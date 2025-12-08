  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пра Каео
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Пра Каео, Таиланд

Паттайя
29
Пхукет
45
Ко Самуи
3
Хуахин
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$1,21 млн
В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта. Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень. Конце…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$983,702
Этот исключительный проект предлагает изысканный опыт проживания в современных резиденциях, разработанных для полнейшего комфорта. Комплекс отличается тщательно продуманными интерьерами, теплыми натуральными оттенками дерева в светло-коричневых тонах, которые прекрасно сочетаются с гладкими …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$245,771
Новый премиальный проект от известного застройщика на Пхукете представляет собой жилой комплекс и арт-объект одновременно, что делает его по-настоящему уникальным местом для жизни. Это идеальное место для комфортного наслаждения первозданной природой Таиланда в окружении неповторимого стиля,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$1,27 млн
Комплекс включает 9 вилл Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2 Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2 Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты Размер бассейна: 4,20 х 10 метров Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спаль…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти