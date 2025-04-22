Жилой комплекс Pier22 Bangtao Beach

Pier22 Bangtao Beach — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Пхукета, всего в 3 минутах от пляжа Банг Тао. Проект включает два восьмиэтажных здания с 144 полностью меблированными квартирами различных типов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями.



Комплекс сочетает в себе комфорт, стильный дизайн и превосходное качество строительства. Удобства премиум-класса, такие как панорамный бассейн на крыше, фитнес-зал, зоны отдыха и скай-лаунж, сделают вашу жизнь незабываемой. Pier22 — это идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье для отдыха или выгодное вложение в недвижимость.