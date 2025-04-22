Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Современный жилой комплекс включает 17 вилл, пешеходные дорожки, фитнес зал, кафе и пространство для мероприятий. В ходе строительства используются материалы высшего качества. Важным плюсом является возможность настраивать планировку дома под предпочтения владельца.Дополнительные возможности
Офис управляющей компании прямо на территории комплекса.
Доходность минимум 7%.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в самом центре респектабельного района Банг Тао и всего в 300 м от пляжа. В непосредственной близости есть рестораны, магазины, СПА и многое другое.