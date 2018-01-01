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Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд

Кату, Таиланд
от
€601,474
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20
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О комплексе

В проекте виллы с разными планировками: 3-6 спальни и 4-6 ванные комнаты. Они отлично подойдут семьям и экспатам, которые стремятся к уединённой спокойной жизни. При этом за 5-20 минут можно доехать до ресторанов, магазинов, пляжей, международных школ HeadStart и British School, которые относятся к лидирующим учебным заведениям для школьников на Пхукете.

Из каждого дома открывается вид на море и озеро, либо на сад, либо на горы. В некоторых домах есть тренажёрный зал, винный погреб и кинозал.

Доступна беспроцентная рассрочка по этапам строительства.

План оплаты:

  • Бронирование - 200 тыс. бат
  • Предоплата - 30%
  • Во время строительства - 65%
  • После строительства - 5%
Расположение и объекты поблизости

Дамба Маник в районе Кату — интересное и совсем нетуристическое место на Пхукете. Вокруг озера, на котором установлена дамба, проходит живописная 5-ти километровая дорога через джунгли. Отличная локация для прогулок, пробежек и езды на велосипеде. Тайцы также приходят на дамбу к вечеру заниматься спортом.

Местонахождение новостройки
Кату, Таиланд

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Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
€601,474
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Агентство: TRANIO
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, общее электричество, благоустройство общей территории. Удобства и оснащение в доме Все частные виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню и ландшафтный дизайн. Пакет мебели покупается по желанию. Расположение и объекты поблизости Чернгталай — район Таланга в средне-западной части острова Пхукет, расположенный к югу от аэропорта, включает пляжи Лаян, Банг Тао и Сурин. Пляжи красивее и тише, чем на оживленном юге Пхукета. В этом районе много отелей и курортов, и район становится все более и более привлекательным благодаря широкому выбору отличных ресторанов, магазинов и даже ночных рынков, а до аэропорта можно доехать всего за 20-25 минут. Пляж Лаян - 5 мин. Пляж Банг Тао – 10 мин. Пляж Найтон – 13 мин. Пляж Сурин - 15 мин. Боут-авеню - 10 мин. Лагуна Гольф - 10 мин. Гольф Блу Каньон - 23 мин. Порто-де-Пхукет - 10 мин. Центральный Пхукет - 35 мин. Больница Таланг - 13 мин. Международный аэропорт Пхукета – 25 мин. Бангкокская больница - 35 мин.
Резиденция Kata Ocean View Residences
Резиденция Kata Ocean View Residences
Бан Ката, Таиланд
от
€125,292
Площадь 72 м²
1 объект 1
Сдача в: 2017
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Kata Ocean View Residences расположены в южной части Пхукета, Таиланд. Стильный, современный комплекс включает в себя 153 квартиры с одной, двумя или тремя спальнями, одной или двумя ванными комнатами, гостиной, кухней, в некоторых квартирах есть джакузи. Западные стандарты были сохранены во всех наших проектах, гарантируя их спрос и легкость в аренде. Особенности дизайна включают в себя импортные полы из дерева и ламината, высококачественные отделочные материалы и стеклянные двери патио, чтобы максимально увеличить жилую площадь. Доступ к большим террасам осуществляется через стеклянные двери от пола до потолка, которые открываются, чтобы охватить естественное окружающее освещение и тропические пейзажи. Во всех квартирах есть кондиционер с индивидуальной системой контроля, кабельное/спутниковое телевидение с проложенными кабелями, Wi-Fi подключение к интернету, а также полностью оборудованы сигнализацией и системой пожаротушения. Оздоровительный центр со СПА, тренажерным залом, многофункциональной программой и рестораном также являются частью комплекса. Покупка квартиры в Kata Ocean View будет активом, так как это будет инвестиция и может быть сдана в аренду для получения дополнительного дохода. Недвижимость для сдачи в аренду очень популярна среди экспатриантов на Пхукете, но найти качественное и стильное жилье сложно.   Вариант программы аренды Годовой доход от аренды делится на 70% для владельца и 30% для управляющей компании, плата за обслуживание 60 THB кв.м/месяц, коммунальные услуги (использование электричества/воды) и Амортизационный фонд (единоразовый платеж).   Бонусы для владельцев Возможность для Владельца бесплатно пользоваться сауной, ледяной баней, фитнес-центром и маршрутным автобусом до пляжа Ката, а также присоединиться к скидке 10% на мероприятия оздоровительного центра.
Жилой комплекс Icon Park
Жилой комплекс Icon Park
Пхукет, Таиланд
от
€228,800
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Стильный пентхаус в престижном жилом комплексе Icon Park в районе Камала. Пентхаус состоит из 2 спален с 2 ванными комнатами, идеально спроектирован в современном стиле и обставлен высококачественной мебелью. Из апартаментов открывается красивый вид на горы. Удобства: бассейн с джакузи и солнечной террасой, тренажерный зал, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, стойка регистрации / вестибюль. Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью на Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Доход от аренды - 7% Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение апартаментами - иностранная квота. В окрестностях, где расположен пентхаус, есть множество ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, массажных салонов, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Международный аэропорт Пхукета расположен в 28 км, время в пути около 40 минут. Медицинское учреждение находится в 850 м. Школы в непосредственной близости, около 11 минут пешком. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
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