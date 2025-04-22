Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и панорамными видами на море, в 900 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Эксклюзивный комплекс из 10 элитных вилл, расположенный на земельном участке площадью 5 892 м2.

Оригинальная обтекаемая архитектура сочетается здесь с тропическим стилем, благодаря чему виллы гармонично вписываются в окружающую природу и предлагают великолепные виды на море.

Большие панорамные окна и двери размывают границы между внешним и внутренним пространством, обеспечивая отличное естественное освещение и отрывая панорамные виды на Сиамский залив.

Виллы включают от 2-4 спальни, собственный инфинити-бассейн и окружены несколькими сотнями квадратных метров нетронутого тропического леса. Имеется возможность приобретения полностью меблированной виллы, оборудованной современной кухней.

Особенности каждой виллы:

вид на море

инфинити-бассейн

парковка

Начало строительства запланировано на первую половину 2025 года.

Рассрочка:

10% - бронирование

40% - подписание договора

50% - через 3 месяца

Кондиционеры

Современная кухня

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 900 метрах от чистейшего пляжа Банг По, многочисленных ресторанов и пляжных баров. Пирс Праларн в Маенаме, откуда отправляются паромы на острова Панган и Тао, располагается всего в 5 км, а в 10 км вы найдете Рыбацкую деревню с крупнейшим на острове ночным рынком и многочисленными ресторанами. Международный аэропорт Самуи находится менее, чем в 20 км от комплекса.