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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,21 млн
14.04.2025
$1,20 млн
13.04.2025
$1,20 млн
12.04.2025
$1,19 млн
11.04.2025
$1,21 млн
10.04.2025
$1,19 млн
09.04.2025
$1,20 млн
08.04.2025
$1,20 млн
07.04.2025
$1,21 млн
06.04.2025
$1,21 млн
05.04.2025
$1,21 млн
04.04.2025
$1,22 млн
03.04.2025
$1,24 млн
02.04.2025
$1,24 млн
01.04.2025
$1,24 млн
31.03.2025
$1,24 млн
30.03.2025
$1,24 млн
29.03.2025
$1,25 млн
28.03.2025
$1,25 млн
27.03.2025
$1,25 млн
26.03.2025
$1,24 млн
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14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25267
ID новостройки на Realting
In CRM: 2431056
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Комплекс состоит из 6 эксклюзивных вилл.

Особенности:

  • круглосуточная охрана
  • собственные бассейны с зонами отдыха
  • парковочные места
Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет и торговый центр - 2,5 км
  • Аквапарк Blue Tree - 3,2 км
  • Школа - 3,5 км
  • Лагуна Пхукет - 4,2 км
  • Пляж Банг Тао - 4,4 км
  • Поле для гольфа - 5,4 км
  • Пляж Сурин - 6,8 км
  • Международный аэропорт - 13,7 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,21 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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