительные технологии и инфраструктуру уровня бизнес-класса, создавая комфортну…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Карон, Таиланд
от
$112,937
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
1 объект недвижимости 1
VIP Venus Karon - это роскошный жилой комплекс на Пхукете, расположенный в престижном районе Карон. Проект включает 214 квартир, расположенных в трех современных зданиях на 7 этажей. Его идеальное местоположение вблизи знаменитого пляжа Карон позволяет насладиться природной красотой острова …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Равай, Таиланд
от
$112,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket - это комплекс роскошных кондоминиумов, составляющий четвертую фазу проекта Utopia Nai Harn. Вот несколько причин, по которым стоит выбрать этот комплекс: Престижное расположение: один из самых популярных пляжей Пхукета, известный своими развлечениями и …
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$375,339
Резиденция располагает ресторанами и барами, спа-центром, игровой комнатой, детской площадкой, тренажерным залом, зоной отдыха, бассейном, конференц-залом, банкетным залом, клубом, парковкой, круглосуточной охраной. Преимущества Ежегодный доход 6% в течение первых 2 лет. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Равай, Таиланд
от
$96,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 35–270 м²
8 объектов недвижимости 8
Next Point Condominium — комфорт и инвестиции на юге Пхукета Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, всего в 7 минутах от пляжа Най Харн. Проект включает 4 здания, 4 бассейна (940 м²), фитнес-центр, квартиры с видом на море и горы, покрытые тропиками, подземную парковку и б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.7 – 59.4
178,571 – 179,943
Квартира 2 комнаты
70.0 – 100.4
198,661 – 336,001
Квартира 3 комнаты
132.2
483,514
Квартира 4 комнаты
269.8
1,12 млн
Студия
35.0
100,446
Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Показать контакты
Закрыть
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,43 млн
Комплекс состоит из 15 элитных вилл с панорамным видом, собственными бассейнами, террасами и крытыми парковками. Особенности проекта: круглосуточная охрана гольф-клуб тренажерный зал спа детский клуб теннисный корт пляжные клубы рестораны Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$147,288
Новый кондоминиум на юге Пхукета, где тропическое очарование органично сочетается с современными удобствами. Этот эксклюзивный комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от очаровательных южных пляжей, обещает ни с чем не сравни…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Равай, Таиланд
от
$159,647
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная концепция проекта делает его точкойпритяжения всего районаРаваи. Недвижимость здесьобладает высоким арендным потенциалом независимо отсезона.В комплексе35премиальныхвилл и 2 кондоминиума. ПрограммаRentalPool:40% от дохода инвестору, 60%-управляющей компании (расходы на доле УК)…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,54 млн
Комплекс состоит из 28 вилл с 4 спальнями и 5 ванными комнатами. Особенности: 2 парковочных места бассейн с морской водой терраса Удобства и оснащение в доме кондиционеры стенные шкафы кухня Расположение и объекты поблизости Международная школа - 9 минут Robinson Lifestyle Chalong - 1…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Жилой комплекс Современный кондоминиум California Rawai Residence на пляже Раваи.
Равай, Таиланд
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами, идеально объединяющие комфорт тропической природы и возможность приватного отдыха на свежем воздухе. Апартаменты отличаются высотой потолков от 2.70 м до 3.05 м и оснащены системой «умный дом», п…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Равай, Таиланд
от
$196,189
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 57–80 м²
2 объекта недвижимости 2
Готовые квартиры на юге в премиум сегменте Этот кондоминиум, расположенный в районе Раваи, был завершен в сентябре 2016 года. Состоит из 119 квартир на 4 этажах и был разработан застройщиком с безупречной репутацией и долгой историей успешных проектов. Проект отличает классическая арх…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.0
215,242
Квартира 2 комнаты
80.0
302,934
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Равай, Таиланд
от
$117,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: ОТ 35 ДО 125 М2 Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. ЛОКАЦИЯ: Благодаря своему расположению на возвышенности, комплекс Enigma является одним из самых привлекательных объек…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Равай, Таиланд
от
$113,129
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Лучшее из лучших!  Утопия не хочет быть похожим на своих конкурентов, и стремится воплотить в жизнь мечту создать собственность с несколькими темами. Выбранное расположение находится во внутренних районах Наи-Харн-Бич и Пляж Равай для удобства для известных прекрасных пляжей, а также уединен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$122,114
Резиденция состоит их трех семиэтажных корпусов с инфраструктурой, ориентированной на философию slow living — спокойный ритм жизни в гармонии с природой. Всего в комплексе 285 юнитов различной планировки от студий до трехспальных апартаментов. Архитектура и дизайн проекта отражают баланс при…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Wichit, Таиланд
от
$79,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Base Rise – новый кондоминиум в стиле Mueang District, Пхукет.Base Rise – новый стиль кондоминиума от Sansiri. Это внушительный 8-этажный новый стиль кондоминиума, состоящий из 326 единиц, расположенный в самом сердце района Муанг, Пхукет, в 2 минутах от Центрального Пхукета. Доступные едини…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Равай, Таиланд
от
$116,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс апартаментов из 218 апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда, рядом с комплексом находится красивейшее озеро для прогулок и вечерних пробежек. В 3 минутах езды находится пляж Раваи, который знаменит многочисленными ресторанами, предлагающими необычные блюда…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$613,657
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, стол…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Wekata 3 в 300 метрах от моря в районе Ката.
Карон, Таиланд
от
$132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Апартаменты в пешей доступности до великолепного пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета - Карон и Чалонг. На крыше комплекса располагаются бары и бассейны с панорамным видом. Тренажерный зал, игровая зона для детей и детс…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$399,340
Современный жилой комплекс в районе Чалонг, созданный для комфортной жизни. Продуманная архитектура, высокое качество строительства и удачное расположение делают этот проект привлекательным для жизни и инвестиций. Инфраструктура комплекса: клубный дом с рестораном современный фитнес-центр с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Жилой комплекс Phenomenon Residence
Карон, Таиланд
от
$158,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
PHENOMENON. КОНДОМИНИУМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РАЙОНЕ КАТА 390 апартаментов Расположены на крутом холме в районе Ката с пышным пейзажем и видом на море 80% апартаментов с диагональным видом на море Общественные пространства и подземный паркинг Собственная управляющая компания застро…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$549,515
Уникальный проект, расположенный среди живописных пейзажей острова Пхукет, состоит из 35 вилл с видом на горы, озеро и гольф-поле. Дизайн интерьера проекта выполнен в современном стиле с использованием нейтральных цветов. Комплекс находится в 5 минутах от международной школы на Пхукете, в ти…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Равай, Таиланд
от
$84,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры Aura Condominium рядом с Nai Harn Кондоминиум АУРА, это современный проект кондоминиума, расположенный в Раваи, провинция Пхукет. Кондоминиум имеет 2 зданий, каждое здание с 7 этажей, всего 241 единиц. Доступные для продажи кондоминиумы варьируются от 2.63 миллиона бат в  8.64 милл…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Равай, Таиланд
от
$91,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт городской жизни с близостью к природе и знаменитым пляжам. Одним из главных преимуществ комплекса является его удобное расположение - всего в нескольких минутах от пляжей Найхарн и Ката, а также рядом …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Чалонг, Таиланд
от
$195,209
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Равай, Таиланд
от
$141,853
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Babylon Sky Garden II расположен на южной оконечности острова Пхукет в престижном месте рядом с пляжем Раваи, откуда открывается потрясающий вид на залив Чалонг и остров Ко Лон на заднем плане.  Площадь участка: около 3,200 кв.м. 49 квартир на 5ти этажах. Парковка: автостоянка 36, мо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Апарт - отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
от
$147,000
Варианты отделки С отделкой
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает первоклассные апартаменты в районе Раваи в 400 метрах от пляжа. Комплекс расположен на площади 17.080 м2, состоит из 8-и блоков всего 516 юнитов, в продаже отельные номера - ст…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$93,063
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. Он расположен среди красивых горных пейзажей и пышной зелени рядом с пляжем. В проекте представлены 1-но спальные апартаменты трех типов от 43 до 53 м2, а также виллы с бассейном и двумя спальнями 177…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$917,402
Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл. Особенности бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой парковка сад с пальмами и декоративными тропическими растениями захватывающие виды на горы круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$161,111
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Равай, Таиланд
от
$148,602
Варианты отделки С отделкой
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов So Origin Kata в 800 метрах от пляжа Ката.
Карон, Таиланд
от
$116,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс апартаментов, расположенный всего в 800 метрах от пляжа Ката, одного из самых популярных туристических мест Пхукета, предлагает идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций. В пешей доступности расположены рестораны, магазины и спа-салоны, что обеспечивает высокий уровень ком…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Карон, Таиланд
от
$106,056
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 26–65 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на районе Муанг Пхукет Комплекс поистине масштабен, состоит из 2 зданий на 686 квартир. На территории комплекса: - главный вестибюль - внутренний двор - бассейн - фитнес-центр - паровая - секретный сад - co-working - cад для отдыха - двор с беседками - терраса …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0
155,612
Квартира 2 комнаты
65.0
332,908
Студия
26.0
114,477
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$248,375
Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Равай, Таиланд
от
$218,464
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 51–610 м²
5 объектов недвижимости 5
Кондоминиум с захватывающим видом на море Этот новый роскошный кондоминиум в районе Равай на 40 квартир выделяется захватывающим видом на море и приватностью. Выдающийся современный дизайн здесь, сочетается с современными строительными технологиями и использованием премиальных материал…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
235,810
Квартира 2 комнаты
102.0 – 128.5
530,166
Квартира 3 комнаты
182.2 – 610.4
3,50 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$199,867
Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность. Особенности: бассейн на крыше с видом на океан рыно…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$89,735
Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году. Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха. Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$247,504
Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. Особенности квартиры с видом на море практичные планировки система "умный дом" современный дизайн и качественные материалы лобби и ресепшн подземная парковка…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$156,718
Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете. Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Жилой комплекс The Balance Phuket
Карон, Таиланд
от
$217,873
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Оригинальное название: The Balance by the BeachОригинальное название: The Beach Resort Company LimitedСегмент: Класс LuxuryАдрес: 98/88 - 98/89 Ката-роуд, Карон, Муанг, Пхукет, ТаиландЗемельный участок: 1-3-16.8 РаисКоличество зданий: 2 ЗданияКоличество единиц: 112 единицПарковка: 39 автомоб…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Жилой комплекс VIP VENUS KARON
Карон, Таиланд
от
$115,627
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% ! Популярный комплекс с выгодной перспективой роста цены. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Апартаменты полн…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$364,288
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни прем…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Карон, Таиланд
от
$118,168
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Palmetto Park Condominium Прекрасно разрабатывает свой ритм жизни в новом бутик-кондоминиуме на острове Пхукета от профессионального разработчика, известного как Group House House. Проект был творчески создан для удовлетворения благополучия, культур и традиций жителей, а также для приоритето…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Жилой комплекс Апартаменты рядом с пляжем в районе Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,029
Варианты отделки С отделкой
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Жилой комплекс Dominion Rawai
Равай, Таиланд
от
$146,836
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
5 объектов недвижимости 5
Старт продаж комплекса апартаментов в самом центре Равай Новый комплекс строится на юге Пхукета в центре Раваи, одного из самых популярных районов острова, в двух минутах ходьбы от известного рынка морепродуктов и 5 минутах езды от пляжей Януй и Найн Харн. Район славится своей инфраструкт…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$111,650
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Жилой комплекс Hennessy Karon
Карон, Таиланд
от
$262,936
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Роскошный квартирный комплекс расположен всего в 100 метрах от пляжа Карон на юге острова Пхукет. Здесь обеспечен полный набор услуг класса премиум: рестораны с изысканной кухней, 5 бассейнов на территории, лобби, ресепшн, библиотека. На крышах зданий расположены зоны отдыха и коктейльные ба…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$300,198
Этот современный кондоминиум с неповторимым стилем пленяет с первой секунды свой уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Архитектурная концепция кондоминиума сочетает в себе стиль модерн, а также элементы тропического стиля, делая акцент на потрясающих видах, открывающихся из…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Равай, Таиланд
от
$114,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
The Title Cielo Rawai предлагает уникальный взгляд на вечную красоту побережья Пхукета. Здесь вы сможете насладиться спокойствием местных рыбацких деревень и захватывающими закатами на мысе Промтеп, известном как одно из самых живописных мест острова. Равай также является кулинарным раем, гд…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,77 млн
Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря. Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$924,355
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами. Особенности комплекса: эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море зеленый парк охрана консьерж-сервис Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Район Ката, рас…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$133,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 36–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в районе Раваи Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи! Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости. От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей Не упустите свой шан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0
17,09 млн
Квартира 2 комнаты
73.0
19,21 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$168,864
Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный p…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket