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Жилой комплекс The Element

Камала, Таиланд
от
$95,348
от
$4,439/м²
;
20
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ID: 25525
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Деревня
    Камала

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Перевод
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ОБЩЕСТВО К ВОССЕЛЕННОМУ ЭЛЕГЕНЦИИ; БИЧ, ГОРЫ, ОБЩЕСТВО

Открыть Элемент, расположенный в просторном и спокойном месте в Камале, предлагает немногим избранным возможность насладиться первоклассными удобствами в спокойной, уединенной обстановке. Вы будете испытывать конфиденциальность и эксклюзивные возможности, в отличие от других.

Элемент переопределяет, что значит испытывать роскошь. Обеспечьте себе место в этом спокойном раю и присоединитесь к избранному сообществу, которое обещает высокий, активный образ жизни.

Начальная цена 3,3 млн бат*

Тип проекта: Low Rise Condominium

Площадь проекта - 8000 SQ.M

Количество зданий - 4 здания Башня A, B, C, D

Количество этажей - 7 этажей

Количество единиц - 278 единиц

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Дублированные пули

В дополнение к привлекательному бассейну, The Element расширяет свои удобства с введением бассейнов с горячим и холодным погружением, предлагая жителям специальное пространство для отдыха, уделяя приоритетное внимание своему здоровью. Этот объект увеличивает разнообразие доступных вариантов, подчеркивая благополучие и здоровье жителей.

ROOF TOP TENNIS

Улучшить качество жизни в Element с открытым теннисным кортом, который способствует здоровью и благополучию жителей. Это удобство обеспечивает удобство и поощряет социальное взаимодействие между соседями, предоставляя жителям ценные возможности продуктивно использовать свое свободное время.

бизнес-центр и коворкинг

Жители имеют возможность участвовать в дискуссиях, обмениваться идеями и сотрудничать в общих пространствах, без необходимости путешествовать в другое место. Это соглашение значительно повышает удобство для жителей, особенно фрилансеров и предпринимателей, предлагая комплексные удобства, такие как забронированные конференц-залы и высокоскоростной Wi-Fi. Следовательно, создание бизнес-центра выходит за рамки простого предоставления рабочего пространства; это культивирует чувство общности и взаимной поддержки среди предпринимателей и бизнес-профессионалов.

ANOCHA MUAY-THAI STYLE GYM

Отвечает потребностям любителей здоровья и фитнеса, особенно в Муай Тай, который является боевым искусством и неотъемлемой частью тайской культуры, которая ценится как тайскими гражданами, так и иностранцами.

Сосредоточьтесь на объектах

Дублированные пули

В дополнение к привлекательному бассейну, The Element расширяет свои удобства с введением бассейнов с горячим и холодным погружением, предлагая жителям специальное пространство для отдыха, уделяя приоритетное внимание своему здоровью. Этот объект увеличивает разнообразие доступных вариантов, подчеркивая благополучие и здоровье жителей.

ROOF TOP TENNIS

Улучшить качество жизни в Element с открытым теннисным кортом, который способствует здоровью и благополучию жителей. Это удобство обеспечивает удобство и поощряет социальное взаимодействие между соседями, предоставляя жителям ценные возможности продуктивно использовать свое свободное время.

бизнес-центр и коворкинг

Жители имеют возможность участвовать в дискуссиях, обмениваться идеями и сотрудничать в общих пространствах, без необходимости путешествовать в другое место. Это соглашение значительно повышает удобство для жителей, особенно фрилансеров и предпринимателей, предлагая комплексные удобства, такие как забронированные конференц-залы и высокоскоростной Wi-Fi. Следовательно, создание бизнес-центра выходит за рамки простого предоставления рабочего пространства; это культивирует чувство общности и взаимной поддержки среди предпринимателей и бизнес-профессионалов.

ANOCHA MUAY-THAI STYLE GYM

Отвечает потребностям любителей здоровья и фитнеса, особенно в Муай Тай, который является боевым искусством и неотъемлемой частью тайской культуры, которая ценится как тайскими гражданами, так и иностранцами.

салон красоты и спа-салон для ногтей

Повышение ценности и удобства повседневной жизни жителей, что позволяет им полностью участвовать в своем образе жизни в единой, всеобъемлющей среде.

Сауна

Расслабьтесь после рабочего дня с полностью оборудованной сауной, которая эффективно снимает стресс. Это удобно и устраняет необходимость искать услуги в другом месте, а также предоставляет пространство для общения и установления дружеских отношений с соседями. Это повышает качество жизни жителей, делая проживание в квартире более приятным и способствуя улучшению здоровья.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 29.9 – 92.6
Цена за м², USD 3,627 – 6,575
Цена квартиры, USD 117,418 – 565,115
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 49.8 – 168.6
Цена за м², USD 3,633 – 6,133
Цена квартиры, USD 200,302 – 1,00 млн

Местонахождение на карте

Камала, Таиланд

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Жилой комплекс The Element
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от
$95,348
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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