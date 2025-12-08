  1. Realting.com
  Таиланд
  Паттайя
  Жилой комплекс PRISTINE PARK III

Жилой комплекс PRISTINE PARK III

Паттайя, Таиланд
от
$59,388
;
21
ID: 33044
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !
Рассрочка!
Расстояние до пляжа: 1700 м!
Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой.
PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самом сердце Джомтьена.
Удобства: лобби, бассейн-лагуна, детский бассейн,  джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкинг, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольф, ландшафтный сад, комната отдыха, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, парковка.
Расположение: 
- пляж, 1700 м;
- аквапарк Паттай;
- храм 'Большой Будда'.
Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

