Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,912
Новый самый высокий кондоминиум премиум-класса в Паттайе с панорамным видом на океан расположен между районами Пратумнак и Джомтьен — одними из самых престижных районов города. Территория комплекса составляет более 2 гектаров, а само здание возвышается на 67 этажей — это самая высокая точка …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$431,410
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
Агентство
TRANIO
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
$214,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 18
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$73,242
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Жилой комплекс RIVIERA OCEAN DRIVE
Паттайя, Таиланд
от
$66,511
Количество этажей 43
Современные, видовые апартаменты в центре пляжа Джомтьен с прекрасным видом на море и природу! Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%! Пляж в 550м! Квартиры полностью оборудованы и меблированы! Rivi…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$463,568
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Паттайя, Таиланд
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 24
Элитный комплекс в районе Джомтьен., Этажность начинается с высоты третьего этажа, под зданием два этажа подземной парковки, первый этаж занимает лобби два магазина и ресторан, на десятом, пятнадцатом и девятнадцатом этажах сады на балконах-площадках,  на крыше бассейнc  шикарным видом и зон…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Паттайя, Таиланд
от
$87,970
Количество этажей 22
Квартира в высококачественном комплексе Beverly Mountain Bay в окружении туристических достопримечательностей Паттайи и в 1,5 часах езды от Бангкока! Инвестиционный объект! Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 10% в год! Есть возможность приобретения недвижим…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$98,679
Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй. Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточно…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$44,993
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–40 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Студия
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$192,947
Роскошная резиденция на первой линии моря с бассейнами, лагунами и садами для отдыха и релакса. Комплекс состоит из 4 восьмиэтажных зданий с 264 юнитами. В интерьерах преобладает элегантный и изысканный дизайн, природные тона и натуральные материалы. Есть разные типы квартир от студий до чет…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$129,087
Резиденция располагает фонтаном, бассейном и джакузи, спа-зоной и сауной, конференц-залом, ресторанами, детским клубом и детской площадкой, игровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, ухоженным садом. Преимущества Гарантированный доход 6% в течение 8 лет. Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$235,116
Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, к…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,039
Комплекс представляет собой одну из самых престижных резиденций благодаря роскошному внешнему виду здания, первоклассному обслуживанию и неповторимой атмосфере. Проект предлагает студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира имеет крытое парковочное место. Особенности: магазины, каф…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$112,033
Год сдачи 2028
Количество этажей 60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от 7%! Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Свежий морской воздух и бесконечный пляжный фронт делают этот объект недвижимости уникальным. Есть рассрочка! Расстояние до пляжа: …
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Паттайя, Таиланд
от
$73,051
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж. Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа! Все виды общественного транспорта в легкой…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,438
Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты Гардеробы Электрические водонагреват…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$234,053
Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Паттайя, Таиланд
от
$52,975
Количество этажей 8
Инвестируйте в уникальные апартаменты, расположенные всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен! Доходность от аренды составляет 5%. Возможна рассрочка: 60% при подписании контракта, остальные 40% в течение 4 лет. Дом сдан! Апартаменты меблированы! Готовы к заселению! Кондоминиум…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Паттайя, Таиланд
от
$73,643
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$130,200
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и  собственных ресторанов и магазинов в комплексе…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$73,824
Инфраструктура комплекса: спортивная площадка спа гольф-симулятор конференц-зал подземная парковка лобби магазины водопады детские бассейны с водными горками беговая дорожка зоны отдыха ухоженный сад ресторан тренажерный зал 20-метровый бассейн с джакузи детская площадка Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$515,733
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает собственным пляжем, зонами отдыха, коворкингом, бассейном, джакузи, фитнес-залом, детской игровой комнатой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$189,956
Инфраструктура комплекса: парковка конференц-зал лобби спа гольф-симулятор детский клуб дзен-сад коворкинг бассейны джакузи тренажерный зал зоны отдыха консьерж-сервис круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительства - январь 2026 года. Окончание строительства - февраль 2029 го…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от
$74,379
Год сдачи 2017
Количество этажей 8
Площадь 56 м²
2 объекта недвижимости 2
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью обор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0
78,084 – 85,895
Застройщик
Siam Oriental Condos
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Паттайя, Таиланд
от
$73,687
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$181,630
Премиальный жилой проект, находящийся в самом престижном районе недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе. Комплекс будет включать самый большой бассейн в городе с закрытой и открытой зонами, множество зон отдыха, бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, подземный паркинг, лобби и магази…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Na Kluea, Таиланд
от
$116,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от а…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$690,595
Жилой комплекс "The Arowanyx" состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Благородная элегантность в дизайне и забота от каждой детали. Эти дома созданы специально, чтобы соответствовать потребностям каждого члена семьи. Качественная уединенная резиденция, включающая всего 20 в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$493,084
Комплекс состоит из 19 двухэтажных вилл с 3-4 спальнями. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи. Всего 10 минутах от комплекса располагается международная школа
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Na Kluea, Таиланд
от
$75,545
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$54,824
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в ж…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$2,04 млн
Elysium Residences стирает грань между апартаментами с обслуживанием и отелем премиум-класса. Расположенный в районе Пратамнак в Паттайе, Elysium является символом качественной жизни и выгодных инвестиционных возможностей. Интерьер отличается элегантным выбором высококачественной сантехники,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 24–102 м²
32 объекта недвижимости 32
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.   Инф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Квартира 2 комнаты
52.1
128,197
Квартира 3 комнаты
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Студия
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Паттайя, Таиланд
от
$55,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартамент…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$133,505
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$100,953
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 24
Площадь 32–69 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошный комплекс премиум-класса состоит из 24 этажей  и располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0
112,201
Квартира 2 комнаты
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Паттайя, Таиланд
от
$99,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комп…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$232,239
Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$87,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей соч…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$495,126
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$374,004
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает садами и парком, зонами отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, бассейнами и спа, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии пляжа Джомтьен и через дорогу от ночного рынка Джомтьен
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Жилой комплекс Arom Jomtien Pattaya
Паттайя, Таиланд
от
$138,216
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 45
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе Паттайя, в одном из самых популярных районов. Комплекс расположен всего в 50 м от моря с приватным пляжем! Из резиденций открывается потрясающий вид на Сиамский залив. Каждая резиденция имеет совре…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Паттайя, Таиланд
от
$36,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! …
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
$54,850
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич. Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными черт…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$65,635
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! Есть рассрочк…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,494
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи. Более 30% юнитов уже…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$232,554
Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$65,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–64 м²
18 объектов недвижимости 18
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.  Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Квартира 2 комнаты
39.1 – 39.2
111,206
Студия
23.2
65,583
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Паттайя, Таиланд
от
$111,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 67
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декаде…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Паттайя, Таиланд
от
$410,169
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Жилой комплекс ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Таиланд
от
$202,664
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 56
Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, обеспечивающие стабильный доход и высокий потенциал роста! Гарантированный доход 6% на протяжении трех лет! Once - это кондоминиум класса люкс, совмещающий в себе удобства и сервис пятизвездочного от…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Паттайя, Таиланд
от
$83,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с прив…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,392
Вдохновленное волнами и изгибами пляжа Вонгамат, здание представляет собой архитектурный шедевр, отражающий природную красоту залива Вонгамат и растущего городского мегаполиса этого района. Городские прямые линии сочетаются с плавными элегантными изгибами, создавая формы и пространства, уник…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$97,726
Количество этажей 45
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Комплекс имеет удачную локацию и пользуется высоким спросом у арендаторов! Апартаменты меблированы, есть сантехника и бытовая техника! Рассрочка! …
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$83,260
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,743
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Современные кухни Стенные шкафы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$92,511
37-метровый бассейн детские бассейны многоуровневые солнечные террасы водные украшения детский клуб и игровая площадка фитнес-залы ухоженный тропический сад беседки большие зеленые зоны водяные горки лобби круглосуточная охрана 25-метровый инфинити-бассейн Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Паттайя, Таиланд
от
$279,259
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$385,433
Жилой комплекс состоит из вилл в японском стиле с бассейнами, где дзен-философия встречается с современной роскошью. Прогуляйтесь по спокойным садам, погрузитесь в заманчивый бассейн и наслаждайтесь жизнью в стильных интерьерах. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад парк…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$737,005
The Plantation Estates представляет собой комплекс высококачественных современных вилл в тропическом стиле. Дома имеют различные планировки и площади от 185 м2 до 224 м2. Особое внимание уделяется тропическому саду, располагающемуся вокруг роскошного большого бассейна. Удобства и оснащение …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
$77,800
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописны…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Паттайя, Таиланд
от
$109,689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникальный стиль моря, рифов и кораллов. Доходность от 7%! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Здание спроектировано так, что многие квартиры предоставляют вид на море, что позволяет наслаждаться захв…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$120,265
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Встроенная мебель Кондиционеры Полность…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$104,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$546,471
Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад сауна…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$137,718
Особенности проекта: 1 этаж Дизайнерское лобби в стиле отеля с большой крытой зоной высадки Магазин товаров повседневного спроса Большой ресторан с открытой кухней и баром Дизайнерский клубный дом Отдельный парк для собак Большой бассейн на земле Бар у бассейна на земле Отдельные зоны для ш…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$690,295
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон. Особенности собственный бассейн с джакуз…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$41,516
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$126,542
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 29
Площадь 34–70 м²
9 объектов недвижимости 9
City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Квартира 2 комнаты
70.0
281,206
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,348
большой бассейн детские бассейны многоуровневые солнечные террасы водные украшения детский клуб и игровая площадка фитнес-зал и открытая зона с тренажерами ухоженный тропический сад беседки и зоны отдыха водяные горки и пляжные бассейны лобби круглосуточная охрана инфинити-бассейн Осталось …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Na Kluea, Таиланд
от
$214,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 55
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества. Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пл…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,08 млн
Жилой комплекс состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Близость к берегу водохранилища и расположение в окружении пышной зелени создает атмосферу спокойствия для каждой резиденции. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка на 4-5 машин круглосуточная охрана фитнес…
Агентство
TRANIO
