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Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€2,53 млн
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10
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О комплексе

Предлагаются четырехэтажные таунхаусы с бассейном на крыше и панорамными видами на море и горы.

Резиденция располагает магазинами, ресторанами, спа-центрами, круглосуточным консьерж-сервисом.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Особенности квартир

Первый этаж: просторная гостиная с зоной отдыха.

Второй этаж: три спальни с панорамными окнами и гардеробными.

Третий этаж: просторная гостиная-столовая с панорамными окнами и видами на горы и побережье.

Верхний этаж: бассейн с видом на море, обеденная зона и зона отдыха на открытом воздухе.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на первой линии пляжа Банг Тао.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,53 млн
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