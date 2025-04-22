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Жилой комплекс

Паттайя, Таиланд
от
$133,505
;
23
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ID: 22447
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью!
Доходность от аренды: до 8%
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Расстояние до пляжа: всего 500 метров!
AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для всех возрастов. Здесь можно активно проводить время или наслаждаться моментами покоя, создавая незабываемые семейные воспоминания.
Удобства: парковка, бассейн, фитнес, коворкинг, охрана 24/7, Wi-Fi, сауна, ресторан и бар, парк/сад, детская площадка и клуб, прачечная, крытая парковка.
Расположение:
- 500 метров до пляжа Jomtien Beach;
- 500 метров до супермаркета Jomtien cooked food market;
- 1,5 км до парка Public Park Soi Chaiyapruek 4;
- 2 км до детского сада Kindergarten
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$133,505
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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