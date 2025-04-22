Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд

Новый жилой комплекс на первой линии в Банг Рак с уникальным круговым бассейном, первоклассным сервисом и высоким инвестиционным потенциалом.

Проект представляет собой четырехэтажный кондоминиум, в котором всего 564 апартамента с разной планировкой. Есть различные варианты юнитов от студий до трехспальных апартаментов. Комплекс выделяется своим инновационным дизайном с уникальным круговым бассейном, который плавно соединяет всю территорию. Квартиры на первом этаже имеют прямой выход к бассейну. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура.

Это идеальный вариант как для собственного проживания, так и для инвестиций. Инвесторы могут ожидать не только существенного роста стоимости недвижимости, но и стабильного дохода от аренды, что делает его лучшим выбором для тех, кто ищет долгосрочную, надежную прибыль в очень востребованном тропическом месте.

Кондоминиум предлагает инвесторам гарантированную фиксированную прибыль от инвестиций, что делает его исключительной возможностью для тех, кто ищет как место для жизни, так и финансовую выгоду.

Партнерство со всемирно известной компанией по управлению отелями, гарантирующее первоклассный сервис и непревзойденные стандарты гостеприимства.

Опытный девелопер, создающий проекты с высокими стандартами качества и сервиса.

Удачное расположение на первой линии у моря.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном районе острова Самуи, популярном месте как для туристов, так и для местных жителей. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха, развитая инфраструктура и пляж в пешей доступности.