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Жилой комплекс Pier22 Bangtao Beach

Ban Bang Thao, Таиланд
Цена по запросу
;
25
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24648
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Pier22 Bangtao Beach — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Пхукета, всего в 3 минутах от пляжа Банг Тао. Проект включает два восьмиэтажных здания с 144 полностью меблированными квартирами различных типов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями.

Комплекс сочетает в себе комфорт, стильный дизайн и превосходное качество строительства. Удобства премиум-класса, такие как панорамный бассейн на крыше, фитнес-зал, зоны отдыха и скай-лаунж, сделают вашу жизнь незабываемой. Pier22 — это идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье для отдыха или выгодное вложение в недвижимость.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

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Жилой комплекс Pier22 Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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