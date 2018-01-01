Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Na Chom Thian, Таиланд

Цена по запросу

32 м² 1

Замечательный комплекс сделанный в стиле французского прованса. Площадь земли: 24,800 кв/м Количество зданий: 6 Клубный дом: 1 Общее кол-во квартир: 1,300 Инфраструктура комплекса: - 3 зоны бассейна - детский бассейн - водные горки - беседки для отдыха и барбекю - парковка открытого типа - охрана и видео-наблюдение на территории - ресторан - ресепшн (с 9 до 18 часов) - лаундж/бар - тренажерный зал - сауна и парная - джакузи с холодной и горячей водой - детская игровая комната - настольный теннис - бильярд - компьютерный зал/библиотека Расположение комплекса относительно объектов городской инфраструктуры: - до пляжа 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день. Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. Возможна оплата и заселение в течении месяца. Возможна рассрочка до декабря 2023 года. Заселение после полной оплаты. 50,000 - депозит бронирования. 30% (минус депозит) - первый платеж (через месяц) 30% - сентябрь 2023 (на данный момент) 40% - 30 декабря 2023