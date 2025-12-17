Жилой комплекс Каролина Камала

🌴 Апартаменты у моря на Пхукете — 400 м до пляжа Камала
🌊 Всего 5 минут пешком до пляжа
🗝️ Отличный вариант для инвестиций, отдыха или постоянного проживания.
📍 Камала — престижный и спокойный район, удобное расположение между Патонгом и Банг Тао.
✨ Основные преимущества
✔ Потенциальная доходность от аренды 8–10 % годовых
✔ Современная архитектура и премиальная отделка
✔ Полная меблировка — можно сразу сдавать или заехать
✔ Балконы и панорамные окна
✔ Ранний этап продаж — лучшие цены и выбор планировок
✔ Покупка без комиссии для покупателя
🏡 Доступные квартиры (актуальные цены)
• 1 спальня — от 26 м², от 104 000 $
• 2 спальни — от 45 м², от 205 000 $
• 3 спальни — от 100 м², от 455 000 $
Все квартиры: — с балконами — панорамные окна — кухня — полная меблировка Формат: «заходи и живи» или сразу сдавай в аренду
🏗 Сроки строительства
Сдача комплекса — I квартал 2028 года
💵 Рассрочка от застройщика
• Депозит — 100 000 бат
• 25 % — в течение 30 дней после бронирования
• 25 % — через 7 месяцев
• 25 % — ещё через 7 месяцев
• 25 % — при передаче объекта
🌇 Инфраструктура комплекса
• 8 жилых корпусов (7 этажей)
• Бассейны для взрослых и детей
• Фитнес-центр, йога-зоны, спа
• Лобби-лаунж и зоны отдыха
• Детские игровые пространства
• Парковка и зарядки для электромобилей
• Pet-friendly территория
📍 Локация Камала
• 400 м до пляжа — 5 минут пешком
• Рядом лучшие рестораны, кафе и пляжные клубы
• Уединённая атмосфера без шума
• Быстрый доступ к Патонгу и Банг Тао
• Один из самых перспективных районов Пхукета для инвестиций
💼 Сопровождение сделки
✔ Бесплатное брокерское сопровождение
✔ Проверенный застройщик
✔ Юридическая безопасность
✔ Полная поддержка — от бронирования до регистрации и аренды
📞 Напишите, чтобы получить планировки, каталог и список свободных квартир.
Лучшие варианты на старте продаж разбирают очень быстро.