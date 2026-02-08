  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Паке-Крете, Таиланд

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом рядом с аэропортом, Нонтхабури, Таиланд
Пак-Крет, Таиланд
от
$58,282
Влюбитесь в безмятежную жизнь в новом кондоминиуме в итальянском стиле. Наслаждение и отдых с более чем 30 удобствами в общей зоне, включая бассейн и тренажерный зал. Для каждого аспекта вашей жизни: активность, игра, работа. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главн…
