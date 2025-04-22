Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Новая резиденция представляет собой первоклассный малоэтажный кондоминиум с уникальной лагуной, клубом и коворкингом в самом центре Банг Тао.
Проект сочетает современный дизайн с природной эстетикой. Комплекс включает 3 здания, выполненные из качественных материалов с акцентом на свет и пространство. Просторные зоны отдыха, такие как лобби, игровые комнаты и фитнес-зал, создают атмосферу уюта и комфорта, способствуя уникальному образу жизни в комплексе. Всего в проекте 511 юнитов с разной планировкой (от студий то трехспальных апартаментов).
Проект является отличным вариантом как для тех, кто ищет комфортное жилье для постоянного проживания, так и для инвесторов.Преимущества
Проект расположен в самом сердце Банг Тао, всего в нескольких минутах от знаменитых пляжей и ключевых достопримечательностей. Близость к таким объектам, как Boat Avenue, Porto de Phuket и Plaza Del Ma, делает этот район особенно привлекательным. Близость к ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям обеспечивает жителей всем необходимым для комфортной жизни.