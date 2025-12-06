  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Самуи
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ко Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Ко Самуи, Таиланд
от
$601,684
Предлагаются уникальные виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 679 м2 до 1 307 м2. Особенности квартир Каждый дом имеет просторную гостиную открытой планировки с оборудованной кухней и обеденной зоной. Все спальни имеют ванные комнаты. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс MISS VILLA
Ко Самуи, Таиланд
от
$205,444
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальную виллу на Самуи, которая сочетает в себе комфорт, стиль и высокую доходность - MISS VILLA! Доступна рассрочка! Меблирована! Всего 700 м до пляжа Маэнам! Удобства: терраса, дизайнерский ремонт, ландшафтный дизайн, охрана, видеонаблюдение. Локация: - в одном из лучших …
Агентство
DDA Real Estate
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Ко Самуи, Таиланд
от
$81,163
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный   Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттен…
Застройщик
Wing Samui Condo
