Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, конференц-зал, сауну и хаммам, кардиозону с панорамными окнами и видом на океан на 59 этаже, инфинити-пул на 59 этаже, а также 5-уровневую парковку. В здании есть 11 высокоскоростных лифтов. В проекте также предусмотрены круглосуточная стойка регистрации, консьерж, система безопасности с видеонаблюдением, распознаванием лиц и доступом по ключ-карте.

Водонагреватели

Кондиционеры

Двойные стеклопакеты

Светодиодное освещение

Джакузи на балконе (в квартирах 39 м2, 46,5 м2, 64 м2, 65 м2, 72 м2)

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Джомтьен — самый популярный туристический район, будущий географический центр Паттайи. Недвижимость находится на первой линии у моря, рядом с популярным пляжем Джомтьен и знаменитым ночным рынком Паттайи, вблизи новой трассы Jomtien Second Road, в нескольких минутах езды от центра города, крупных торговых центров и достопримечательностей Паттайи.