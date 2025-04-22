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Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$220,496
24.06.2025
$220,496
23.06.2025
$221,106
22.06.2025
$221,490
21.06.2025
$221,265
20.06.2025
$222,409
19.06.2025
$222,718
18.06.2025
$222,609
17.06.2025
$222,852
15.06.2025
$223,286
14.06.2025
$222,985
13.06.2025
$223,252
12.06.2025
$224,171
11.06.2025
$224,037
10.06.2025
$223,929
08.06.2025
$224,363
07.06.2025
$223,461
06.06.2025
$224,681
05.06.2025
$225,182
04.06.2025
$224,447
03.06.2025
$223,745
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23077
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411808
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Новая резиденция представляет собой первоклассный малоэтажный кондоминиум с уникальной лагуной, клубом и коворкингом в самом центре Банг Тао.

Проект сочетает современный дизайн с природной эстетикой. Комплекс включает 3 здания, выполненные из качественных материалов с акцентом на свет и пространство. Просторные зоны отдыха, такие как лобби, игровые комнаты и фитнес-зал, создают атмосферу уюта и комфорта, способствуя уникальному образу жизни в комплексе. Всего в проекте 511 юнитов с разной планировкой (от студий то трехспальных апартаментов).

Проект является отличным вариантом как для тех, кто ищет комфортное жилье для постоянного проживания, так и для инвесторов.

Преимущества
  • Застройщик - ведущий девелопер Таиланда с широким портфелем жилых, гостиничных и инвестиционных проектов.
  • Удачное расположение рядом с пляжами и всей необходимой инфраструктурой.
  • Малоэтажная застройка позволяет наслаждаться современным комфортом в сочетании с природой.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом сердце Банг Тао, всего в нескольких минутах от знаменитых пляжей и ключевых достопримечательностей. Близость к таким объектам, как Boat Avenue, Porto de Phuket и Plaza Del Ma, делает этот район особенно привлекательным. Близость к ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям обеспечивает жителей всем необходимым для комфортной жизни.

  • Boat Avenue – 550 м
  • Porto de Phuket – 650 м
  • Plaza Del Ma – 750 м
  • Bangkok Hospital Clinic Bangtao – 2 км
  • Headstart International School (Cherngtalay Campus) – 2.2 км
  • Kajonkiet Cherngtalay School – 2.3 км
  • Пляж Банг Тао – 2.5 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$220,496
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