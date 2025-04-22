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Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$267,349
19.05.2025
$267,349
18.05.2025
$267,908
17.05.2025
$268,715
16.05.2025
$266,183
14.05.2025
$268,485
13.05.2025
$268,675
11.05.2025
$268,665
10.05.2025
$268,117
09.05.2025
$268,435
08.05.2025
$268,036
07.05.2025
$267,648
14.04.2025
$262,126
13.04.2025
$262,280
12.04.2025
$260,942
11.04.2025
$263,573
10.04.2025
$259,491
09.04.2025
$262,892
08.04.2025
$262,270
07.04.2025
$264,416
06.04.2025
$264,441
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19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22409
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398423
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Современные виллы с террасами и бассейнами в живописном районе Чонг Мон, Самуи. Комплекс состоит из 22 вилл с 2–3 спальнями. Площадь каждого земельного участка составляет 200-499 м2. У каждой виллы свой бассейн, парковка, балкон или терраса. Виллы выполнены в современном стиле, а панорамные окна создают гармоничное единство жилого пространства с окружающей природой.

Преимущества
  • Виллы под ключ с собственной террасой, парковкой и бассейном
  • Рассрочка (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)
  • Доступен выбор лизхолд или фрихолд
  • Удачное расположение рядом с пляжем и всей необходимой инфраструктурой
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен рядом с великолепным пляжем и деревней Чонг Мон с разнообразными 5-звездочными курортами, ресторанами и барами. Пляж Чонг Мон подходит для отдыха семей с детьми благодаря комфортному заходу в воду и отсутствию больших волн. В районе пляжа есть супермаркеты, прокат гидроциклов, бары и рестораны. В 10 минутах на авто находится международный аэропорт.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с террасами и бассейнами в районе Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$267,349
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