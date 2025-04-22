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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$96,782
18.05.2025
$96,782
17.05.2025
$96,425
16.05.2025
$96,490
14.05.2025
$97,266
13.05.2025
$96,229
11.05.2025
$96,022
10.05.2025
$96,342
09.05.2025
$95,560
08.05.2025
$95,213
07.05.2025
$95,542
14.04.2025
$94,449
13.04.2025
$94,505
12.04.2025
$94,022
11.04.2025
$94,971
10.04.2025
$93,499
09.04.2025
$94,725
08.04.2025
$94,502
07.04.2025
$95,274
06.04.2025
$95,283
05.04.2025
$95,012
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22170
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394111
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Новый жилой комплекс на первой линии в Банг Рак с уникальным круговым бассейном, первоклассным сервисом и высоким инвестиционным потенциалом.

Проект представляет собой четырехэтажный кондоминиум, в котором всего 564 апартамента с разной планировкой. Есть различные варианты юнитов от студий до трехспальных апартаментов. Комплекс выделяется своим инновационным дизайном с уникальным круговым бассейном, который плавно соединяет всю территорию. Квартиры на первом этаже имеют прямой выход к бассейну. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура.

Это идеальный вариант как для собственного проживания, так и для инвестиций. Инвесторы могут ожидать не только существенного роста стоимости недвижимости, но и стабильного дохода от аренды, что делает его лучшим выбором для тех, кто ищет долгосрочную, надежную прибыль в очень востребованном тропическом месте.

Преимущества
  • Кондоминиум предлагает инвесторам гарантированную фиксированную прибыль от инвестиций, что делает его исключительной возможностью для тех, кто ищет как место для жизни, так и финансовую выгоду.
  • Партнерство со всемирно известной компанией по управлению отелями, гарантирующее первоклассный сервис и непревзойденные стандарты гостеприимства.
  • Опытный девелопер, создающий проекты с высокими стандартами качества и сервиса.
  • Удачное расположение на первой линии у моря.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном районе острова Самуи, популярном месте как для туристов, так и для местных жителей. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха, развитая инфраструктура и пляж в пешей доступности.

  • Ночной рынок Fisherman’s Village – 1 км
  • Big C Shopping Center – 1.5 км
  • Samui International Airport – 2 км
  • Bandon International Hospital – 2 км
  • Central Festival – 3 км

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу моря, Банг Рак, Самуи, Таиланд
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от
$96,782
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