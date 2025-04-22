Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд

Откройте для себя непревзойденный уровень жизни в самом сердце Ламай. Комплекс состоит из 8 вилл с 4 спальнями. Каждая вилла имеет гараж, бассейн, террасу и балконы.

Особенности:

круглосуточная охрана

консьерж-сервис

пешеходные дорожки

ухоженная территория

детская площадка

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в спокойном районе, в окружении сногсшибательных видом на лес - это идеальная локация, предлагающая удобство, образовательные возможности и множество превосходных пляжей.

Недвижимость находится всего в 2 минутах езды от двух престижных международных школ. Красивые пляжи, великолепные рестораны, отели, бары, крупные супермаркеты, ночные клубы, магазины, а также теннисные корты и спортивные залы - все это вы найдете всего в 5 минутах езды.