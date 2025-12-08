  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Чонбури, Таиланд

Паттайя
29
Паттайя
119
Na Chom Thian
39
Nong Pla Lai
12
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Показать все Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,438
Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты Гардеробы Электрические водонагреват…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Показать все Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Паттайя, Таиланд
от
$83,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с прив…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Показать все Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Паттайя, Таиланд
от
$98,360
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, с видом на море и город! Проект состоит из шести 8-этажных зданий, предлагает студии и квартиры, интерьеры которых оформлены профессиональными дизайнерами. Также имеется благоустроенная территория…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Показать все Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$73,242
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,08 млн
Жилой комплекс состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Близость к берегу водохранилища и расположение в окружении пышной зелени создает атмосферу спокойствия для каждой резиденции. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка на 4-5 машин круглосуточная охрана фитнес…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$111,013
Уникальный жилой комплекс с японской тематикой СПА и оздоровления в сердце Паттайи, всего в 1 км от главных достопримечательностей и пляжей. Это малоэтажный проект, ориентированный на оздоровление и гармоничный образ жизни, среди удобств которого полноразмерный СПА с онсен-ваннами, фитнес-це…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Показать все Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Паттайя, Таиланд
от
$137,365
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Идеальное вложение в недвижимость для постоянного дохода и роста капитала! Апартаменты EDGE в Центральной Паттайе. Доходность от 7 %! Рассрочка! Дом сдан! Все апартаменты продаются полностью меблированными, со встроенной бытовой техникой и сантехникой. В пешей доступности от пляжа! …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$463,568
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$189,956
Инфраструктура комплекса: парковка конференц-зал лобби спа гольф-симулятор детский клуб дзен-сад коворкинг бассейны джакузи тренажерный зал зоны отдыха консьерж-сервис круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительства - январь 2026 года. Окончание строительства - февраль 2029 го…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$73,824
Инфраструктура комплекса: спортивная площадка спа гольф-симулятор конференц-зал подземная парковка лобби магазины водопады детские бассейны с водными горками беговая дорожка зоны отдыха ухоженный сад ресторан тренажерный зал 20-метровый бассейн с джакузи детская площадка Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$129,087
Резиденция располагает фонтаном, бассейном и джакузи, спа-зоной и сауной, конференц-залом, ресторанами, детским клубом и детской площадкой, игровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, ухоженным садом. Преимущества Гарантированный доход 6% в течение 8 лет. Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Показать все Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Паттайя, Таиланд
от
$109,130
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 59
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю. Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$181,630
Премиальный жилой проект, находящийся в самом престижном районе недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе. Комплекс будет включать самый большой бассейн в городе с закрытой и открытой зонами, множество зон отдыха, бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, подземный паркинг, лобби и магази…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Показать все Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Паттайя, Таиланд
от
$241,996
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 37
Ocean Portofino Jomtien - это роскошный приморский 36 этажный кондоминиум класса люкс, который вмещает в себя 268 единиц с уникальным видом на крупнейшую пристань для яхт Азии - Ocean Marina. Комплекс расположен в супер - престижном месте Джомтьенской Ривьеры, новой элитной зоны Паттайи! …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$435,345
Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$54,824
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в ж…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$146,541
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море. Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимост…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$613,657
Жилой комплекс "Reservoir Town" состоит из элитных стильных вилл с современным тропическим дизайном. Всего 16 элитных качественных уютных домов в атмосфере спокойствия и уединения. Каждая комната виллы, окруженной природой, очень просторна и имеет живописный вид. Кроме того, здесь вы найдете…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$479,516
Жилой комплекс, вдохновленный историческими виллами деревни Бибери в Англии, сочетает в себе винтажный английский шарм и современную роскошь. Тщательно ухоженные сады украшены собственными бассейнами, создавая спокойное место для отдыха. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Показать все Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Паттайя, Таиланд
от
$68,987
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном комплексе на холме Пратумнак. Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Дом сдан!Апартаменты меблированы, готовы к заселению! Aurora Pratumnak — это апартаменты в городе Южная Патт…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Показать все Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Паттайя, Таиланд
от
$52,975
Количество этажей 8
Инвестируйте в уникальные апартаменты, расположенные всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен! Доходность от аренды составляет 5%. Возможна рассрочка: 60% при подписании контракта, остальные 40% в течение 4 лет. Дом сдан! Апартаменты меблированы! Готовы к заселению! Кондоминиум…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$83,260
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,912
Новый самый высокий кондоминиум премиум-класса в Паттайе с панорамным видом на океан расположен между районами Пратумнак и Джомтьен — одними из самых престижных районов города. Территория комплекса составляет более 2 гектаров, а само здание возвышается на 67 этажей — это самая высокая точка …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Показать все Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Банг Саре, Таиланд
от
$63,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.
Застройщик
Sisaran
Оставить заявку
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Показать все Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Паттайя, Таиланд
от
$57,981
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Star - это кондоминиум в современном дизайне, от компании Сиам Ориентал. Проект расположен в самом престижном районе города, на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой. Пратамнак является…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$385,433
Жилой комплекс состоит из вилл в японском стиле с бассейнами, где дзен-философия встречается с современной роскошью. Прогуляйтесь по спокойным садам, погрузитесь в заманчивый бассейн и наслаждайтесь жизнью в стильных интерьерах. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад парк…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$46,017
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 22–43 м²
29 объектов недвижимости 29
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Квартира 2 комнаты
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Студия
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$495,126
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$143,534
Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на мо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$120,449
Современный роскошный проект площадью 12480 м² представляет собой здание в 50 этажей с уникальным развлекательным комплексом на крыше. В резиденции есть широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен. Планировки апа…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Показать все Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$87,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей соч…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Показать все Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
$214,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 18
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Показать все Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Паттайя, Таиланд
от
$111,768
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 38
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и един…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$133,505
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Показать все Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Паттайя, Таиланд
от
$34,170
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,392
Вдохновленное волнами и изгибами пляжа Вонгамат, здание представляет собой архитектурный шедевр, отражающий природную красоту залива Вонгамат и растущего городского мегаполиса этого района. Городские прямые линии сочетаются с плавными элегантными изгибами, создавая формы и пространства, уник…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Показать все Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Na Chom Thian, Таиланд
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной части Паттайи, в популярном районе, на первой линии моря, прямо у пляжа Джомтьен! Район зеленый, тихий, прекрасно развит. 40 этажный небоскреб, включает 412 апартаментов, площадью 26 - 130 кв. м: сту…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Показать все Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$107,455
Количество этажей 46
Роскошная квартира в самом сердце Джомтьена, Паттайя с уникальным дизайном и удобствами мирового класса! Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%! Пляж в 500м! Квартиры полностью меблированы! Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Показать все Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$546,471
Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад сауна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Показать все Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$130,200
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и  собственных ресторанов и магазинов в комплексе…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,743
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Современные кухни Стенные шкафы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Показать все Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
$77,800
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописны…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Показать все Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Паттайя, Таиланд
от
$73,643
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$431,410
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Показать все Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Паттайя, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Инвестиции! Престиж, милостивый друг, живописный Джомфри!Рассрочка!Протяженность: 1700 м!Апартаменты, в том числе, экспертные, электрифицированные, мебековские и кадетские, кондиционерные, кулинарные, сантехнические.ПРИСТИННЫЙ ПАРК III - ІІЛЕЯ ЛИЦАЦИЯ и КРИМА ДИ и ИНЖИНАЦИЯ ТУНДЕЛЬ ДЖОММЕРЕН…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$690,595
Жилой комплекс "The Arowanyx" состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Благородная элегантность в дизайне и забота от каждой детали. Эти дома созданы специально, чтобы соответствовать потребностям каждого члена семьи. Качественная уединенная резиденция, включающая всего 20 в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,494
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи. Более 30% юнитов уже…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$9,66 млн
Комплекс состоит из 61 эксклюзивной двухэтажной виллы (2-4 спальни) с панорамными видами на Сиамский залив. Эти тропические виллы вашей мечты представляют собой гармоничное сочетание очарования традиционного Таиланда и современной архитектуры. Каждый дом включает большие открытые пространств…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Показать все Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$112,033
Год сдачи 2028
Количество этажей 60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от 7%! Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Свежий морской воздух и бесконечный пляжный фронт делают этот объект недвижимости уникальным. Есть рассрочка! Расстояние до пляжа: …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Показать все Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Таиланд
от
$63,339
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га. Оснащение квартиры: - Чистовая внутренняя отделка, - По…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$192,947
Роскошная резиденция на первой линии моря с бассейнами, лагунами и садами для отдыха и релакса. Комплекс состоит из 4 восьмиэтажных зданий с 264 юнитами. В интерьерах преобладает элегантный и изысканный дизайн, природные тона и натуральные материалы. Есть разные типы квартир от студий до чет…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Показать все Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Na Kluea, Таиланд
от
$116,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от а…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Показать все Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Многоквартирный жилой дом RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 40
Уникальное предложение для инвестиций в роскошные апартаменты! Доход от 7%! Выгодное расположение ЖК обуславливает высокий спрос на аренду!До центра города - 15 минут езды!Первая линия моря, прямо у пляжа Джомтьен!Вид на море !Ривьера Монако — это элитный современный кондоминиум, расположенн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Показать все Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Паттайя, Таиланд
от
$109,689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникальный стиль моря, рифов и кораллов. Доходность от 7%! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Здание спроектировано так, что многие квартиры предоставляют вид на море, что позволяет наслаждаться захв…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$203,247
Проект Aquarous Jomtien Pattaya — высококлассный жилой комплекс, расположенный в районе Джомтьен, Паттайя. Комплекс состоит из двух высотных зданий (44 и 47 этажей), соединённых между собой. Всего 606 юнитов, большинство из которых имеют вид на Сиамский залив, и 5 коммерческих помещений. Ест…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Показать все Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от
$74,379
Год сдачи 2017
Количество этажей 8
Площадь 56 м²
2 объекта недвижимости 2
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью обор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0
78,511 – 86,365
Застройщик
Siam Oriental Condos
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$82,431
Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением. Резиденция состоит из 4 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$690,295
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон. Особенности собственный бассейн с джакуз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$190,881
Жилой комплекс Edge Central Pattaya с золотистым инфинити-бассейном на крыше и панорамным видом на Сиамский залив, простирающийся до линии горизонта, позволит вам ежедневно наслаждаться солнцем и освежающим морским бризом. И неважно, отдыхаете ли вы у бассейна или проводите время с близкими …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Показать все Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Банг-Ламунг, Таиланд
от
$238,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Кусочек рая  в Паттайе  Paradise Ocean View - это готовый роскошный 5-звездочный кондоминиум  который получил награду «Лучший застройщик бутик-проектов» на конкурсе «Недвижимость Таиланда 2016». Paradise Ocean View - это малоэтажный кондоминиум с видом на море. Таиланд Свой собственн…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Паттайя, Таиланд
от
$99,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комп…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Показать все Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,470
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$232,554
Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$247,251
Резиденция Grand Breeze Luxury Pool Villas является воплощением роскоши в восточной Паттайе. Комплекс состоит из 6 уникальных вилл, сочетающих в себе современную элегантность и абсолютное уединение, рядом с оживленной жизнью Паттайи. Каждый дом тщательно продуман и имеет 3 спальни и 4 ванные…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Показать все Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$97,726
Количество этажей 45
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Комплекс имеет удачную локацию и пользуется высоким спросом у арендаторов! Апартаменты меблированы, есть сантехника и бытовая техника! Рассрочка! …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$374,004
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает садами и парком, зонами отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, бассейнами и спа, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии пляжа Джомтьен и через дорогу от ночного рынка Джомтьен
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Показать все Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Паттайя, Таиланд
от
$83,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки. Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен! Неподалеку нах…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$126,542
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 29
Площадь 34–70 м²
9 объектов недвижимости 9
City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Квартира 2 комнаты
70.0
281,206
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Показать все Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Паттайя, Таиланд
от
$111,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 67
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декаде…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Показать все Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$65,635
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! Есть рассрочк…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$235,116
Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе