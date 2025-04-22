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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и панорамными видами на море, в 900 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$985,379
14.04.2025
$979,294
13.04.2025
$979,868
12.04.2025
$974,867
11.04.2025
$984,700
10.04.2025
$969,445
09.04.2025
$982,154
08.04.2025
$979,831
07.04.2025
$987,851
06.04.2025
$987,940
05.04.2025
$985,127
04.04.2025
$991,633
03.04.2025
$1,01 млн
02.04.2025
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01.04.2025
$1,01 млн
31.03.2025
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30.03.2025
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29.03.2025
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28.03.2025
$1,02 млн
27.03.2025
$1,02 млн
26.03.2025
$1,01 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25419
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442184
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Эксклюзивный комплекс из 10 элитных вилл, расположенный на земельном участке площадью 5 892 м2.

Оригинальная обтекаемая архитектура сочетается здесь с тропическим стилем, благодаря чему виллы гармонично вписываются в окружающую природу и предлагают великолепные виды на море.

Большие панорамные окна и двери размывают границы между внешним и внутренним пространством, обеспечивая отличное естественное освещение и отрывая панорамные виды на Сиамский залив.

Виллы включают от 2-4 спальни, собственный инфинити-бассейн и окружены несколькими сотнями квадратных метров нетронутого тропического леса. Имеется возможность приобретения полностью меблированной виллы, оборудованной современной кухней.

Особенности каждой виллы:

  • вид на море
  • инфинити-бассейн
  • парковка

Начало строительства запланировано на первую половину 2025 года.

Рассрочка:

10% - бронирование

40% - подписание договора

50% - через 3 месяца

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Современная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 900 метрах от чистейшего пляжа Банг По, многочисленных ресторанов и пляжных баров. Пирс Праларн в Маенаме, откуда отправляются паромы на острова Панган и Тао, располагается всего в 5 км, а в 10 км вы найдете Рыбацкую деревню с крупнейшим на острове ночным рынком и многочисленными ресторанами. Международный аэропорт Самуи находится менее, чем в 20 км от комплекса.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и панорамными видами на море, в 900 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$985,379
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