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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$229,061
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20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 20781
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385598
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, конференц-зал, сауну и хаммам, кардиозону с панорамными окнами и видом на океан на 59 этаже, инфинити-пул на 59 этаже, а также 5-уровневую парковку. В здании есть 11 высокоскоростных лифтов. В проекте также предусмотрены круглосуточная стойка регистрации, консьерж, система безопасности с видеонаблюдением, распознаванием лиц и доступом по ключ-карте.

Удобства и оснащение в доме
  • Водонагреватели
  • Кондиционеры
  • Двойные стеклопакеты
  • Светодиодное освещение
  • Джакузи на балконе (в квартирах 39 м2, 46,5 м2, 64 м2, 65 м2, 72 м2)
Расположение и объекты поблизости

Джомтьен — самый популярный туристический район, будущий географический центр Паттайи. Недвижимость находится на первой линии у моря, рядом с популярным пляжем Джомтьен и знаменитым ночным рынком Паттайи, вблизи новой трассы Jomtien Second Road, в нескольких минутах езды от центра города, крупных торговых центров и достопримечательностей Паттайи.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$229,061
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