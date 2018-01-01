Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд

В проекте виллы с разными планировками: 3-6 спальни и 4-6 ванные комнаты. Они отлично подойдут семьям и экспатам, которые стремятся к уединённой спокойной жизни. При этом за 5-20 минут можно доехать до ресторанов, магазинов, пляжей, международных школ HeadStart и British School, которые относятся к лидирующим учебным заведениям для школьников на Пхукете.

Из каждого дома открывается вид на море и озеро, либо на сад, либо на горы. В некоторых домах есть тренажёрный зал, винный погреб и кинозал.

Доступна беспроцентная рассрочка по этапам строительства.

План оплаты:

Бронирование - 200 тыс. бат

Предоплата - 30%

Во время строительства - 65%

После строительства - 5%

Расположение и объекты поблизости

Дамба Маник в районе Кату — интересное и совсем нетуристическое место на Пхукете. Вокруг озера, на котором установлена дамба, проходит живописная 5-ти километровая дорога через джунгли. Отличная локация для прогулок, пробежек и езды на велосипеде. Тайцы также приходят на дамбу к вечеру заниматься спортом.