Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд

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Кому подходит:
Проект идеально подходит для тех, кто стремится к сочетанию современной роскоши и спокойствия в одном из лучших районов Пхукета. Инвестиционная привлекательность делает его отличным выбором для взыскательных инвесторов.
О локации:
The O…
Предлагаются виллы в тосканском стиле с бассейном, летней кухней и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Ламаи, всего в 800 метрах от кольцевой дороги и в 1,2 км от Лотус Самуи, рядом с международной школой
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.
Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция…