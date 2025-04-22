Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садами и коворкингом недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Клубный комплекс просторных апартаментов премиум класса. Жилой комплекс состоит из трех отдельных зданий, которые объединяются в единый массив. В проекте 135 юнитов с планировкой на любой вкус: от просторных студий до апартаментов с 3 спальнями и роскошных пентхаусов. На территории комплекса можно по-настоящему расслабиться и почувствовать себя в безопасности.
Особенности
Окончание строительства - декабрь 2027 года.Удобства и оснащение в доме
Гарантированный доход 5% годовых (для студий и квартир с 1 спальней).
Собственник может проживать в квартире до 30 дней в году.Расположение и объекты поблизости