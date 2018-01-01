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Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€238,125
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О комплексе

Резиденция располагает отелем, большим бассейном и баром, рестораном, спа-центром, фитнес-центром, детским клубом, конференц-залом, пляжем.

Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.

Преимущества

Ежегодный гарантированный доход 6% в течение 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 5 минутах езды от гольф-клуба и торговых центров.

  • Пляж Банг Тао - 50 метров
  • Пляж Най Тон - 7 км
  • Пляж Сурин - 9 км
  • Ближайший торговый центр - 4 км
  • Гольф-клуб Лагуна - 1,5 км
  • Пляжный клуб - 7 км
  • Аквапарк - 10 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€238,125
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ПРОЕКТ - Paradise Beach Residence Paradise Beach Residence Phuket, расположенный в 2 км к юго-западу от Патонга, является исключительной резиденцией на острове Пхукет. Нетронутый, компактный пляж - одно из скрытых сокровищ Пхукета. Шикарный и современный, проект предлагает жилые единицы с одной спальней 45 квадратных метров и 60 квадратных метров. Резиденции с одной спальней имеют тропический современный дизайн и имеют кухню открытой планировки, гостиную и столовую. Квадратная планировка максимизирует пространство. Дизайн минималистичен с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, что позволяет естественному освещению каскадно проходить через квартиру и улучшать впечатляющие виды. Во всех апартаментах есть балкон с собственным джакузи, а апартаменты на первом этаже предлагают незабываемые впечатления от отдыха с прямым выходом к бассейну. Полностью меблированные номера могут похвастаться безупречно стильной мебелью и современными украшениями, чтобы обеспечить все необходимые удобства в курортной собственности вашей мечты. Владельцы Paradise Beach Residence Phuket смогут пользоваться парковкой, центром бассейна, баром у бассейна, конференц-залом, услугами различных удобств и удобств, современный фитнес-центр, роскошный спа-салон и оздоровительный центр, Mini Mart, а также лобби с круглосуточной охраной, а также рестораны тайской и западной кухни Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000,00 THB депозит 35% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента заключения договора 10% через 90 дней с предыдущего взноса 15% после завершения инфраструктуры 15% после завершения строительства фундамента 15% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать единицу 4 недель в низкий сезон или 2 недель в высокий сезон и 2 недель в низкий сезон, без затрат на электричество, воду, и ежемесячная плата. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации, равной 50% от официальной платы за аренду. Владелец может получить VIP-карту и получить скидку в Paradise Beach. ОСОБЕННОСТИ Paradise Beach Residence Тип недвижимости: Резиденция Площадь участка (m²): 24 100 кв.м. Планировка: 45 и 60 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 1,152 Собственность: Защищенный 90-летний лизинговый склад с 7% чистой гарантийной доходностью в течение 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: 7000 кв.м бассейн плюс пейзажный бассейн на крыше Балкон: отдельный балкон с джакузи Вид: Вид на сад / Вид на бассейн / Вид на море Расстояние от моря: 300 метров
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
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Агентство: TRANIO
Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Пакет мебели можно купить по желанию. Преимущества Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем. Гибкая схема оплаты. Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 5 мин. Пляж Банг Тао – 10 мин. Пляж Найтон - 13 мин. Пляж Сурин - 15 мин. Лодочная аллея - 10 мин. Лагуна Голубого дерева - 15 мин. Лагуна гольф - 10 мин. Гольф Блу Каньон - 23 мин. Больница Таланг - 13 мин. Бангкокская больница - 35 мин. Международный аэропорт Пхукета – 25 мин. Центральный Пхукет - 35 мин.
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