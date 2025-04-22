Жилой комплекс

Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью!

Доходность от аренды: до 8%

Доступна рассрочка!

Полная меблировка!

Расстояние до пляжа: всего 500 метров!

AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для всех возрастов. Здесь можно активно проводить время или наслаждаться моментами покоя, создавая незабываемые семейные воспоминания.

Удобства: парковка, бассейн, фитнес, коворкинг, охрана 24/7, Wi-Fi, сауна, ресторан и бар, парк/сад, детская площадка и клуб, прачечная, крытая парковка.

Расположение:

- 500 метров до пляжа Jomtien Beach;

- 500 метров до супермаркета Jomtien cooked food market;

- 1,5 км до парка Public Park Soi Chaiyapruek 4;

- 2 км до детского сада Kindergarten

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.