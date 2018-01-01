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Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд

Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€818,656
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9
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном с панорамным видом на город, джакузи и детской зоной, парной, садом на крыше, парковкой, тренажерным залом, библиотекой, игровой комнатой, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с магазинами и автомагистралями.

Местонахождение новостройки
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

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Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€818,656
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Жилой комплекс Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд
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