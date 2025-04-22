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  4. Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,77 млн
14.04.2025
$1,76 млн
13.04.2025
$1,76 млн
12.04.2025
$1,75 млн
11.04.2025
$1,77 млн
10.04.2025
$1,74 млн
09.04.2025
$1,76 млн
08.04.2025
$1,76 млн
07.04.2025
$1,77 млн
06.04.2025
$1,77 млн
05.04.2025
$1,77 млн
04.04.2025
$1,78 млн
03.04.2025
$1,81 млн
02.04.2025
$1,81 млн
01.04.2025
$1,82 млн
31.03.2025
$1,82 млн
30.03.2025
$1,82 млн
29.03.2025
$1,83 млн
28.03.2025
$1,83 млн
27.03.2025
$1,83 млн
26.03.2025
$1,96 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25108
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426208
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Современный жилой комплекс включает 17 вилл, пешеходные дорожки, фитнес зал, кафе и пространство для мероприятий. В ходе строительства используются материалы высшего качества. Важным плюсом является возможность настраивать планировку дома под предпочтения владельца.

Дополнительные возможности
  • Кинозал - 900 000 бат
  • Комната с симулятором гольфа - 900 000 бат
  • Комната для вечеринок - 900 000 бат
  • Фитнес-комната - 900 000 бат
  • Спальня с ванной комнатой - 300 000 бат
Удобства и оснащение в доме
  • современная система очистки воды в бассейне
  • система видеонаблюдения
  • встроенная техника Franke
  • система кондиционирования
  • зарядное устройство для электромобилей
Преимущества

Офис управляющей компании прямо на территории комплекса.

Доходность минимум 7%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом центре респектабельного района Банг Тао и всего в 300 м от пляжа. В непосредственной близости есть рестораны, магазины, СПА и многое другое.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,77 млн
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