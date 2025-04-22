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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$234,557
14.04.2025
$233,108
13.04.2025
$233,244
12.04.2025
$232,054
11.04.2025
$234,394
10.04.2025
$230,764
09.04.2025
$233,788
08.04.2025
$233,235
07.04.2025
$235,144
06.04.2025
$235,166
05.04.2025
$234,496
04.04.2025
$236,045
03.04.2025
$240,263
02.04.2025
$240,708
01.04.2025
$241,239
31.03.2025
$241,407
30.03.2025
$241,341
29.03.2025
$242,321
28.03.2025
$242,489
27.03.2025
$242,567
26.03.2025
$241,559
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23341
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417337
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей.

Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм. Натуральная текстура материалов и искусное сочетание природных оттенков фасадов гармонично вписываются в тропический ландшафт местности. Панорамные окна, открытые балконы со стеклянными парапетами и узорчатый полупрозрачный декор из серебристого металла делают архитектуру здания легкой и воздушной.

  • стильное лобби с зоной отдыха
  • зона отдыха и бассейн на крыше
  • подземная парковка с видеонаблюдением
  • собственные террасы
  • вид на океан

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Преимущества

Гарантированная доходность до 10% в год.

Расположение и объекты поблизости

Кондоминиум строится в одной из самых популярных локаций — в самом сердце района Rawai и всего в 2 минутах ходьбы от набережной с известным рынком морепродуктов. Здание, утопающее в пышной зелени пальм и стройных рядов бамбука, находится рядом со всей необходимой инфраструктурой для жизни и отдыха.

Локация Dominion Rawai позволяет в полной мере ощутить колорит острова с буддийскими храмами, традиционными рынками, современными супермаркетами, торговыми центрами и международными школами и детскими садиками.

  • Пляж Раваи - 200 метров
  • Пляж Най Харн - 5 минут езды
  • Торговый центр, школа, детский сад, детский парк развлечений - 100 метров

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$234,557
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