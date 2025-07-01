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Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд

Са Кет, Таиланд
от
$323,581
08.07.2025
$323,581
06.07.2025
$323,569
05.07.2025
$322,312
04.07.2025
$322,239
03.07.2025
$321,081
02.07.2025
$321,895
01.07.2025
$322,719
29.06.2025
$323,815
28.06.2025
$323,581
27.06.2025
$324,652
26.06.2025
$324,948
25.06.2025
$324,196
24.06.2025
$325,033
23.06.2025
$325,933
22.06.2025
$326,498
21.06.2025
$326,166
20.06.2025
$327,853
19.06.2025
$328,308
18.06.2025
$328,149
17.06.2025
$328,505
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Описание Описание
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ID: 23213
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414748
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Са Кет

О комплексе

Эксклюзивный комплекс состоит из 9 премиальных вилл с садами и бассейнами. Каждая вилла продумана до мелочей, имеет 3 спальни, бассейн, террасу. Дизайн комплекса сочетает в себе традиционный островной стиль и современные удобства, а использование натуральных материалов подчеркивает гармонию с окружающей природой. В резиденции есть все для комфортной жизни и отдыха, включая фитнес-центр, спа и ресторан.

Преимущества

Безопасность – охраняемая территория, система видеонаблюдения.

Удачное расположение - близость к нетронутым пляжам и природе, позволяющие наслаждаться тишиной и уединением.

Расположение и объекты поблизости

Район Липа Ной находится на западе острова, чуть южнее района Анг Тонг. Идеально подходит тем, кто планирует длительное проживание на острове с семьей. В Липа Ной расположена международная школа Greenacre International School (GIS), что делает его особенно привлекательным для экспатов. Пляж Липа Ной довольно уединенный и считается семейным пляжем, удобным для спокойного отдыха с детьми.

Местонахождение на карте

Са Кет, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном и спа в спокойном районе Липа Ной, Самуи, Таиланд
Са Кет, Таиланд
от
$323,581
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