Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд

Эксклюзивный комплекс состоит из 9 премиальных вилл с садами и бассейнами. Каждая вилла продумана до мелочей, имеет 3 спальни, бассейн, террасу. Дизайн комплекса сочетает в себе традиционный островной стиль и современные удобства, а использование натуральных материалов подчеркивает гармонию с окружающей природой. В резиденции есть все для комфортной жизни и отдыха, включая фитнес-центр, спа и ресторан.

Преимущества

Безопасность – охраняемая территория, система видеонаблюдения.

Удачное расположение - близость к нетронутым пляжам и природе, позволяющие наслаждаться тишиной и уединением.

Расположение и объекты поблизости

Район Липа Ной находится на западе острова, чуть южнее района Анг Тонг. Идеально подходит тем, кто планирует длительное проживание на острове с семьей. В Липа Ной расположена международная школа Greenacre International School (GIS), что делает его особенно привлекательным для экспатов. Пляж Липа Ной довольно уединенный и считается семейным пляжем, удобным для спокойного отдыха с детьми.