Жилой комплекс PRISTINE PARK III

Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !

Рассрочка!

Расстояние до пляжа: 1700 м!

Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой.

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самом сердце Джомтьена.

Удобства: лобби, бассейн-лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкинг, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольф, ландшафтный сад, комната отдыха, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, парковка.

Расположение:

- пляж, 1700 м;

- аквапарк Паттай;

- храм 'Большой Будда'.

Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса