  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс THE CITY

Жилой комплекс THE CITY

Пхукет, Таиланд
от
$64,360
;
14
Адрес
Параметры
Описание
Медиа
ID: 27381
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Доходные апартаменты в туристическом месте!
Высокий спрос на аренду! 
Доступна ипотека!

Проект City Phuket вдохновлен жемчужиной Андаманских островов и ее расположением в самом сердце центрального делового района Пхукета.

Удобства: бассейн с джакузи, тренажерный зал, караоке/кинозал, прачечная, кабинет и коворкинг, круглосуточная охрана и видеонаблюдение для безопасности жителей.

Расположение:

- в нескольких минутах езды от удобств в центре города, таких как рестораны, магазины, кофейни и Bangkok Hospital Phuket; 
- в течение 5-10 минут находятся обширный Central Festival/Floresta Mall, Lotus's Extra, Big C Supercenter и различные международные школы;
- рядом находятся поля для гольфа, включая Loch Palm, Red Mountain и Phuket Country Club;
- пляж Патонг находится всего в 15-20 минутах езды;
- до международного аэропорта Пхукета можно добраться примерно за 45 минут.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
