Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд

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Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.
4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ
Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школ…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Laguna Beachside Phuket идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с видом на море и близостью к пляжу. Резиденция станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиционных целей.
О локации:
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КОНДОМИНИУМ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА С ПОЛНЫМ ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ.
Поселок MontAzure Lakeside идеально расположен у подножья холма, просторный лесистый склон которого каскадом спускается прямо к пляжу. Столь удачная локация обеспечивает удобный доступ ко всей эксклюзивной инфраструктуре MontAzure…