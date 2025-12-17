Жилой комплекс Каролина Камала

🌴 Апартаменты у моря на Пхукете — 400 м до пляжа Камала

🌊 Всего 5 минут пешком до пляжа

🗝️ Отличный вариант для инвестиций, отдыха или постоянного проживания.

📍 Камала — престижный и спокойный район, удобное расположение между Патонгом и Банг Тао.

✨ Основные преимущества

✔ Потенциальная доходность от аренды 8–10 % годовых

✔ Современная архитектура и премиальная отделка

✔ Полная меблировка — можно сразу сдавать или заехать

✔ Балконы и панорамные окна

✔ Ранний этап продаж — лучшие цены и выбор планировок

✔ Покупка без комиссии для покупателя

🏡 Доступные квартиры (актуальные цены)

• 1 спальня — от 26 м², от 104 000 $

• 2 спальни — от 45 м², от 205 000 $

• 3 спальни — от 100 м², от 455 000 $

Все квартиры: — с балконами — панорамные окна — кухня — полная меблировка Формат: «заходи и живи» или сразу сдавай в аренду

🏗 Сроки строительства

Сдача комплекса — I квартал 2028 года

💵 Рассрочка от застройщика

• Депозит — 100 000 бат

• 25 % — в течение 30 дней после бронирования

• 25 % — через 7 месяцев

• 25 % — ещё через 7 месяцев

• 25 % — при передаче объекта

🌇 Инфраструктура комплекса

• 8 жилых корпусов (7 этажей)

• Бассейны для взрослых и детей

• Фитнес-центр, йога-зоны, спа

• Лобби-лаунж и зоны отдыха

• Детские игровые пространства

• Парковка и зарядки для электромобилей

• Pet-friendly территория

📍 Локация Камала

• 400 м до пляжа — 5 минут пешком

• Рядом лучшие рестораны, кафе и пляжные клубы

• Уединённая атмосфера без шума

• Быстрый доступ к Патонгу и Банг Тао

• Один из самых перспективных районов Пхукета для инвестиций

💼 Сопровождение сделки

✔ Бесплатное брокерское сопровождение

✔ Проверенный застройщик

✔ Юридическая безопасность

✔ Полная поддержка — от бронирования до регистрации и аренды

📞 Напишите, чтобы получить планировки, каталог и список свободных квартир.

Лучшие варианты на старте продаж разбирают очень быстро.