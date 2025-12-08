Жилой комплекс PRISTINE PARK III

Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !
Рассрочка!
Расстояние до пляжа: 1700 м!
Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой.
PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самом сердце Джомтьена.
Удобства: лобби, бассейн-лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкинг, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольф, ландшафтный сад, комната отдыха, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, парковка.
Расположение:
- пляж, 1700 м;
- аквапарк Паттай;
- храм 'Большой Будда'.
Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса