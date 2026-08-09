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Квартиры в новостройках в Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$554,677
Уникальный комплекс, состоящий из роскошных одноэтажных вилл с частными бассейнами с видом на горы. Есть разнообразные видовые виллы с 4, 3 и 2 спальнями, отличающиеся своими характеристиками. На каждой вилле есть уютная беседка, а при желании можно пристроить летнюю кухню, чтобы наслаждатьс…
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$422,468
Новый жилой комплекс будет состоять из 7 двухэтажный вилл, каждая с личным бассейном, садом и паркингом. Есть возможность купить полный пакет мебели. Расположенные среди неподвластной времени красоты натуральных тиковых деревьев, эти дома предлагают спокойное убежище, где современная элегант…
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Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$400,955
Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 м, садом и беседкой, парковкой на 2 машины. Особенности квартир Дом включает просторную прихожую, гостевой туалет, подсобное помещение и помещение для хранения, основную спальню с гардеробной и ванной комнатой, еще одну спальню с ванной комнатой, полност…
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TekceTekce
Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$577,006
Жилой комплекс включает 6 вилл, каждая с бассейном, террасой, участком 365 м2 и полностью готова к заселению. Панорамное остекление позволяет в полной мере насладиться захватывающим видом на море, меняющимся от света утреннего солнца до розового вечернего заката. Дизайн выполнен в теплых тон…
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Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл на берегу моря, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$725,916
Предлагаются меблированные виллы с крытой парковкой на 2 машины, панорамным видом на море, бассейном. Сдача дома- в течение 12-15 месяцев после заключения контракта. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Кондиционеры Бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость н…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$427,092
Комплекс состоит из 8 вилл с видом на море (4 одноэтажные виллы с 3 спальнями и 4 двухэтажные виллы с 4 спальнями). Каждая вилла имеет открытую беседку, бассейн и 1-2 парковочных места. Удобства и оснащение в доме Прачечная Потолочный вентилятор в беседке Кондиционер и потолочный вентилято…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$770,926
Предлагаются виллы и апартаменты с террасами. Некоторые квартиры меблированы. Дома имеют собственные бассейны и парковочные места. Резиденция с панорамным видом располагает красивым садом, круглосуточной охраной, видеонаблюдением, 26-метровым инфинити-бассейном, тренажерным залом, студией йо…
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Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$459,472
В проекте 12 элегантных вилл в окружении зелёных участков. Дома находятся на холме - из-за этого жильцам открываются красивые виды на природу. Каждая вилла оснащена бассейном и системой видеонаблюдения. У каждой виллы есть 2 парковочных места, 2-3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня, …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$945,529
Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня с островом и бытовой техникой…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$477,974
Небольшой и уютный жилой комплекс предлагает квартиры с 1-3 спальнями, а также студии с личными бассейнами на первом этаже. На территории комплекса есть несколько общих бассейнов, зоны для загара, спортзал, детская игровая площадка, СПА-зона и подземный паркинг. Кроме того круглосуточно рабо…
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Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых одноэтажных вилл с бассейнами рядом с морем, 300 метров от пляжа, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$214,471
Современный комплекс состоит из 12 вилл. Каждая имеет парковку на 2 места, сад и бассейн (9.90х3.7 м, глубина 1.2 м). Строительство в течение 8–10 месяцев после подписания контракта. Резервационный платёж 5%, далее рассрочка 25%-20%-20%-15%-10%-5%. Тип владения — лизхолд на 30 лет. Удобства…
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Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс стильных вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$561,687
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, большой террасой и видами на море и горы. Период строительства - от 10 до 12 месяцев. Оплата 10% - депозит 25% - на момент подписания договора с застройщиком 25% - завершения работ по устройству фундамента, перекрытия и заливки стяжки(черновые п…
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$103,588
Апартаменты на курорте с растущей популярностью — острове Самуи, прогнозируемая доходность: до 12%. Всего в комплексе 14 зданий, в которых 533 квартиры с разной планировкой (студии и апартаменты с 2 спальнями площадью от 24,22 м² до 68,75 м²). Первая фаза состоит из 7 зданий. В комплексе раз…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$299,119
Премиальный жилой комплекс из 11 вилл, расположенный в районе Маенам на острове Самуи, всего в нескольких шагах от живописного пляжа Бан Тай. Проект сочетает в себе роскошь, комфорт и уединение, предлагая жителям высокий уровень жизни в одном из самых спокойных и востребованных мест острова.…
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейном и садом рядом с международной школой и пляжем в Маенаме, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$243,613
Эта резиденция представляет собой 2 современные виллы с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, которые подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для долгосрочного проживания. Каждая вилла предлагает возможность создания частного бассейна или пышного сада, что позволяет вам адаптиро…
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Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый бутик-комплекс стильных вилл с отличной инфраструктурой всего в 200 м от моря на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$169,604
Станьте владельцем частной виллы с полноценным курортным образом жизни по цене квартиры. Премиальная коллекция из 26 одно- и двухэтажных вилл с 1–2 спальнями, призванная предложить покупателям то, чего они никогда не ожидали — частный тропический дом с полным набором удобств роскошного курор…
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Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$228,432
Комплекс включает 13 вилл с 2-3 спальнями. Каждая вилла меблирована и имеет собственный бассейн, летнюю кухню, беседку и душ на открытом воздухе. Инфраструктура комплекса: круглосуточная охрана 30-метровый бассейн детская площадка ресепшн сауна Расположение и объекты поблизости Недвижимос…
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Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые двухуровневые виллы с бассейнами прямо на пляже, Натон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$242,651
Комплекс строится на участке площадью около 4000 м2 на окраине столицы Натон на острове Самуи, в очень тихом, но не изолированном месте! На этом участке строятся 16 домов, 8 из которых находятся в первом ряду прямо на пляже, и еще 8 домов во втором ряду рядом с пляжем. Можно приобрести полны…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$364,111
Предлагаются элитные меблированные виллы с 10-метровым бассейном, панорамным видом на море, парковкой. Сдача через 7-8 месяцев после первой оплаты. Расположение и объекты поблизости Чавенг — лучший пляж острова Самуи с живописными бухтами, мелким песком, кристально чистой водой и лёгким укл…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа Бантай, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$305,287
Каждая вилла на участке будет иметь бассейн с террасой, сад, павильон с туалетом, паркинг и помещение дня насоса. Внутренняя планировка предлагает 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиную со столовой и открытой кухней. Тип собственности - freehold. Строительство начинается после подписания конт…
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в 6 минутах от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$212,776
Комплекс создан для идеальной гармонии современной элегантности и природной красоты острова. 9 роскошных вилл с бассейнами сочетают в себе современную архитектуру в окружении пышной зелени и умиротворенную утонченную атмосферу. Основное внимание сконцентрировано на приватности, комфорте и на…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$789,120
Элитный жилой комплекс, сочетающий в себе гармонию с природой и современный комфорт. Проект состоит из 6 вилл с собственным бассейном и парковкой на 2 машины. Просторные светлые интерьеры с панорамным остеклением органично вписываются в тропический ландшафт. На территории резиденции есть сти…
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Ко Самуи, Таиланд
от
$601,684
Предлагаются уникальные виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 679 м2 до 1 307 м2. Особенности квартир Каждый дом имеет просторную гостиную открытой планировки с оборудованной кухней и обеденной зоной. Все спальни имеют ванные комнаты. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$397,798
4 элитные виллы в районе Банг Рак на Самуи предлагают уединение, элегантность и гармонию с природой, сочетая в себе современную архитектуру и тропический шарм. Пышные сады и зелень обеспечивают абсолютную умиротворенность. Террасы на крыше с панорамными видами на море созданы для отдыха и ра…
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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$808,306
В проекте 30 вилл, окруженных пальмами и озеленёнными участками. Закрытая территория с системой охраны и управляющей компанией. У каждой виллы есть большие террасы и лаунж-зоны для отдыха. Каждая вилла включает гостиную, столовую, 2-3 спальни, 2-3 ванные комнаты. Количество этажей у объектов…
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$567,819
Коллекция современных вилл с бассейном, расположенных в самом сердце Ламаи, на холме среди природы. С панорамными видами и спокойной атмосферой эта недвижимость выделяется как единственный проект вилл с бассейнами на Самуи, в котором есть уникальный водопад и ручей, протекающий по всей терри…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$172,456
Комплекс из 10 вилл в балийском стиле с 2 и 3 спальнями, бассейнами 11х2,5 м, садами и парковочными местами. Эти виллы спроектированы так, чтобы предложить идеальную гармонию между внутренними и внешними зонами. Они имеют большие эркерные окна, которые выходят на длинный сверкающий бассейн, …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Чонгмон, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$361,086
Виллы премиум-класса с бассейнами и видом на море в Чонгмоне. Жилой комплекс состоит из 21 эксклюзивной виллы. Есть варианты с 3 и 4 спальнями. У каждой виллы есть свой бассейн, парковка и терраса. Большая территория позволяет наслаждаться уединением и спокойствием. Интерьеры выполнены в сов…
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, рядом с ночными клубами Чавенга, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$724,670
Комплекс состоит из двух великолепных отдельных вилл с собственными бассейнами, светлыми и просторными интерьерами, прекрасными открытыми и закрытыми зонами, несколькими спальнями и ванными комнатами, открытыми террасами. Особенности: крытые и открытые жилые зоны крытые и открытые кухни и о…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в районе Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$270,240
Новый комплекс из 14 вилл в Маенам, Самуи. Все виллы одноэтажные с 3 спальнями и 4 ванными комнатами, у каждой есть свой сад, бассейн и парковка. В резиденции представлены виллы 2 типов планировок. Проект сочетает в себе натуральные материалы и современный дизайн, гармонирующий с окружающей …
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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$217,225
Предлагаются таунхаусы с панорамным видом на горы и лес. Резиденция располагает 25-метровым бассейном, крытой зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром под открытым небом, парковкой. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: просторная го…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$459,472
Предлагается вилла с бассейном, террасой и парковочным местом. Комплекс располагает детской площадкой, спортивной площадкой, видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Пляж Маенам - 3 минуты Рынок Маенам - 2 минуты Торговый центр - 2 минуты Загородный клуб - 3 минуты Пляж Чавенг -…
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в 8 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$582,820
Дом, который сочетает в себе современность и роскошь, уникальность и естественность, предлагая новый образ жизни, приоритетом которого является экологическая культура и качество жизни. Проект вдохновлен очарованием природы Самуи, атмосферой спокойной и нетронутой природы. Комплекс состоит из…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$323,789
Комплекс состоит из 14 одноэтажных вилл с 3 спальнями. Особенности: бассейн с террасой зона отдыха сад парковка Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Ламаи находится на юго-восточном побережье острова в нескольких километрах от пляжа Чавенг. Он являетс…
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Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$293,595
Роскошная вилла с 3 спальнями и парковочным местом. В саду располагается большая открытая зона отдыха и обеденная зона на свежем воздухе. На территории комплекса есть общий бассейн. Архитекторы и дизайнеры, работавшие над виллой, уделили особое внимание обилию естественного света и пространс…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$481,057
Комплекс состоит из 10 двухэтажных вилл с 2 спальнями, каждая из которых имеет бассейн, парковочное место и вид на море. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры в спальнях и гостиных-столовых Кухонная мебель и бытовая техника (электрическая в…
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Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс новых высококачественных вилл с бассейнами на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$162,469
Новый комплекс состоит из 13 вилл с бассейнами, садами и парковочными местами. Площадь участков от 333 до 490 м2. За дополнительную плату 90 000 бат можно установить джакузи в бассейн. Полный комплект мебели можно приобрести за 950 000 бат. Право собственности: аренда 30 лет. Срок строительс…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Баан Тай, Таиланд
от
$770,926
Стильные двухэтажные виллы в пляжном стиле с видом на море. Отделка выполнена в естественных тонах, с использованием натуральных и высококачественных материалов. инфинити-бассейн большая солнечная терраса с шезлонгами открытая терраса на крыше с баром парковка вид на море полная меблировка …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$191,190
Жилой бутик-комплекс с 9 виллами, предлагающий на выбор планировки с 2 и 3 спальнями. Каждая вилла имеет бассейн, сад, беседку для отдыха, паркинг. Расположенный в тихом районе Маенам, этот проект обеспечивает идеальный баланс между безмятежной островной жизнью и повседневными удобствами. Ид…
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы с частными бассейнами и видом на море, в спокойном районе у пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$239,955
Проект - малоэтажный комплекс из нескольких апартаментов и вилл с 1-3 спальнями. Расположены всего в 5 минутах от пляжа, ресторанов, супермаркета. Особенность - частный бассейн с потрясающим видом на море из каждой комнаты, изумрудные воды залива Ламай, пышные кокосовые рощи. Помещенияоборуд…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$274,450
Современные виллы с террасами и бассейнами в живописном районе Чонг Мон, Самуи. Комплекс состоит из 22 вилл с 2–3 спальнями. Площадь каждого земельного участка составляет 200-499 м2. У каждой виллы свой бассейн, парковка, балкон или терраса. Виллы выполнены в современном стиле, а панорамные …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$511,587
Элитный жилой комплекс, сочетающий в себе гармонию с природой и современный комфорт. Проект состоит из 6 вилл с собственным бассейном и парковкой на 2 машины. Есть варианты с 3 и 4 спальнями. Просторные светлые интерьеры с панорамным остеклением органично вписываются в тропический ландшафт. …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Панг Ка, Таиланд
от
$675,639
Комплекс предлагает 17 вилл с бассейнами размером 3x8 м, садами и парковочными местами на 2 машины. Ширина проектной дороги 8 м. В каждой вилле есть гостиная/столовая с открытой кухней, 3 спальни, 4 ванные комнаты, 2 ванны на открытом воздухе, подсобное помещение и кладовая. Преимущества 2…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами и причалами, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$606,595
Комплекс переосмысливает культурное наследие острова, превращая его в изысканный тропический стиль жизни: одноэтажные виллы, укрытые среди коксовых рощ и изумрудных гор, сочетают в себе традиционные двойные крыши Самуи с премиальными материалами, панорамным остеклением и плавными переходами …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Маенаме, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$467,320
Проект включает 3 фазы строительства домов. Первая фаза имеет 8 вилл, готово уже 3 виллы (2 из них проданы), остальные завершены на 80%. Эти дома будут иметь вид на море из каждой спальни, а также инфинити бассейн. Вторая фаза будет иметь меньше вида на море, но больше на пальмовую равнину. …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$200,441
Современные виллы с бассейнами в Чавенге – комфортное жилье и выгодная инвестиция всего в нескольких минутах от пляжа. Комплекс состоит из 35 эксклюзивных трехспальных вилл с личными бассейнами и террасой. Виллы построены в тропическом стиле, гармонично сочетающемся с окружающей природой. Пр…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$354,317
Комплекс состоит из 2 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам. Особенности: 3 спальни с собственными ванными комнатами и выходом к бассейну парковка беседка бассейн Окончание строительства - 2 квар…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$332,276
Предлагаются эксклюзивные виллы на склоне холма с живописными видами на зеленые долины, красивыми садами и бассейнами. Покупатель может выбрать виллу одного из 2 типов. Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов: Увеличение площади террасы Увеличение размера бассейна Перегородки Част…
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Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новые первоклассные виллы в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$616,741
Жилой комплекс состоит всего из 3 эксклюзивных вилл, каждая из них с бассейном, садом и гаражом. Сдача проекта в течение 12 месяцев (года) после подписания контракта. Удобства и оснащение в доме стеклянный лифт зарядка для электромобиля бойлер система вентиляции воздуха интерком сантехника…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$277,533
Премиальный жилой комплекс из 7 вилл, расположенный в районе Маенам на острове Самуи, всего в нескольких шагах от живописного пляжа Бан Тай. Проект сочетает в себе роскошь, комфорт и уединение, предлагая жителям высокий уровень жизни в одном из самых спокойных и востребованных мест острова. …
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$337,208
Предлагаются виллы в тосканском стиле с бассейном, летней кухней и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Ламаи, всего в 800 метрах от кольцевой дороги и в 1,2 км от Лотус Самуи, рядом с международной школой
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$437,056
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$176,260
Предлагаются современные виллы с большими балконами и террасами, бассейнами и парковочными местами. Некоторые дома имеют вид на море и горы. Возможно приобретение с мебелью (+ 1 000 000 бат). Сдача в течение 8 месяцев после внесения депозита. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая те…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в резиденции с тренажерным залом, Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$305,287
Комплекс состоит из 48 вилл с 2 спальнями. Площадь каждого земельного участка составляет 200-250 метров. Особенности: бассейн терраса парковка Инфраструктура комплекса: тренажерный зал парная и сауна Окончание строительства - 2026 год. Рассрочка (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%) Расположени…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$243,613
Частный жилой комплекс из 6 одинаковых вилл, расположенный в самом сердце сохранившейся, спокойной и естественной среды, в пышной кокосовой роще На Муанг, на юге острова Самуи. Каждая вилла построена на одном уровне, с планировкой, обеспечивающей полную конфиденциальность, в тихом и аутентич…
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Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новая меблированная вилла с бассейном в 350 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$459,472
3-спальная вилла с бассейном, джакузи и парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме кондиционеры и потолочные вентиляторы Западная кухня с островом и бытовой техникой Мебель и тикового дерева Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, всего…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Бо Пхут, Таиланд
от
$452,434
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Автоматические ворота Европейские кухни Водонагреватели Кондиционеры и вентиляторы Видеонаблюдение Расположение и объекты поблизости Рыбацкая дерев…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$428,635
Комплекс состоит из 6 вилл в балийском стиле с 3 спальнями. Площадь каждого земельного участка составляет 450 метров. Особенности: бассейн терраса парковка Окончание строительства - 2026 год. Рассрочка (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%) Расположение и объекты поблизости Недвижимость рядом с ве…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$407,049
Комплекс состоит из 4 вилл. Роскошные виллы тщательно продуманы и имеют собственные бассейны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Районе Чонг Мон расположен на северном побережье острова Самуи, между районами Чавенг и Мае Нам. Пляж Чонг Мон представляет собой небольшую жив…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,18 млн
Предлагается элитная вилла рядом с пляжем. Особенности: бассейн вид на море 2 гаража зона барбекю Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена рядом с пляжем, обеспечивая превосходные условия для тех, кто ищ…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$910,544
Новый жилой комплекс на первой линии в Банг Рак с уникальным круговым бассейном, первоклассным сервисом и высоким инвестиционным потенциалом. Проект представляет собой четырехэтажный кондоминиум, в котором всего 564 апартамента с разной планировкой. Есть различные варианты юнитов от студий д…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$275,992
Современный жилой комплекс из 6 домов, каждый с участком от 390 м2. На выбор есть виллы с 2 и 3 спальнями. На участке каждой виллы будет бассейн 5х3 м, зона барбекю с кинопроектором, игровая площадка, паркинг. Особенности квартир современный интерьер с элементами стиля бохо полностью обору…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с тремя бассейнами рядом с международными школами и пляжем Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$200,441
Жилой комплекс премиум класса состоит из 10 зданий, включающих кварт иры с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Все апартаменты имеют открытые планировки и панорамные окна. Интерьеры тщательно продуманы и сочетают в себе азиатские элементы и скандинавскую простоту для создания умиротворе…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в нескольких шагах от моря, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$334,581
В проекте 13 эксклюзивных вилл, у каждой из которых есть собственный бассейн и парковка. Предлагаются различные варианты планировок от 2 до 5 спален, а также двухэтажные виллы с видом на море. Полная внутренняя отделка входит в стоимость виллы, включая установку кондиционеров, сантехники, ос…
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Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$212,776
Комплекс включает 6 вилл с 3 спальнями. Особенности комплекса: охрана парковка Расположение и объекты поблизости Пляж Плай Лэм находится на северо-востоке Самуи. Этот спокойный малолюдный пляж придется по вкусу любителям тишины и неторопливого отдыха
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Жилой комплекс Трехэтажная вилла с бассейном и отдельной студией, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Трехэтажная вилла с бассейном и отдельной студией, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Трехэтажная вилла с бассейном и отдельной студией, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Трехэтажная вилла с бассейном и отдельной студией, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Трехэтажная вилла с бассейном и отдельной студией, Самуи, Таиланд
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Жилой комплекс Трехэтажная вилла с бассейном и отдельной студией, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$735,463
Вилла с 5 спальнями имеет панорамный вид на море и Чавенг. парковка на 2 машины большой бассейн джакузи в студии терраса Особенности квартир Верхний этаж: гостиная-столовая открытой планировки с кухней, терраса. Средний этаж: 2 спальни (1 с видом на море и 1 с видом на бассейн), выход к б…
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Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$262,115
Резиденция комфорт-класса в 10 минутах от пляжа Чавенг, идеально подходящая для жизни и сдачи в аренду. Предлагаются современные функциональные двухэтажные виллы с 3 спальнями, парковочным местом, террасой и бассейном 25 м². Виллы построены в тропическом стиле с использованием натуральных ма…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$493,392
Современный комплекс вилл "под ключ" состоит из 14 домов с бассейнами и садами. 2 виллы уже построены на 80%. Проект подойдет как для проживания, так и для сдачи в аренду. Удобства и оснащение в доме техника и мебель качественных брендов высокие потолки 4.5 метра электричество 3 фазы личны…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами в 8 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$154,182
Проект из 30 вилл с современным дизайном находится в спокойном районе в окружении зелени. Располагаясь всего в нескольких минутах от главной дороги Ламаи, пляжа и магазинов, резиденция предлагает умиротворенную и уединенную атмосферу рядом со всей инфраструктурой. Недвижимость идеально подой…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами всего в 100 м от пляжа Банг По, Маенам, Самуи, Таиланд
Баан Тхонг По, Таиланд
от
$370,044
Небольшой комплекс будет состоять из 5 вилл, каждая с бассейном 4х10 м, паркингом и зеленью. Вода и электричество по государственным тарифам. Особенности квартир Планировка - просторная гостиная со столовой и открытой кухней, 2 или 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, прачечная, беседка для о…
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Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$181,939
Каждая вилла имеет собственный бассейн, который отлично подходит для отдыха. Все дома также предлагают просторные современные гостиные открытой планировки. Эти виллы представляют собой фантастическую возможность для спокойной жизни или в качестве загородного дома. Особенности комплекса: охр…
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$428,635
Уникальное предложение, которые воплощает в себе элегантность, роскошь и органичное сочетание современной жизни со сногсшибательной природной красотой. Проект состоит из 15 элитных вилл с собственными бассейнами. Эти виллы с современной архитектурой и элегантными интерьерами созданы, чтобы о…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$521,146
Эксклюзивный прибрежный курорт всего в 100 метрах от моря включает роскошные виллы с 4 основными спальнями и 5 ванными комнатами. Каждая вилла предлагает спа-зону, инфинити-бассейн, панорамные виды на море и предназначена как для полноценного проживания с семьей, так и для сдачи в аренду с в…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$280,617
Ощутите вершину роскошной жизни в эксклюзивной коллекции вилл премиум-класса, расположенных в самом сердце Бопхута, Ко Самуи. Каждая вилла, спроектированная для комфорта и элегантности, гармонично сочетает в себе современную архитектуру с тропическим спокойствием, создавая идеальное убежище …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в центре Бо Пхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$191,190
Современный проект от надежного застройщика будет состоять из 14 одноэтажных вилл. Каждая вилла включает бассейн, пышный сад и парковку. Тип собственности — freehold. Доступная рассрочка по схеме — 10%, 30%, 30%, 20%, 10%. Преимущества Высококачественные материалы и отделка Возможно приобр…
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд
Баан Тхонг По, Таиланд
от
$282,355
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает инфинити-бассейном и детским бассейном, спа и фитнес-центром, рестораном, садом и зоной барбекю с видом на море, видеонаблюдением, круглосуточной охраной, парковкой. Расположение и объекты поблизости Н…
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Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс эксклюзивных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Бо Пхут, Таиланд
от
$319,615
Проект представляет собой закрытую резиденцию с концепцией уважения к природе в каждом элементе дизайна. Всего в комплексе 6 трехспальных вилл, которые имеют террасу, бассейн с морской водой (8,5 х 3,5 м), джакузи и тропический сад. Проект тщательно продуман, чтобы гарантировать жителям ощущ…
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Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$597,770
Виллы бизнес-класса с панорамными окнами и частными бассейнами всего в 5 минутах от пляжа Чонг Мон на Самуи. Проект включает 3 типа вилл с видом на море с 3-4 спальнями и 4 ванными комнатами: The Cliff (2 этажа), The Bay (2 этажа), The Flat (1 этаж). В главной спальне есть просторная гардеро…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Са Кет, Таиланд
от
$323,789
Эксклюзивный комплекс состоит из 9 премиальных вилл с садами и бассейнами. Каждая вилла продумана до мелочей, имеет 3 спальни, бассейн, террасу. Дизайн комплекса сочетает в себе традиционный островной стиль и современные удобства, а использование натуральных материалов подчеркивает гармонию …
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$570,485
Эксклюзивный нестареющий дизайн этих вилл идеально вписывается в окружающую природу. Он превращает жилые пространства в роскошные и оригинальные апартаменты, целью которых является создание благополучного, стильного и расслабленного образа жизни. Великолепное местоположение с панорамными вид…
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Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$458,574
Предлагаются красивые функциональные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами. Окончание строительства - ноябрь 2024 года (1 стадия)/май 2025 года (2 стадия). Особенности квартир Первый этаж: три спальни, тр…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$613,657
Откройте для себя непревзойденный уровень жизни в самом сердце Ламай. Комплекс состоит из 8 вилл с 4 спальнями. Каждая вилла имеет гараж, бассейн, террасу и балконы. Особенности: круглосуточная охрана консьерж-сервис пешеходные дорожки ухоженная территория детская площадка Расположение и …
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море, Банг Махам, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$750,423
Комплекс расположен в Банг Макхаме, на участке площадью 8000 м², в нетронутой и пышной среде, откуда открывается невероятная панорама на залив Натон и, конечно же, волшебный тайский закат. Архитектуру можно охарактеризовать как тропическую, предпочтение отдается использованию натуральных цве…
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Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, Таиланд
Баан Плай Лаем, Таиланд
от
$360,177
Комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от моря, в престижном районе Самуи, окруженном отелями и резиденциями премиум-класса. В проекте 15 эксклюзивных вилл, у каждой из которых есть собственный бассейн и парковка. Предлагаются варианты с 1, 2 и 3 спальнями. Полная внутренняя отделка входит …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$354,317
Комплекс состоит из 4 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам. Особенности: парковка бассейн Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Особенности квартир Каждая вилла состоит из 3 двухместны…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 250 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$305,287
Комплекс состоит из 23 вилл с 2, 3 или 4 спальнями, каждая из которых имеет собственную ванную комнату, гостиную с кухонной зоной, дополнен просторной жилой террасой и большим солнечным настилом. сад крытая парковка бассейн 3,5х7 м Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытова…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$3,93 млн
Предлагаются красивые современные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами. Окончание строительства - февраль 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: две спальни, две ванные комнаты, техническое помещени…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$381,651
Виллы и таунхаусы с современными интерьерами, построенные с использованием экологичных технологий и качественных материалов. Эти виллы воплощают идеальный баланс между тропической тишиной и современной утонченностью. Основные характеристики недвижимости: 11 дизайнерских вилл, обеспечивающих…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$616,741
Проект включает 19 вилл с бассейнами, каждая из которых предлагает расслабленную атмосферу среди гор и живописной зеленой природы. Проект создан в соответствии с высочайшими стандартами роскоши. Каждый дом открывает панорамные виды на океан. Комплекс также располагает великолепной курортной …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$740,089
Восхитительная коллекция вилл с бассейнами в закрытой резиденции с обслуживанием. Эти виллы, расположенные всего в нескольких минутах от белых песчаных пляжей и освежающих лазурных вод Южного Чавенга, Coral Cove и Silver Beach, предлагают современную архитектуру в тропическом стиле с высокок…
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Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$477,974
Эксклюзивный комплекс с просторной общей зоной, 2 пентхаусами и 13 отдельными виллами. Здесь вы найдете безопасные пространства для детей, магазин, кафе и всю необходимую инфраструктуру для отдыха. Особенности проекта: парк кафе парковка спортивные сооружения детская площадка охрана магазин…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$693,833
Проект состоит из 19 вилл с 3 или 5 спальнями, обеспечивающих непревзойденный комфорт и удобство для абсолютного расслабления и отдыха. Окончание строительства - 3 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Golf Town - это уникальная локация, которая сочетает в себе игру в гольф и…
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Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$184,985
Новый проект предлагает 3 независимых юнита с собственными террасами и прямым доступом к общему пейзажному бассейну. Доступны по отдельности или в пакете (все здание с общим бассейном). Студии имеют современную, прочную отделку, выбранную для чистого, нейтрального дизайна, который подходит д…
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Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$203,460
Предлагаются таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Оплата. Подписание договора - 40% Строительство - 55% Сдача - 5% Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Водонагреватель Система фильрации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в районе популярного пляжа Маенам
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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Бо Пхут, Таиланд
от
$798,856
Предлагаются виллы с панорамными видами на море, бассейнами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Автоматические ворота Европейские кухни Водонагреватели Кондиционеры и вентиляторы Видеонаблюдение Расположение и объект…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс элитных вилл в Бо Пхуте, Самуи, Сураттхани, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$739,930
Первая фаза современного жилого комплекса будет состоять из 6 вилл высокого класса с бассейнами, парковками и зонами отдыха. Тип собственности - Freehold. План оплаты и этапы строительства: 30% - начало фундамента, колонн и балок нижних этажей, бетонные полы и передача земли - 2 месяца 25% …
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с международной школой, Самуи, Таиланд
Панг Ка, Таиланд
от
$274,450
Откройте для себя непревзойденное сочетание роскоши, комфорта и умиротворения. Благодаря расположению в живописной и спокойной локации, эти виллы с бассейнами предлагают великолепное убежище для тех, кто находится в поиске безмятежного оазиса или мечтает шикарно провести отпуск. Каждая вилла…
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Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжем и достопримечательностями, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$285,894
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами. Каждое здание в современном европейском стиле оборудовано лифтом. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Солнечные панели Алюминиевые окна Бронированная дверь Встроенная кухня Высота потолков - 2,7 - 2,8 м Расположение и объекты побли…
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,03 млн
Погрузитесь в мир роскоши в престижном сообществе и откройте для себя красоту Самуи - каждый момент здесь становится примером непревзойденного уровня жизни. Элитные просторные виллы тщательно продуманы. Утонченная отделка и комфортабельные планировки создают привлекательную атмосферу, идеаль…
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Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$391,985
Предлагаются виллы с уютными садами и зонами барбекю, бассейнами 21 м2, крытыми парковочными местами Резиденция располагает многофункциональной детской площадкой и зоной отдыха, большой парковкой, парком и фонтаном. Особенности квартир Каждый дом включает большую светлую гостиную с видом на…
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