Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Предлагаются четырехэтажные таунхаусы с бассейном на крыше и панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает магазинами, ресторанами, спа-центрами, круглосуточным консьерж-сервисом.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.Особенности квартир
Первый этаж: просторная гостиная с зоной отдыха.
Второй этаж: три спальни с панорамными окнами и гардеробными.
Третий этаж: просторная гостиная-столовая с панорамными окнами и видами на горы и побережье.
Верхний этаж: бассейн с видом на море, обеденная зона и зона отдыха на открытом воздухе.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на первой линии пляжа Банг Тао.