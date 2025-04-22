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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
$795,360
;
15
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ID: 19707
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371774
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, террасами на крыше и парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная мебель
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 10 минут
  • Пляж Лаян - 12 минут
  • Поле для гольфа - 16 минут
  • Международный аэропорт пхукет - 21 минута
  • Международная школа - 11 минут
  • Больница - 7 минут

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$795,360
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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