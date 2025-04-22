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Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$462,830
14.04.2025
$459,971
13.04.2025
$460,241
12.04.2025
$457,892
11.04.2025
$462,511
10.04.2025
$455,345
09.04.2025
$461,315
08.04.2025
$460,224
07.04.2025
$463,991
06.04.2025
$464,033
05.04.2025
$462,712
04.04.2025
$465,767
03.04.2025
$474,091
02.04.2025
$474,968
01.04.2025
$476,016
31.03.2025
$476,348
30.03.2025
$476,218
29.03.2025
$478,151
28.03.2025
$478,483
27.03.2025
$478,638
26.03.2025
$476,649
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23361
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417749
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Эксклюзивный комплекс с просторной общей зоной, 2 пентхаусами и 13 отдельными виллами. Здесь вы найдете безопасные пространства для детей, магазин, кафе и всю необходимую инфраструктуру для отдыха.

Особенности проекта:

  • парк
  • кафе
  • парковка
  • спортивные сооружения
  • детская площадка
  • охрана
  • магазин
Расположение и объекты поблизости
  • Международные школы - 7-8 минут
  • Торговые центры Ламай - 6 минут
  • Пляжи Ламай - 5 минут
  • Аэропорт Самуи - 25 минут

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$462,830
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