  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Камала
  4. Жилой комплекс Каролина Камала

Жилой комплекс Каролина Камала

Камала, Таиланд
от
$104,000
;
11
Оставить заявку
ID: 33092
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Деревня
    Камала

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌴 Апартаменты у моря на Пхукете — 400 м до пляжа Камала

🌊 Всего 5 минут пешком до пляжа

🗝️ Отличный вариант для инвестиций, отдыха или постоянного проживания.

 

📍 Камала — престижный и спокойный район, удобное расположение между Патонгом и Банг Тао.

 

Основные преимущества

✔ Потенциальная доходность от аренды 8–10 % годовых

✔ Современная архитектура и премиальная отделка

✔ Полная меблировка — можно сразу сдавать или заехать

✔ Балконы и панорамные окна

✔ Ранний этап продаж — лучшие цены и выбор планировок

✔ Покупка без комиссии для покупателя

 

🏡 Доступные квартиры (актуальные цены)

• 1 спальня — от 26 м², от 104 000 $

• 2 спальни — от 45 м², от 205 000 $

• 3 спальни — от 100 м², от 455 000 $

Все квартиры: — с балконами — панорамные окна — кухня — полная меблировка Формат: «заходи и живи» или сразу сдавай в аренду

 

🏗 Сроки строительства

Сдача комплекса — I квартал 2028 года

 

💵 Рассрочка от застройщика

• Депозит — 100 000 бат

• 25 % — в течение 30 дней после бронирования

• 25 % — через 7 месяцев

• 25 % — ещё через 7 месяцев

• 25 % — при передаче объекта

 

🌇 Инфраструктура комплекса

• 8 жилых корпусов (7 этажей)

• Бассейны для взрослых и детей

• Фитнес-центр, йога-зоны, спа

• Лобби-лаунж и зоны отдыха

• Детские игровые пространства

• Парковка и зарядки для электромобилей

• Pet-friendly территория

 

📍 Локация Камала

• 400 м до пляжа — 5 минут пешком

• Рядом лучшие рестораны, кафе и пляжные клубы

• Уединённая атмосфера без шума

• Быстрый доступ к Патонгу и Банг Тао

• Один из самых перспективных районов Пхукета для инвестиций

 

💼 Сопровождение сделки

✔ Бесплатное брокерское сопровождение

✔ Проверенный застройщик

✔ Юридическая безопасность

✔ Полная поддержка — от бронирования до регистрации и аренды

 

📞 Напишите, чтобы получить планировки, каталог и список свободных квартир.

Лучшие варианты на старте продаж разбирают очень быстро.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0
Цена за м², USD 4,556
Цена квартиры, USD 205,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 26.0
Цена за м², USD 4,000
Цена квартиры, USD 104,000

Местонахождение на карте

Камала, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Патонг, Таиланд
от
$203,134
Жилой комплекс SIAMESE BANGTAO
Чонг Тале, Таиланд
от
$84,525
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$2,65 млн
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$269,824
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$337,208
Вы просматриваете
Жилой комплекс Каролина Камала
Камала, Таиланд
от
$104,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Показать все Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Са Кху, Таиланд
от
$163,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж в комплексе BEACHFRONT BLISS CONDO на побережье Таланга! Гарантированный доход 6% на первые 10 лет. 30 ночей бесплатного проживания в год. Рассрочка! Прямой выход к пляжу! Все апартаменты видовые! Мебель включена в стоимость! Удобства…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Показать все Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Пхукет, Таиланд
от
$115,756
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$44,993
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–40 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Студия
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
11.12.2025
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Показать все публикации