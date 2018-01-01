Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд

Комплекс включает 9 вилл
Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2
Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2
Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты
Размер бассейна: 4,20 х 10 метров
Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр
Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спальнями 70 000 евро).Преимущества
План оплаты:
Премиальное месторасположение - 5 минут езды до Лагуны Пхукет, Боат Авеню и пляжа Бангтао. Около 15 минут езды до Британской международной школы Пхукета, полей для гольфа и международного аэропорта Пхукета.