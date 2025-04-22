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Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$608,217
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12
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26202
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456298
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Откройте для себя непревзойденный уровень жизни в самом сердце Ламай. Комплекс состоит из 8 вилл с 4 спальнями. Каждая вилла имеет гараж, бассейн, террасу и балконы.

Особенности:

  • круглосуточная охрана
  • консьерж-сервис
  • пешеходные дорожки
  • ухоженная территория
  • детская площадка
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в спокойном районе, в окружении сногсшибательных видом на лес - это идеальная локация, предлагающая удобство, образовательные возможности и множество превосходных пляжей.

Недвижимость находится всего в 2 минутах езды от двух престижных международных школ. Красивые пляжи, великолепные рестораны, отели, бары, крупные супермаркеты, ночные клубы, магазины, а также теннисные корты и спортивные залы - все это вы найдете всего в 5 минутах езды.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$608,217
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