Жилой комплекс Viva Patong
Жилой комплекс Viva Patong
Жилой комплекс Viva Patong
Жилой комплекс Viva Patong
Жилой комплекс Viva Patong
Жилой комплекс Viva Patong
Патонг, Таиланд
от
$93,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 7
Площадь 26–128 м²
13 объектов недвижимости 13
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в общей сложности 246 юнитов. Доступны различные типы юнитов с площадями от 37.3 до 106 кв.м. Уникальные архитектурные решения позволяют интегрировать современный стиль с комфортом тропического климата. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0 – 46.0
103,108 – 159,978
Квартира 2 комнаты
62.0 – 128.0
105,983 – 558,548
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Жилой комплекс The Forest Patong Residence
Патонг, Таиланд
от
$251,991
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 45–110 м²
15 объектов недвижимости 15
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс предлагает 1- и 2-спальные апартаменты от 44.77 м² до 109.11 м². Разработанный WCCL, он сочетает современные удобства с природным оазисом рядом с пляжем. Здания малоэтажные, с использованием альтернативной энергетики. Комфорт и роскошь д…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 64.7
278,560 – 409,921
Квартира 2 комнаты
109.8
669,150 – 686,308
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс DCONDO REEF
Жилой комплекс DCONDO REEF
Жилой комплекс DCONDO REEF
Жилой комплекс DCONDO REEF
Жилой комплекс DCONDO REEF
Жилой комплекс DCONDO REEF
Кату, Таиланд
от
$53,150
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Уютная квартира в популярном жилом комплексе DCONDO REEF в центральной части Пхукета. Инвестиционно-привлекательный объект! Роскошное жилье в самом центре города Пхукет с потенциалом для высокой доходности от аренды и роста стоимости. Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$172,711
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Marin Phuket Kamala
Жилой комплекс Marin Phuket Kamala
Жилой комплекс Marin Phuket Kamala
Жилой комплекс Marin Phuket Kamala
Жилой комплекс Marin Phuket Kamala
Жилой комплекс Marin Phuket Kamala
Камала, Таиланд
от
$178,327
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Уйти от хаоса до спокойной природы и полной уединения в Марин Пхукет, роскошный современный кондоминиум, охваченный природой в Камале, Пхукет. Провинция, одно из лучших направлений проекта, хорошо известна как южный рай для Тайса и иностранцев. Комнаты предназначены для того, чтобы доставить…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс D Condo Reef Phuket
Жилой комплекс D Condo Reef Phuket
Жилой комплекс D Condo Reef Phuket
Жилой комплекс D Condo Reef Phuket
Жилой комплекс D Condo Reef Phuket
Жилой комплекс D Condo Reef Phuket
Кату, Таиланд
от
$54,452
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 24–50 м²
6 объектов недвижимости 6
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный в центре Катху, Пхукет, проект предлагает студии, 1BR и 2BR кондоминиумы с площадями от 24.25 до 49.75 кв.м. Комплекс включает уютный лобби, современный фитнес-зал, бассейн, динамичный сад, коворкинг-зону, рабочие капсулы и массажные кресла. Для у…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.3 – 34.3
60,193 – 85,233
Квартира 2 комнаты
50.0
125,140
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$277,533
Новая очередь инвестиционных апартаментов в престижном комплексе в районе Камала. Проект представляет собой современный комплекс с бассейнами, ресторанами, СПА. Всего в комплексе 222 юнита с различными планировками (1, 2 и 3 спальни + дуплексы). Все апартаменты с высококачественными отделочн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Жилой комплекс Bluepoint Seaview Condo Phuket
Патонг, Таиланд
от
$525,895
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 3
Площадь 130–453 м²
20 объектов недвижимости 20
До моря 1700 м, Готов к заездуО комплексе:Роскошные апартаменты на южном склоне Патонга с захватывающим видом на залив и Андаманское море. Комплекс включает 20 юнитов с панорамными окнами, распределенных по 3 зданиям, каждая с 3 этажами и террасой на крыше. Доступны 2BR и 3BR апартаменты пло…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.2 – 277.0
555,878 – 1,32 млн
Квартира 3 комнаты
139.0 – 220.9
596,425 – 1,11 млн
Квартира 5 комнат
453.2
1,90 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Камала, Таиланд
от
$71,804
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 26–47 м²
10 объектов недвижимости 10
До моря 1000 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Проект предлагает 4 здания на участке 15,529 кв. метров. Комплекс включает 338 юнитов с площадями от 31 до 198 кв. метров. В число доступных типологий входят студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Окончание строительства запланиров…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0 – 34.0
79,375 – 103,505
Квартира 2 комнаты
47.0
143,080 – 156,539
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Камала, Таиланд
от
$947,707
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 294 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто ценит эксклюзивность, роскошь и личное пространство. Понравится семьям, инвесторам и тем, кто ищет уникальные возможности для проживания и отдыха в одном из самых востребованных районов Пхукета.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
293.5
1,05 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview
Патонг, Таиланд
от
$231,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
2 объекта недвижимости 2
Роскошные кондоминиумы с видом на море на Патонге Добро пожаловать в Баан Суан Камнан, престижный район класса люкс, расположенный на склонах холмов пляжа Патонг на Пхукете. Коралловый пляж с видом на океан предлагает изысканную обзорную площадку для потрясающих закатов и видов на залив П…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Citygate
Жилой комплекс Citygate
Жилой комплекс Citygate
Жилой комплекс Citygate
Жилой комплекс Citygate
Жилой комплекс Citygate
Камала, Таиланд
от
$109,984
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 8
Площадь 33–69 м²
12 объектов недвижимости 12
До моря 600 м, Готов к заездуО комплексе:Комплекс расположен в районе Камала и состоит из 5 зданий с апартаментами от 1 до 2 спален, отдельной гостиной, кухней и балконом. Просторные общие зоны включают большой центральный бассейн, 2 пейзажных бассейна на крыше, фитнес-центр, студию танцев и…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.0 – 35.0
118,042 – 130,189
Квартира 2 комнаты
69.0 – 69.5
254,863 – 270,627
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The Element
Жилой комплекс The Element
Жилой комплекс The Element
Жилой комплекс The Element
Жилой комплекс The Element
Жилой комплекс The Element
Камала, Таиланд
от
$101,165
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 30–169 м²
201 объект недвижимости 201
ОБЩЕСТВО К ВОССЕЛЕННОМУ ЭЛЕГЕНЦИИ; БИЧ, ГОРЫ, ОБЩЕСТВООткрыть Элемент, расположенный в просторном и спокойном месте в Камале, предлагает немногим избранным возможность насладиться первоклассными удобствами в спокойной, уединенной обстановке. Вы будете испытывать конфиденциальность и эксклюзи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.9 – 92.6
123,427 – 594,033
Квартира 2 комнаты
49.8 – 168.6
210,552 – 1,06 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$354,624
Комплекс состоит из 233 студий и квартир с одной спальней. Размеры варьируются от 47 до 70 м2. Квартиры расположены вокруг красивого озера с водопадами, пешеходными дорожками и тропическим ландшафтом. Есть отличные удобства, такие как два бассейна, ресторан, бар у бассейна, детский клуб, фит…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$184,713
Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д. Удобства и оснащение в доме CCTV (видеонаблюдение) Круглосуточная охрана Ресепшн/холл Кооперативное рабочее пространство/комн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс MGallery Residences
Жилой комплекс MGallery Residences
Жилой комплекс MGallery Residences
Жилой комплекс MGallery Residences
Жилой комплекс MGallery Residences
Жилой комплекс MGallery Residences
Камала, Таиланд
от
$312,413
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Gallery Residences MontAzure- это Мега Проект в самом центре западной береговой линии Пхукета.  MGallery Residences MontAzure  является частью нашего Мега Проекта MontAzure. Это новый строящийся проект , который находится приблизительно в 380м от береговой линии пляжа Камала и это 1 Б…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта. Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета. Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 5…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс MONT AZURE LAKESIDE 5*+
Жилой комплекс MONT AZURE LAKESIDE 5*+
Жилой комплекс MONT AZURE LAKESIDE 5*+
Жилой комплекс MONT AZURE LAKESIDE 5*+
Жилой комплекс MONT AZURE LAKESIDE 5*+
Жилой комплекс MONT AZURE LAKESIDE 5*+
Камала, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
КОНДОМИНИУМ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА С ПОЛНЫМ ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ. Поселок MontAzure Lakeside идеально расположен у подножья холма, просторный лесистый склон которого каскадом спускается прямо к пляжу. Столь удачная локация обеспечивает удобный доступ ко всей эксклюзивной инфраструктуре MontAzure…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
$888,607
В проекте виллы с разными планировками: 3-6 спальни и 4-6 ванные комнаты. Они отлично подойдут семьям и экспатам, которые стремятся к уединённой спокойной жизни. При этом за 5-20 минут можно доехать до ресторанов, магазинов, пляжей, международных школ HeadStart и British School, которые отно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Element Kamala
Жилой комплекс The Element Kamala
Жилой комплекс The Element Kamala
Жилой комплекс The Element Kamala
Жилой комплекс The Element Kamala
Жилой комплекс The Element Kamala
Камала, Таиланд
от
$76,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс The Element Kamala - это 4 жилых блока по 7 этажей, включающих 278 роскошных квартир. Площадь квартир варьируется от 29.87 м² до 168.61 м² и включает в себя типы A, B, C, D и E, от 1 до 2 спален, некоторые с собственными бассейнами. Совр…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$111,445
Комплекс предлагает возможность насладиться первоклассными удобствами в тихом, уединенном месте. Всего 282 роскошных квартиры, расположенных в четырех жилых блоках, позволят вам насладиться уединением и эксклюзивными удобствами, не похожими ни на какие другие. Получите возможность поселиться…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Residence
Патонг, Таиланд
от
$81,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 46 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и инвестиционной выгоды в оживленном Патонге. Этот проект создан для взыскательных покупателей и инвесторов, желающих наслаждаться первоклассным комфорто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.5
90,532 – 208,920
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$1,09 млн
Комплекс состоит из 8 современных вилл с 4 спальнями. Особенности: терраса сад бассейн парковка зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Камала - один из самых красивых районов Пхукета, предлагающий высокий уровень жизни. За последние годы в районе появилось множе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс UTOPIA CENTRAL
Жилой комплекс UTOPIA CENTRAL
Жилой комплекс UTOPIA CENTRAL
Жилой комплекс UTOPIA CENTRAL
Жилой комплекс UTOPIA CENTRAL
Жилой комплекс UTOPIA CENTRAL
Tak Dad, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Отель Utopia Central расположен всего в 3 км от Central Festival, одного из крупнейших торговых центров Пхукета. Он также находится в непосредственной близости от других крупных магазинов и магазинов, таких как Tesco Lotus, Big C Supercenter и Siam Makro. Международная больница Сириродж нахо…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
ban ket ho, Таиланд
от
$142,159
Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Патонг, Таиланд
от
$132,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров. Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг! В каждой квартире с одной…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Central
Жилой комплекс Utopia Central
Жилой комплекс Utopia Central
Жилой комплекс Utopia Central
Жилой комплекс Utopia Central
Жилой комплекс Utopia Central
Tak Dad, Таиланд
от
$75,787
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
utopia central Городской ретрит в шумном городе запланирован и предназначен для экономической, но роскошной жизни, Utopia Central концептуализируется для современной жизни в самом сердце города, окруженной природой. Комплекс 405 комнат составляет 15 минут; Поездка от Патонг -Бич, рядом с…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс The Origin Kathu Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu Patong
Кату, Таиланд
от
$71,202
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 25–34 м²
3 объекта недвижимости 3
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный на площади 6 рай (примерно 9600 кв. м), состоит из 3 зданий, каждое из которых имеет 6 этажей. В комплексе представлено 617 апартаментов — студии, односпальные апартаменты и двуспальные апартаменты.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.0 – 28.0
75,753
Квартира 2 комнаты
34.0
127,293
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе всего 150 м от пляжа Патонг, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$407,049
Уникальная программа инвестиционного займа до 40% от стоимости жилья. Это проект, который ставит во главу угла окружающую среду и высокое качество жизни. В рамках современной концепции дизайна, роскошного ритма жизни с природой через дизайн с концепцией устойчивости, которая поощряет использ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Жилой комплекс Bluepoint Luxury Condominiums
Патонг, Таиланд
от
$571,599
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 151–444 м²
8 объектов недвижимости 8
Старт продаж роскошного проекта на Банг Тао по уникальной цене Кондоминиум расположен на западном побережье Пхукета, среди холмов залива Патонг, в уединенном и экзотическом месте. Независимо от того, хотите ли вы приятно прогуляться по пляжу, посетить красивые местные рестораны или отправ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
151.3 – 273.2
603,462
Квартира 3 комнаты
220.9 – 227.2
40,64 млн
Квартира 5 комнат
443.8
1,98 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$702,776
Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море. бассейн сад круглосуточная охрана консьерж-сервис вид на море Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная мебель и бытовая техника Водонагреватель Преимущества Высокий спрос на аренду (стоимость составляет от 100 000…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Жилой комплекс The Marin Phuket at Kamala beach
Камала, Таиланд
от
$181,794
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 37–72 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет сочетать отдых у моря с выгодными инвестициями. Проект предлагает прекрасные условия для спокойного проживания и стабильного дохода от аренды. О локации: The Marin Phuket находится всего в нескольких…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 53.0
168,223 – 293,553
Квартира 2 комнаты
70.0 – 72.0
244,865 – 378,866
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Жилой комплекс Coral Beach Oceanview Resort
Патонг, Таиланд
от
$188,309
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 55–142 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто желает наслаждаться роскошной жизнью с видом на море, ценит комфорт и экологический подход. Отлично подходит для семей, пар и инвесторов. О локации: Расположенный в живописном районе Кату, непосредственно …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
208,163
Квартира 2 комнаты
96.0 – 125.0
363,340 – 492,022
Квартира 3 комнаты
142.0
580,435
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$132,537
Современный жилой комплекс состоит из 3 блоков посреди которых находится бассейн и зелёная зона. Кроме того в комплексе есть фитнес зал, зона для ко-воркинга, лобби, прачечная, сад на крыше, парковка. Все квартиры имеют балконы и полностью меблированы. Тип собственности - freehold. Удобства…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс OCEANA
Жилой комплекс OCEANA
Жилой комплекс OCEANA
Жилой комплекс OCEANA
Жилой комплекс OCEANA
Жилой комплекс OCEANA
Патонг, Таиланд
от
$109,060
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Инвестиция в апартаменты Oceana Resort Kamala Phuket - это уникальная возможность получить доход от аренды и рост цены в год. Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Апартаменты меблированы! Oceana Resort Kamala Phuket — это апартаменты, расположенные примерно в 700 м от такой достопримечат…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Кату, Таиланд
от
$59,437
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34–45 379 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Располагаясь в сердце Кату, предлагает студии, 1 и 2-комн. квартиры площадью от 25 до 48 кв.м. Все юниты полностью меблированы для вашего комфорта. Архитектура проекта воплощает современные стандарты роскоши с использованием премиальных матер…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.6 – 45 379.0
65,704 – 90,229
Квартира 2 комнаты
47.7
125,049
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс dcondo reef
Жилой комплекс dcondo reef
Жилой комплекс dcondo reef
Жилой комплекс dcondo reef
Жилой комплекс dcondo reef
Жилой комплекс dcondo reef
Кату, Таиланд
от
$68,919
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
12 объектов недвижимости 12
Стильный кондо в центре острова Добро пожаловать в Баан Суан Камнан, престижный район класса люкс, расположенный на склонах холмов пляжа Патонг на Пхукете. Коралловый пляж с видом на океан предлагает изысканную обзорную площадку для потрясающих закатов и видов на залив Патонг. В нашем …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Патонг, Таиланд
от
$203,134
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах и разработанный компанией Phuket Holiday Services International (PHSI) Property. Кондоминиум предлагает величественный панорамный вид на город и Андаманское море! Апартаменты полностью оснащены…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Жилой комплекс Fantasea Condo Kamala
Камала, Таиланд
от
$99,196
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 26–47 м²
2 объекта недвижимости 2
Стильный кондо по горячей цене в хорошем районе Новый кондоминиум на 164 квартиры будет построен в районе Камала - одном из наиболее перспективных для инвестиций районе Пхукета. Район прежде всего комфортен для проживания семей. Патонг - всего в 15 минутах езды, Банг Тао с его известно…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$73,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и узнаваемых брендов Таиланда. Проект расположен в районе Kathu - географическом центре острова, рядом с торговыми центрами Central Festival Phuket, Tesco Lotus, гольф-полями и главными магистралями.…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Камала, Таиланд
от
$123,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Побег к мирной элегантности: пляж, горы, сообщество
Застройщик
The Element by Anocha
Оставить заявку
Жилой комплекс The Forest Patong
Жилой комплекс The Forest Patong
Жилой комплекс The Forest Patong
Жилой комплекс The Forest Patong
Жилой комплекс The Forest Patong
Жилой комплекс The Forest Patong
Патонг, Таиланд
от
$272,109
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 53–110 м²
4 объекта недвижимости 4
Резиденция лесного патонг: откройте для себя идеальную смесь роскошной жизни и прибыльных вложений в Phuket Ищете роскошную квартиру в Пхукете, которая плавно сочетает в себе современные комфорты с естественным спокойствием? Смотрите не дальше, чем резиденция Forest Patong, ведущий проект …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.2 – 60.0
320,589 – 408,594
Квартира 2 комнаты
109.8
700,896
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
