  2. Таиланд
  3. Равай
  Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.

Равай, Таиланд
от
$91,800
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 28084
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт городской жизни с близостью к природе и знаменитым пляжам.

Одним из главных преимуществ комплекса является его удобное расположение - всего в нескольких минутах от пляжей Найхарн и Ката, а также рядом с популярными туристическими достопримечательностями, такими как Большой Будда и Старая часть Пхукета.

Прекрасная транспортная доступность к крупным торговым центрам, ресторанам и медицинским учреждениям делает это место привлекательным как для отдыхающих, так и для тех, кто ищет постоянное жилье на Пхукете.

Примерно половина апартаментов комплекса предлагает захватывающие виды на море, создавая идеальные условия для жизни в гармонии с природой.

Интерьеры квартир оформлены в современном стиле с продуманными деталями, обеспечивающими уют и эстетику. Просторные помещения с большими окнами.

Детали объекта:

  • До моря: 550 м
  • Спальни: студии, 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 3
  • Жилая площадь: 29 м2 - 96 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейны с зонами отдыха
  • Детская площадка
  • Зоны для релаксации
  • Рестораны
  • Фитнес-центр
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
