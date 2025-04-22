Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной, Пхукет, Таиланд

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Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто хочет сочетать роскошный отдых с инвестиционными возможностями. Проект создан для взыскательных клиентов, ценящих комфорт и стабильный доход от аренды.
О локации:
Расположенный всего в нескольких сотнях ме…
Произносим Hennessy, подразумеваем исключительную роскошь и эталон вкуса. Если будущее вам видится в следовании этим принципам, откройте новую главу своей жизни в Hennessy Residence.
Уникальный комплекс расположился всего в нескольких шагах от живописного пляжа Карон на Пхукете. Белоснежн…