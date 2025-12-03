  1. Realting.com
  Таиланд
  Huai Yai
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Huai Yai, Таиланд

Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$87,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей соч…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$185,022
Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
Агентство
TRANIO
