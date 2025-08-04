Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.

Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт городской жизни с близостью к природе и знаменитым пляжам.

Одним из главных преимуществ комплекса является его удобное расположение - всего в нескольких минутах от пляжей Найхарн и Ката, а также рядом с популярными туристическими достопримечательностями, такими как Большой Будда и Старая часть Пхукета.

Прекрасная транспортная доступность к крупным торговым центрам, ресторанам и медицинским учреждениям делает это место привлекательным как для отдыхающих, так и для тех, кто ищет постоянное жилье на Пхукете.

Примерно половина апартаментов комплекса предлагает захватывающие виды на море, создавая идеальные условия для жизни в гармонии с природой.

Интерьеры квартир оформлены в современном стиле с продуманными деталями, обеспечивающими уют и эстетику. Просторные помещения с большими окнами.

Детали объекта:

До моря: 550 м

Спальни: студии, 1, 2, 3

Ванные: 1 - 3

Жилая площадь: 29 м2 - 96 м2

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания)

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: