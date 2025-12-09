  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Чалонге, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$116,41 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и панорамным видом на море и сад. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Электрические жалюзи Кондиционеры Потолочные вентиляторы Система "умный дом" Солнечные панели Расположение…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$364,288
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни прем…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$147,288
Новый кондоминиум на юге Пхукета, где тропическое очарование органично сочетается с современными удобствами. Этот эксклюзивный комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от очаровательных южных пляжей, обещает ни с чем не сравни…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,54 млн
Комплекс состоит из 28 вилл с 4 спальнями и 5 ванными комнатами. Особенности: 2 парковочных места бассейн с морской водой терраса Удобства и оснащение в доме кондиционеры стенные шкафы кухня Расположение и объекты поблизости Международная школа - 9 минут Robinson Lifestyle Chalong - 1…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Жилой комплекс Andaman Bay View Residence
Чалонг, Таиланд
от
$195,209
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс NOON Tower
Жилой комплекс NOON Tower
Чалонг, Таиланд
от
$86,338
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2018
Количество этажей 8
Площадь 28–53 м²
11 объектов недвижимости 11
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблированные апартаменты: студии, 1-2 и 3 спальни, площадью от 24 до 85 кв.м. Комплекс включает готовые апартаменты с захватывающим видом на город, горы и море. Отменная инфраструктура: бассейн, фитнес-цент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0 – 53.0
95,390 – 155,515
Квартира 2 комнаты
47.0 – 50.0
162,222 – 198,703
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Комплекс Wyndham Fantasea в районе Чалонг.
Жилой комплекс Комплекс Wyndham Fantasea в районе Чалонг.
Чалонг, Таиланд
от
$78,750
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Новый жилой комплекс под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает первоклассное проживание в районе Чалонг на острове Пхукет. Комплекс состоит из 398 квартир, расположенных на участке площадью 7.420 м2, с общей застроенной площадью 25.000 м2. Детали объекта: …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Wyndham Fantasea Chalong
Жилой комплекс Wyndham Fantasea Chalong
Чалонг, Таиланд
от
$72,792
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 28–92 м²
3 объекта недвижимости 3
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов будет расположен в районе Чалонг в нескольких шагах от торгового центра Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от южных пляжей Пхукета. Погрузитесь в образ жизни Wyndham Fantasea Condo …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0
77,193
Квартира 2 комнаты
56.0
154,386
Квартира 3 комнаты
92.0
256,516
Ассоциация
Phuket Property Association
Жилой комплекс FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой комплекс FANTASEA CONDO CHALONG
Чалонг, Таиланд
от
$67,085
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год. Рассрочка! Полностью меблированные апартаменты! FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает ид…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,25 млн
Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общес…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$399,340
Современный жилой комплекс в районе Чалонг, созданный для комфортной жизни. Продуманная архитектура, высокое качество строительства и удачное расположение делают этот проект привлекательным для жизни и инвестиций. Инфраструктура комплекса: клубный дом с рестораном современный фитнес-центр с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Wyndham Fantasea Condo Chalong
Жилой комплекс Wyndham Fantasea Condo Chalong
Чалонг, Таиланд
от
$67,490
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 28–92 м²
9 объектов недвижимости 9
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 3 восьмиэтажных здания с 398 эксклюзивными юнитами: 1-2-3 спальни, площадь от 28 до 92 кв.м. Современная архитектура с тропическими элементами, большие окна и балконы. Просторные общественные зоны включают лобби, бассейн, рест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0
74,566 – 80,351
Квартира 2 комнаты
55.0 – 56.0
149,132 – 162,501
Квартира 3 комнаты
92.0
247,787 – 266,946
Агентство
Tumanov Group
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,23 млн
Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых вилл рядом с гольф-клубом и в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$549,515
Уникальный проект, расположенный среди живописных пейзажей острова Пхукет, состоит из 35 вилл с видом на горы, озеро и гольф-поле. Дизайн интерьера проекта выполнен в современном стиле с использованием нейтральных цветов. Комплекс находится в 5 минутах от международной школы на Пхукете, в ти…
Агентство
TRANIO
