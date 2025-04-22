Жилой комплекс The Element

ОБЩЕСТВО К ВОССЕЛЕННОМУ ЭЛЕГЕНЦИИ; БИЧ, ГОРЫ, ОБЩЕСТВО

Открыть Элемент, расположенный в просторном и спокойном месте в Камале, предлагает немногим избранным возможность насладиться первоклассными удобствами в спокойной, уединенной обстановке. Вы будете испытывать конфиденциальность и эксклюзивные возможности, в отличие от других.

Элемент переопределяет, что значит испытывать роскошь. Обеспечьте себе место в этом спокойном раю и присоединитесь к избранному сообществу, которое обещает высокий, активный образ жизни.



Начальная цена 3,3 млн бат*

Тип проекта: Low Rise Condominium

Площадь проекта - 8000 SQ.M

Количество зданий - 4 здания Башня A, B, C, D

Количество этажей - 7 этажей

Количество единиц - 278 единиц

Сосредоточьтесь на объектах

Дублированные пули

В дополнение к привлекательному бассейну, The Element расширяет свои удобства с введением бассейнов с горячим и холодным погружением, предлагая жителям специальное пространство для отдыха, уделяя приоритетное внимание своему здоровью. Этот объект увеличивает разнообразие доступных вариантов, подчеркивая благополучие и здоровье жителей.

ROOF TOP TENNIS

Улучшить качество жизни в Element с открытым теннисным кортом, который способствует здоровью и благополучию жителей. Это удобство обеспечивает удобство и поощряет социальное взаимодействие между соседями, предоставляя жителям ценные возможности продуктивно использовать свое свободное время.

бизнес-центр и коворкинг

Жители имеют возможность участвовать в дискуссиях, обмениваться идеями и сотрудничать в общих пространствах, без необходимости путешествовать в другое место. Это соглашение значительно повышает удобство для жителей, особенно фрилансеров и предпринимателей, предлагая комплексные удобства, такие как забронированные конференц-залы и высокоскоростной Wi-Fi. Следовательно, создание бизнес-центра выходит за рамки простого предоставления рабочего пространства; это культивирует чувство общности и взаимной поддержки среди предпринимателей и бизнес-профессионалов.

ANOCHA MUAY-THAI STYLE GYM

Отвечает потребностям любителей здоровья и фитнеса, особенно в Муай Тай, который является боевым искусством и неотъемлемой частью тайской культуры, которая ценится как тайскими гражданами, так и иностранцами.

Сосредоточьтесь на объектах

Дублированные пули

В дополнение к привлекательному бассейну, The Element расширяет свои удобства с введением бассейнов с горячим и холодным погружением, предлагая жителям специальное пространство для отдыха, уделяя приоритетное внимание своему здоровью. Этот объект увеличивает разнообразие доступных вариантов, подчеркивая благополучие и здоровье жителей.

ROOF TOP TENNIS

Улучшить качество жизни в Element с открытым теннисным кортом, который способствует здоровью и благополучию жителей. Это удобство обеспечивает удобство и поощряет социальное взаимодействие между соседями, предоставляя жителям ценные возможности продуктивно использовать свое свободное время.

бизнес-центр и коворкинг

Жители имеют возможность участвовать в дискуссиях, обмениваться идеями и сотрудничать в общих пространствах, без необходимости путешествовать в другое место. Это соглашение значительно повышает удобство для жителей, особенно фрилансеров и предпринимателей, предлагая комплексные удобства, такие как забронированные конференц-залы и высокоскоростной Wi-Fi. Следовательно, создание бизнес-центра выходит за рамки простого предоставления рабочего пространства; это культивирует чувство общности и взаимной поддержки среди предпринимателей и бизнес-профессионалов.

ANOCHA MUAY-THAI STYLE GYM

Отвечает потребностям любителей здоровья и фитнеса, особенно в Муай Тай, который является боевым искусством и неотъемлемой частью тайской культуры, которая ценится как тайскими гражданами, так и иностранцами.

салон красоты и спа-салон для ногтей

Повышение ценности и удобства повседневной жизни жителей, что позволяет им полностью участвовать в своем образе жизни в единой, всеобъемлющей среде.

Сауна

Расслабьтесь после рабочего дня с полностью оборудованной сауной, которая эффективно снимает стресс. Это удобно и устраняет необходимость искать услуги в другом месте, а также предоставляет пространство для общения и установления дружеских отношений с соседями. Это повышает качество жизни жителей, делая проживание в квартире более приятным и способствуя улучшению здоровья.