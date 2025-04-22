Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садами и коворкингом недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Клубный комплекс просторных апартаментов премиум класса. Жилой комплекс состоит из трех отдельных зданий, которые объединяются в единый массив. В проекте 135 юнитов с планировкой на любой вкус: от просторных студий до апартаментов с 3 спальнями и роскошных пентхаусов. На территории комплекса можно по-настоящему расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Особенности

подземная парковка

ресторан и бар

терраса

коворкинг

фитнес-центр

бассейны

детский клуб

тренажерный зал

зоны отдыха

многоуровневые сады

Окончание строительства - декабрь 2027 года.

Система «умный дом»

Оборудованные кухни

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Гарантированный доход 5% годовых (для студий и квартир с 1 спальней).

Собственник может проживать в квартире до 30 дней в году.

Пляж Лаян - 1,5 км

Пляж Банг Тао - 1,9 км

Пляж Банана - 4,5 км

Пляж Най Тон - 7 км

Международная школа - 12,4 км

Гольф-клуб Лагуна - 3,5 км

Супермаркет - 2,3 км

Porto De Phuket - 5,2 км

Международный аэропорт Пхукета - 14,2 км

Аквапарк Blue Tree - 8,4 км

Расположение и объекты поблизости