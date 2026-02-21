  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Таиланд

Банг Муанг
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Показать все Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Жилой комплекс ELIO DEL NEST
Ban Sam Phraek, Таиланд
от
$123,893
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 35
Уникальное предложение для инвестиций в современные кондоминиумы ELIO DEL NEST от известного застройщика ANANDA DEVELOPMENT. Полная меблировка! Проект рядом с главным маршрутом, с Elio Del Gest, предлагает удобную транспортировку из-за его близости к UDOM SUK BTS. Он считается высококачест…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Показать все Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Жилой комплекс THE TRUST ERAWAN
Ban Sam Phraek, Таиланд
от
$52,802
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Уникальная возможность инвестировать в перспективный проект в Бангкоке! THE TRUST ERAWAN - роскошный высотный кондоминиум, который предлагает превосходный жизненный опыт. Уникальная конструкция имеет идеальное сочетание современности и простоты. Удобства: бассейн с морской водой в 16 х 27 …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти