Жилой комплекс

Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью!
Доходность от аренды: до 8%
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Расстояние до пляжа: всего 500 метров!
AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для всех возрастов. Здесь можно активно проводить время или наслаждаться моментами покоя, создавая незабываемые семейные воспоминания.
Удобства: парковка, бассейн, фитнес, коворкинг, охрана 24/7, Wi-Fi, сауна, ресторан и бар, парк/сад, детская площадка и клуб, прачечная, крытая парковка.
Расположение:
- 500 метров до пляжа Jomtien Beach;
- 500 метров до супермаркета Jomtien cooked food market;
- 1,5 км до парка Public Park Soi Chaiyapruek 4;
- 2 км до детского сада Kindergarten
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* Стоимость может меняться в зависимости от курса.