  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Паттайе, Таиланд

Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$130,200
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и  собственных ресторанов и магазинов в комплексе…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
$214,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 18
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Паттайя, Таиланд
от
$55,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартамент…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Паттайя, Таиланд
от
$99,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комп…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Паттайя, Таиланд
от
$241,996
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 37
Ocean Portofino Jomtien - это роскошный приморский 36 этажный кондоминиум класса люкс, который вмещает в себя 268 единиц с уникальным видом на крупнейшую пристань для яхт Азии - Ocean Marina. Комплекс расположен в супер - престижном месте Джомтьенской Ривьеры, новой элитной зоны Паттайи! …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Паттайя, Таиланд
от
$279,259
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Паттайя, Таиланд
от
$410,169
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Паттайя, Таиланд
от
$73,051
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж. Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа! Все виды общественного транспорта в легкой…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
$54,850
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич. Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными черт…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Паттайя, Таиланд
от
$109,130
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 59
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю. Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$86,949
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 46
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе центральной части Паттайи. Расположение в центральной части города обеспечивает близость ко всей наиболее востребованной городской инфраструктуре. Также рядом расположены главные городские торговые цент…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Паттайя, Таиланд
от
$72,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, много зелёной территории для прогулок, также торговый центр, в центре комплекса лобби в виде египетской пирамиды для разнообразных бизнес-встреч, площадка для большого тенниса, площадка для баскетбола, …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$73,242
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
$46,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторы…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от
$74,379
Год сдачи 2017
Количество этажей 8
Площадь 56 м²
2 объекта недвижимости 2
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью обор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0
79,459 – 87,409
Застройщик
Siam Oriental Condos
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Паттайя, Таиланд
от
$83,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки. Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен! Неподалеку нах…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Паттайя, Таиланд
от
$73,687
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Паттайя, Таиланд
от
$57,981
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Star - это кондоминиум в современном дизайне, от компании Сиам Ориентал. Проект расположен в самом престижном районе города, на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой. Пратамнак является…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Паттайя, Таиланд
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 24
Элитный комплекс в районе Джомтьен., Этажность начинается с высоты третьего этажа, под зданием два этажа подземной парковки, первый этаж занимает лобби два магазина и ресторан, на десятом, пятнадцатом и девятнадцатом этажах сады на балконах-площадках,  на крыше бассейнc  шикарным видом и зон…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$104,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Паттайя, Таиланд
от
$63,644
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероятно красивый комплекс. От других он отличается очень изысканным внешним видом в древнегреческом стиле и наличием самого длинного бассейна в Паттайе ( два бассейна по 320 метров в длину каждый).Также в…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Паттайя, Таиланд
от
$111,768
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 38
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и един…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Паттайя, Таиланд
от
$36,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Паттайя, Таиланд
от
$73,643
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Паттайя, Таиланд
от
$111,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 67
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декаде…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$41,516
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Паттайя, Таиланд
от
$98,360
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, с видом на море и город! Проект состоит из шести 8-этажных зданий, предлагает студии и квартиры, интерьеры которых оформлены профессиональными дизайнерами. Также имеется благоустроенная территория…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Паттайя, Таиланд
от
$34,170
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
