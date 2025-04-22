Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей.

Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм. Натуральная текстура материалов и искусное сочетание природных оттенков фасадов гармонично вписываются в тропический ландшафт местности. Панорамные окна, открытые балконы со стеклянными парапетами и узорчатый полупрозрачный декор из серебристого металла делают архитектуру здания легкой и воздушной.

стильное лобби с зоной отдыха

зона отдыха и бассейн на крыше

подземная парковка с видеонаблюдением

собственные террасы

вид на океан

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Преимущества

Гарантированная доходность до 10% в год.

Расположение и объекты поблизости

Кондоминиум строится в одной из самых популярных локаций — в самом сердце района Rawai и всего в 2 минутах ходьбы от набережной с известным рынком морепродуктов. Здание, утопающее в пышной зелени пальм и стройных рядов бамбука, находится рядом со всей необходимой инфраструктурой для жизни и отдыха.

Локация Dominion Rawai позволяет в полной мере ощутить колорит острова с буддийскими храмами, традиционными рынками, современными супермаркетами, торговыми центрами и международными школами и детскими садиками.