Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд

Современные виллы с террасами и бассейнами в живописном районе Чонг Мон, Самуи. Комплекс состоит из 22 вилл с 2–3 спальнями. Площадь каждого земельного участка составляет 200-499 м2. У каждой виллы свой бассейн, парковка, балкон или терраса. Виллы выполнены в современном стиле, а панорамные окна создают гармоничное единство жилого пространства с окружающей природой.

Виллы под ключ с собственной террасой, парковкой и бассейном

Рассрочка (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)

Доступен выбор лизхолд или фрихолд

Удачное расположение рядом с пляжем и всей необходимой инфраструктурой

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен рядом с великолепным пляжем и деревней Чонг Мон с разнообразными 5-звездочными курортами, ресторанами и барами. Пляж Чонг Мон подходит для отдыха семей с детьми благодаря комфортному заходу в воду и отсутствию больших волн. В районе пляжа есть супермаркеты, прокат гидроциклов, бары и рестораны. В 10 минутах на авто находится международный аэропорт.