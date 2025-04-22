Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд

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Предлагаются виллы в тосканском стиле с бассейном, летней кухней и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Ламаи, всего в 800 метрах от кольцевой дороги и в 1,2 км от Лотус Самуи, рядом с международной школой
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property.
Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд
Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом.
В каждом доме …
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Агентство
DDA Real Estate
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