Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Новая резиденция представляет собой первоклассный малоэтажный кондоминиум с уникальной лагуной, клубом и коворкингом в самом центре Банг Тао.

Проект сочетает современный дизайн с природной эстетикой. Комплекс включает 3 здания, выполненные из качественных материалов с акцентом на свет и пространство. Просторные зоны отдыха, такие как лобби, игровые комнаты и фитнес-зал, создают атмосферу уюта и комфорта, способствуя уникальному образу жизни в комплексе. Всего в проекте 511 юнитов с разной планировкой (от студий то трехспальных апартаментов).

Проект является отличным вариантом как для тех, кто ищет комфортное жилье для постоянного проживания, так и для инвесторов.

Застройщик - ведущий девелопер Таиланда с широким портфелем жилых, гостиничных и инвестиционных проектов.

Удачное расположение рядом с пляжами и всей необходимой инфраструктурой.

Малоэтажная застройка позволяет наслаждаться современным комфортом в сочетании с природой.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом сердце Банг Тао, всего в нескольких минутах от знаменитых пляжей и ключевых достопримечательностей. Близость к таким объектам, как Boat Avenue, Porto de Phuket и Plaza Del Ma, делает этот район особенно привлекательным. Близость к ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям обеспечивает жителей всем необходимым для комфортной жизни.