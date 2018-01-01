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Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд

Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€1,09 млн
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15
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О комплексе

Комплекс включает 9 вилл

Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2

Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2

Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты

Размер бассейна: 4,20 х 10 метров

Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр

Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спальнями 70 000 евро).

Преимущества

План оплаты:

  • Плата за бронирование - 2%
  • Договор купли-продажи (в течение 30 дней с даты бронирования) - 28%
  • Завершение основного строения - 20%
  • Завершение кровли и стен - 20%
  • Комплектация окон и дверей - 20%
  • Завершение виллы и передача права собственности (плата за передачу делится 50/50 между покупателем и продавцом) - 10%
Расположение и объекты поблизости

Премиальное месторасположение - 5 минут езды до Лагуны Пхукет, Боат Авеню и пляжа Бангтао. Около 15 минут езды до Британской международной школы Пхукета, полей для гольфа и международного аэропорта Пхукета.

Местонахождение новостройки
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

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Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€1,09 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Площадь 28–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
❖ Стоимость: Квартира - студия 28,4 м² от 105К $ 1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К  $  2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К  $  2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $ Также доступны для покупки и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г. ❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 105К  $ ежегодный доход составит от 7,3К $. ❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды. ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на 2 года. *При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹 Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой.  🔹Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу.  На территории: Лобби; Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха; Ресторан; Бар; Спортивный зал; Детская игровая комната; Электронная система доступа; Парковка; Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м² Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС        
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
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Агентство: TRANIO
Удобства и услуги: Лобби и бар Приветственный уголок 2 ресторана Конференц-зал с зонами отдыха Тренажерный зал и спа Бар на крыше и бар у бассейна Главный бассейн Детский бассейн и детский клуб Круглосуточный персонал Обслуживание номеров Охрана, видеонаблюдение, Wi-Fi Radisson Platinum только для владельцев Преимущества и привилегии Radisson по всему миру Бесплатное проживание владельцев: 14 дней в году Низкий сезон (1 мая – 31 октября): 7 дней Высокий сезон (1 ноября – 19 декабря и 21 января – 30 апреля): 7 дней Преимущества Условия оплаты: Бронирование (невозвратное) - 200 000 THB 1-й платеж - подписание договора (в течение 30 дней после бронирования) - 40% (за вычетом депозита) 2-й платеж - завершение фундамента, конструкции, стен и полов (октябрь 2023 г.) - 40% 3-й платеж - передача (начало эксплуатации - около 1 кв. 2024 г.) - 20% Программа обратной аренды на 15 лет: 6% гарантированный доход в течение 3 лет (чистая прибыль до налогообложения) 4-15 года Разделение доходов: 40% владельцу - 60% руководству Совместное использование арендного пула по типу объекта 40% от общего чистого дохода от номера владельцу Не беспокойтесь о расходах на эксплуатацию Расположение и объекты поблизости Май Кхао, что в переводе с тайского означает «белый лес», расположен в северной части острова Пхукет. Нетронутый пляж простирается более чем на семь километров и изобилует местными тропическими растениями и разнообразной дикой природой, что позволяет сбежать в тишину. Международный аэропорт 15 минут Деревня черепах 10 минут Гольф Блу Каньон 10 минут Пристань для яхт Yacht Haven 15 минут Поле для гольфа Laguna 25 минут Больница Бангкок Пхукет 40 минут Торговый центр Central Festival/Floresta 45 минут Робинзон Таланг 25 минут
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Паттайя, Таиланд
от
€34,592
Агентство: DDA Real Estate
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! УДОБСТВА КОМПЛЕКСА: лифт, прачечная, фитнес-центр, 24-часовая охрана, видеонаблюдение, WiFi; трансферный автобус. На территории комплекса предоставляется бесплатная общественная парковка, есть веранда для загара и открытый бассейн. В 6 км от апартаментов находится центр города, а в 5 минутах езды - Hanuman statue. Дорога до пляжа Пратамнак составит всего 300 м. Рестораны находятся в 7 минутах ходьбы. В паре минут езды расположена пешеходная улица Паттайя и Башня Паттайя-Парк. Автобусная остановка "Пересадка на Тук-Тук на рынок" расположена в 450 метрах. Потрясающее расположение позволяет ежедневно наблюдать за прекрасными видами бескрайнего моря. Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса. Ожидаемая окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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