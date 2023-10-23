Предлагаются виллы и апартаменты с террасами.
Некоторые квартиры меблированы.
Дома имеют собственные бассейны и парковочные места.
Резиденция с панорамным видом располагает красивым садом, круглосуточной охраной, видеонаблюдением, 26-метровым инфинити-бассейном, тренажерным залом, студией йоги и пилатеса.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе на склоне холма, рядом с пляжем.
Предлагаются виллы с бассейнами, террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает детской площадкой, спортивной площадкой, видеонаблюдением.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Пляж Маенам - 3 минуты
Рынок Маенам - 2 минуты
Торговый центр - 2 минуты
Загородный клуб - 3 минуты
Пляж Чавенг - 10 минут
Больница - 15 минут
Международный аэропорт Самуи - 15 минут
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает инфинити-бассейном и детским бассейном, спа и фитнес-центром, рестораном, садом и зоной барбекю с видом на море, видеонаблюдением, круглосуточной охраной, парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится среди зеленых холмов, в нескольких минутах езды от Рыбацкой деревни, пляжей и ресторанов.
Международная школа - 4 км (9 минут)
Рыбацкая деревня - 3 км (8 минут)
Пляж Чавенг - 7 км (15 минут)
Больница - 6 км (14 минут)
Международный аэропорт Самуи - 8 км (18 минут)
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Элитная квартира в Бопхуте (Самуи).
Апартаменты выполнены в современном дизайне с полной меблировкой и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания.
Удобства комплекса: круглосуточная стойка регистрации, консьерж, бассейн, оздоровительный центр, сауна, ресторан / бар, теннисный корт, фитнес-центр, детский бассейн, детский клуб, сад, наружная беговая дорожка.
Апартаменты выгодно расположены в туристическом центре острова Самуи, рядом с большинством необходимых для жизни объектов, включая международный аэропорт, и тем самым обеспечивает высокую доходность от аренды.
Ожидаемая окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год.
Wing Samui предоставляет владельцам 5-летнюю дополнительную гарантию обратного выкупа!
Условия оплаты:
Бронирование - 25 000 THB
Подписание договора - 30%
Основа - 10%
Первый этаж - 10%
Второй этаж - 10%
Третий этаж - 10%
Четвертый этаж - 10%
Сдача объекта - 20%
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phuket. Пляжный комплекс превратит мечты о роскошном отдыхе на экзотическом острове, омываемом лазурными водами Андаманского моря в реальность. Кондотель Sunshine Beach Condominium Phuket имеет превосходную локацию в районе Чернгтале: всего 50 метров до восхитительного пляжа, вдоль которого расположились самые роскошные и именитые отели и пляжные клубы.
Sunshine Beach – это комплекс состоящий из 9 зданий высотой в 4 и 5 этажей, в которых предлагаются 672 роскошных апартаментов представленных студиями, квартирами с 1 и 2 спальня. Со всех апартаментов открываются красивые виды на море, реку, горы, бассейн.
Инфраструктура:
Кондотель будет представлять собой маленький городок с тщательно продуманной инфраструктурой:
– бассейн;
– ресторан «Аквариум»;
- бары возле бассейнов и бар Sky на крыше;
– конференц-центр;
– СПА;
– детский клуб;
– фитнес-центр;
– охрана и видеонаблюдение 24/7;
– охраняемая парковка;
– услуги прачечной;
– wi fi.
Расположение
– Пляж Лаян – 50 метров;
– Лагуна Пхукет – 5 минут езды до престижного района, где сосредоточены все лучшие рестораны и пляжные клубы острова;
– Боут-авеню – 8 минут езды до известной торговой улице;
– Торгово-досуговый центр Porto de Phuket – 8 минут езды;
– Развлекательный комплекс Blue Tree – 15 минут езды;
– Расстояние до международного аэропорта Утапао – 20 минут езды.
Особенности проекта:
Sunshine Beach Condominium Пхукет – это проект состоит из двух частей: резидентской и отельной. В какой части выбрать квартиру зависит от целей приобретения недвижимости. Если вы всегда мечтали об островной жизни или длительном отдыхе в элитном районе, тогда резидентская часть именно то, что нужно. К преимуществам апартаментов относится:
– возможность проживать в квартире круглый год без ограничений;
– апартаменты полностью меблированы, включая кухню в отличие от гостиничных номеров;
– возможность пользоваться всеми услугами комплекса, в том числе отельной части.
Для инвесторов предусмотрена отельная часть. Апартаменты с уникальной планировкой и невероятными удобствами дают возможность не только выгодно вложить деньги, но и провести незабываемый отдых на протяжении 30 дней в году. Приобретая инвестиционные апартаменты, вы получаете:
– профессиональное управление отельной недвижимостью;
– полную меблировку;
- гарантированный доход от аренды в размере 7% в течение 5 лет;
– возможность вернуть 115% от стоимости апартаментов через 5 лет (обратный выкуп);
– бесплатное управление на протяжении 5 лет.
Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Уникальный проект на Самуи! Выход 10% - 12% годовых. Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте.
Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный
Дизайн интерьера Zen
Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни
Ultimate Living Solution
Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность
Несколько типов
Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей
Естественный поток
Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству
КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО
Основные моменты проекта
Freehold
Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан
Мега Проект
Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи.
Отличное расположение
Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.
Удобства высокого класса
2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад
Превосходный дизайн комфорта
Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным.
Конечный пункт отдыха
Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года.
10% -12% арендной платы
Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц
Программа вознаграждений отелей
Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру
Выкуп через 5 лет
Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц
Основные моменты проекта
Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks
< 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница
Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница
10минтов
< 10 минут
Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона
Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда
Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту
Качественная встраиваемая бытовая техника
Видеонаблюдение и круглосуточная охрана
Преимущества
Управление арендой: опционально
Гарантия обратного выкупа через 5 лет
Расположение и объекты поблизости
Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.