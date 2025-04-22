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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд

Чалонг, Таиланд
от
$1,50 млн
14.04.2025
$1,49 млн
13.04.2025
$1,49 млн
12.04.2025
$1,48 млн
11.04.2025
$1,50 млн
10.04.2025
$1,48 млн
09.04.2025
$1,50 млн
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12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25706
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446408
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

О комплексе

Комплекс состоит из 28 вилл с 4 спальнями и 5 ванными комнатами.

Особенности:

  • 2 парковочных места
  • бассейн с морской водой
  • терраса
Удобства и оснащение в доме
  • кондиционеры
  • стенные шкафы
  • кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа - 9 минут
  • Robinson Lifestyle Chalong - 14 минут
  • Пирс Чалонг - 25 минут
  • Большой Будда - 30 минут
  • Торговый центр Central Phuket - 40 минут
  • Больница - 40 минут
  • Старый город Пхукета - 45 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 55 минут

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,50 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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