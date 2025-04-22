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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд
от
$91,874
;
5
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26523
ID новостройки на Realting
In CRM: 2463151
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Город
    Бангкок

О комплексе

Комплекс представляет собой 2 здания с 787 квартирами с 1 спальней.

Особенности:

  • лобби
  • зоны отдыха
  • фитнес-клуб

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Бангкок, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$91,874
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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