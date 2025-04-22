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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садами и коворкингом недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садами и коворкингом недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$240,314
19.05.2025
$240,314
18.05.2025
$240,816
17.05.2025
$241,541
16.05.2025
$239,266
14.05.2025
$241,335
13.05.2025
$241,505
11.05.2025
$241,496
10.05.2025
$241,004
09.05.2025
$241,290
08.05.2025
$240,932
07.05.2025
$240,583
14.04.2025
$235,619
13.04.2025
$235,758
12.04.2025
$234,554
11.04.2025
$236,920
10.04.2025
$233,250
09.04.2025
$236,308
08.04.2025
$235,749
07.04.2025
$237,678
06.04.2025
$237,699
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22550
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411002
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Клубный комплекс просторных апартаментов премиум класса. Жилой комплекс состоит из трех отдельных зданий, которые объединяются в единый массив. В проекте 135 юнитов с планировкой на любой вкус: от просторных студий до апартаментов с 3 спальнями и роскошных пентхаусов. На территории комплекса можно по-настоящему расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Особенности

  • подземная парковка
  • ресторан и бар
  • терраса
  • коворкинг
  • фитнес-центр
  • бассейны
  • детский клуб
  • тренажерный зал
  • зоны отдыха
  • многоуровневые сады

Окончание строительства - декабрь 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система «умный дом»
  • Оборудованные кухни
Преимущества

Гарантированный доход 5% годовых (для студий и квартир с 1 спальней).

Собственник может проживать в квартире до 30 дней в году.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 1,5 км
  • Пляж Банг Тао - 1,9 км
  • Пляж Банана - 4,5 км
  • Пляж Най Тон - 7 км
  • Международная школа - 12,4 км
  • Гольф-клуб Лагуна - 3,5 км
  • Супермаркет - 2,3 км
  • Porto De Phuket - 5,2 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 14,2 км
  • Аквапарк Blue Tree - 8,4 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садами и коворкингом недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$240,314
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