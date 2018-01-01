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Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€845,248
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14
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О комплексе

Предлагаются виллы с 15-метровыми бассейнами, джакузи, большими террасами, зелеными садами и панорамным видом на горы.

Резиденция располагает садом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Высокие потолки в гостиной открытой планировки (6 метров)
  • Полы из тикового дерева
  • Кондиционеры
  • Встроенная кухня
  • Бытовая техника Teka
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре одного из самых престижных районов острова, рядом с автомагистралями и международным аэропортом.

  • Международная школа - 10 минут
  • Порт - 13 минут
  • Поле для гольфа - 15 минут
  • Аквапарк - 20 минут
  • Международный аэропорт - 12 минут
  • Пляж Най-Тон - 15 минут
  • Пляж Лаян - 15 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Пляж Сурин - 20 минут
  • Пляж Май-Као - 20 минут
  • Больница Бангкока - 30 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€845,248
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