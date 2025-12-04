  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Банг Саре
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Банге Саре, Таиланд

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Показать все Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Банг Саре, Таиланд
от
$63,260
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Инвестиционная возможность! Комфортабельные апартаменты в живописном районе Bang Saray Beach. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Дом сдан, готов к заселению! Апартаменты меблированы! Близость к пляжу Bang Saray! Удобное транс…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Показать все Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Банг Саре, Таиланд
от
$63,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.
Застройщик
Sisaran
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти