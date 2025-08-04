Жилой комплекс THE CITY

Доходные апартаменты в туристическом месте!

Высокий спрос на аренду!

Доступна ипотека!

Проект City Phuket вдохновлен жемчужиной Андаманских островов и ее расположением в самом сердце центрального делового района Пхукета.

Удобства: бассейн с джакузи, тренажерный зал, караоке/кинозал, прачечная, кабинет и коворкинг, круглосуточная охрана и видеонаблюдение для безопасности жителей.

Расположение:

- в нескольких минутах езды от удобств в центре города, таких как рестораны, магазины, кофейни и Bangkok Hospital Phuket;

- в течение 5-10 минут находятся обширный Central Festival/Floresta Mall, Lotus's Extra, Big C Supercenter и различные международные школы;

- рядом находятся поля для гольфа, включая Loch Palm, Red Mountain и Phuket Country Club;

- пляж Патонг находится всего в 15-20 минутах езды;

- до международного аэропорта Пхукета можно добраться примерно за 45 минут.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.